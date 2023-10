Come avere Envato Elements gratis | Ottobre 2023

In questo articolo vedremo come avere Envato Elements gratis o con sconti speciali dedicati a tutti i tipi di utenza

Envato Elements è una preziosa risorsa che offre una vasta libreria di risorse creative, tra cui modelli, grafica, video e molto altro.

Tuttavia, spesso richiede un abbonamento a pagamento per l’accesso completo.

Fortunatamente, ci sono diverse opzioni per accedere a Envato Elements senza costi diretti o con sconti significativi.

Prova gratuita di 7 giorni | Come avere Envato Elements gratis

Envato Elements offre una generosa prova gratuita di 7 giorni.

Durante questo periodo, hai la possibilità di scaricare un numero illimitato di file dalla libreria. Per attivare la prova gratuita, dovrai creare un account e fornire i dettagli del pagamento.

Alla fine del periodo di prova, l’abbonamento si rinnoverà automaticamente al costo mensile standard. Assicurati di disattivare il rinnovo automatico se desideri evitare addebiti.

File gratuiti del mese | Come avere Envato Elements gratis

Ogni mese, Envato Elements mette a disposizione 12 file gratuiti. Questi includono font, grafica, video e modelli di alta qualità.

Per scaricare questi file, è necessario creare un account e visitare la sezione “Free Files” sul sito web di Envato Elements. Questa è un’ottima opportunità per ottenere risorse di alta qualità senza alcun costo.

Sconti speciali per categorie specifiche | Come avere Envato Elements gratis

Envato Elements offre sconti speciali per determinate categorie di utenti:

Sconti per studenti: Gli studenti possono beneficiare di uno sconto del 50% sull’abbonamento a Envato Elements . Per usufruire di questo sconto, è necessario dimostrare di essere iscritti a un’università accreditata.

Sconti di gruppo: Se stai considerando di ottenere più di 5 abbonamenti a Envato Elements, hai la possibilità di ricevere uno sconto fino al 20%. Questa è un'opzione ideale per squadre od organizzazioni che desiderano accesso condiviso alle risorse.

Sconti promozionali: Envato Elements offre spesso sconti promozionali, specialmente durante i periodi festivi o eventi speciali. Assicurati di controllare il sito web di Envato Elements per scoprire se sono disponibili sconti promozionali al momento dell'acquisto.

Bonus: non sai con chi condividere l’abbonamento?

Esistono alcuni servizi che consentono di condividere l’account con altre persone, come GamsGo o l’alternativa GoSplit.

Grazie a GamsGo e GoSplit è possibile acquistare, a un prezzo irrisorio, un abbonamento Netflix Premium (e non solo) condiviso con altri utenti della piattaforma in maniera facile, veloce e sicura.

Attenzione: È importante notare che ci sono siti web che promettono di fornire Envato Elements gratuitamente o a un prezzo ridotto.

Tuttavia, questi siti web spesso operano in modo illegale e potrebbero contenere malware dannosi.

È vivamente consigliabile scaricare Envato Elements solo dal sito web ufficiale di Envato Elements per garantire la sicurezza e la legalità.

Sfruttando queste opzioni, puoi avere accesso a Envato Elements senza dover pagare il prezzo completo, consentendoti di esplorare e utilizzare le risorse creative di alta qualità per i tuoi progetti.

