Recensione EKSA E900: cuffie entry level per il gaming

EKSA offre una vasta gamma di cuffie da gaming. Abbiamo provato il modello E900, che offrono un suono di qualità ad un costo ridotto

Il mercato delle cuffie per il gaming è vasto e spesso i videogiocatori sono costretti a sborsare cifre esorbitanti per poter ottenere un buon headset. Tuttavia non è sempre necessario svuotare il proprio portafogli per accedere ad un prodotto di qualità. EKSA, con il suo modello EKSA E900 di cuffie da gaming entry level (fratello minore delle cuffie EKSA E900 Pro), mi ha davvero colpito per la pulizia del suono, il design e i materiali utilizzati, nonostante siano un prodotto budget, il tutto ad un prezzo competitivo.

Confezione e unboxing | Recensione EKSA E900

La confezione risalta subito anche all’occhio più distratto, con il suo viola sgargiante! L’attenzione viene dirottata subito sul design delle cuffie, mostrato in copertina. Doverosa è la nota di merito sulla cura del cliente riportata sul fronte della confezione, mettendo in evidenza che è sufficiente registrarsi al sito per usufruire di un’estensione di garanzia di 24 mesi. All’interno troviamo le cuffie con cavo jack da 3.5mm, contenute (e ben protette!) in una comoda sacca in finta pelle per trasportarle ovunque lo si desideri, un microfono estraibile con jack da 3.5mm e uno splitter particolarmente apprezzato per collegarle al PC nel caso in cui si abbiamo jack audio e microfono separati.

Caratteristiche tecniche cuffie

Tipo interfaccia: 3.5mm;

Driver dinamici: 50mm;

Sensibilità: 118dB ± 3dB;

Impedenza: 32Ω;

Banda di frequenza: 20Hz – 20kHz;

Caratteristiche tecniche microfono

Sensibilità: -42dB ± 3dB;

Impedenza: 2.2 kΩ;

Tensione: 3V;

Consumo: max 0.5mA;

Materiali e design | Recensione EKSA E900

Nonostante siano il modello entry level, le cuffie EKSA E900 si presentano molto piacevoli sia al tatto che alla vista. Chiaramente non aspettatevi un prodotto con materiali plastici di alto livello, sarebbe anche pretenzioso desiderarli ad un prezzo così competitivo, però le cuffie si presentano comunque solide e di discreta fattura. Comodi i padiglioni auricolari, anche se per isolarvi totalmente dall’esterno dovrete alzare parecchio il volume. Molto confortevole anche l’archetto superiore, ben imbottito e non crea alcun fastidio nemmeno dopo ore di ascolto. Altra nota positiva sull’archetto, in metallo, estendibile ed al quale sono collegati i padiglioni basculanti, rendendo questo modello di cuffie adattabile e versatile. Il cavo forse risulta essere eccessivamente lungo per il console gaming, ma il pratico velcro collegato al filo permette di accorciarlo alla lunghezza opportuna. Il microfono estraibile a collo d’oca permette una regolazione dinamica secondo le proprie esigenze, ed è possibile disattivarlo direttamente da un interruttore presente sul cavo delle cuffie, dal quale è possibile anche regolare il volume dell’audio.

Le cuffie EKSA E900 sono principalmente di colore nero con i dettagli nella colorazione scelta (compreso un affascinante logo aziendale sui padiglioni!). Se il viola non colpisce particolarmente, l’azienda offre questo modello anche nelle diverse colorazioni rosso e verde.

Un suono inaspettato | Recensione EKSA E900

Ammettiamolo, il prodotto si presenta bene, l’azienda si sa vendere, ma resta comunque un articolo entry level e non credevo di poter ascoltare un suono di qualità. Ma come sempre accade, le aspettative vengono deluse. Ho utilizzato per diverso tempo le cuffie con Call of Duty: Warzone e mi sono ritrovato ad ascoltare un suono inaspettatamente piacevole. Buone la fluidità degli effetti sonori ed il bilanciamento tra suono destro e sinistro. Anche i bassi sono presenti, pur essendo un headset di fascia bassa. Le cuffie si comportano anche sufficientemente bene nella visione di video e nell’ascolto di musica. Unica nota negativa è che il suono inizia leggermente ad essere fastidioso ad un volume troppo elevato.

Conclusioni e prezzi

A parte la colorazione viola (si è capito che non mi piace?!), le cuffie mi hanno colpito piacevolmente e dissolto i miei pregiudizi su un prodotto entry level. Le consiglio al videogiocatore occasionale ed a chi cerca un prodotto di discreta qualità senza dover sborsare un capitale. Altra nota positiva va data ad EKSA, con la possibilità di acquistare singolarmente il microfono estraibile, utile in caso di guasto dello stesso. Insomma, se stai cercando un paio di cuffie da gaming e vuoi spendere una cifra ragionevolmente irrisoria, devi sicuramente puntare su questo prodotto.

E voi cosa ne pensate di queste cuffie entry level EKSA E900? Fatecelo sapere con un commento qua sotto e continuate a leggere tuttoteK per rimanere aggiornati sulle ultime novità e non solo.