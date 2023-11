Pagare l’assicurazione sulla propria auto non è mai una cosa molto piacevole da fare, anche se è uno dei requisiti obbligatori secondo il codice della strada per poter viaggiare tranquillamente per le strade rispettando la legge, ma quali sono le aziende più affidabili e più vantaggiose? Scopriamolo insieme in questa guida ai migliori siti per assicurazioni online

Per caso avete appena acquistato la vostra prima auto, magari quella che avete visto nella lista delle migliori auto a 20000 euro e dovete scegliere un servizio di assicurazione più adatto alle vostre esigenze? Diciamocelo, pagare l’assicurazione per l’auto è davvero una rottura, non è mai piacevole, ma ci sono agenzie di assicurazioni che potrebbero fare al caso vostro valutando il prezzo e l’offerta che vi offre. In questa lista dei migliori siti per assicurazioni online potreste trovare quello che fa al caso vostro.

IVASS | Migliori siti per assicurazioni online

L’IVASS, ovvero l’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, è nato con l’obbiettivo di tutelare chiunque in Italia voglia acquistare una polizza assicurativa verificando l’affidabilità dei vari siti e agenzie di assicurazioni auto, in modo tale che i clienti possano sfruttare al meglio l’assicurazione e scegliere l’offerta più adatta. Sul sito dell’IVASS ci sono vari strumenti facili da utilizzare, come il Preventivatore pubblico, realizzato in collaborazione col Ministero delle Imprese e del Made in Italy, col quale puoi confrontare i prezzi delle varie offerte. Per utilizzare il sito, basta cliccare su Accedi al servizio e poi Acconsento, a quel punto potrete decidere il veicolo su cui fare la nuova polizza assicurativa o rinnovarla, digitare il codice fiscale e indicare se avete o meno una targa. Se ce l’avete, scrivetela nell’apposito spazio, nel caso in cui non ce l’avete, i preventivi vengono fatti solo a titolo informativo.

Comparasemplice | Migliori siti per assicurazioni online

Un sito perfetto che permette di comparare diverse tipologie di assicurazioni, non solo auto e moto, ma anche assicurazioni sulla casa, sugli infortuni, sugli animali domestici e perfino assicurazioni professionali. Comparasemplice, inoltre, ha anche un servizio di comparazione sulle tariffe luce e gas, servizi internet, telefonia mobile, prestiti e mutui.

Segugio.it | Migliori siti per assicurazioni online

Uno dei siti più famosi per le assicurazioni è Segugio.it, spesso mostrato nelle pubblicità in tv col cane doppiato dal noto doppiatore Carlo Valli, voce italiana di Robin Williams. Questo sito non solo compara le assicurazioni auto, ma anche tariffe luce e gas, internet, telefonia mobile, mutui, prestiti e conti correnti. Creando un account potrete accedere anche al vostro archivio che tiene traccia di tutti i vostri movimenti.

Facile.it | Migliori siti per assicurazioni online

Questo sito è famosissimo per avere un ottimo comparatore di servizi di compagnie assicurative per la copertura dei veicoli, ma anche molte assicurazioni basate sulla persona. Tra queste troviamo infatti l’assicurazione sulla vita, l’assicurazione di viaggio, le polizze sui mutui, sugli smartphone e molto altro. Su questo portale si possono comparare anche prestiti e mutui, conti correnti e carte di credito, tariffe luce e gas, tariffe per Internet a casa, e le tariffe di telefonia mobile e i servizi di noleggio auto a lungo termine.

MioAssicuratore | Migliori siti per assicurazioni online

Questo portale è completamente dedicato alle polizze assicurative. Con MioAssicuratore potrete infatti comparare servizi di assicurazione sulle auto, moto, barche, biciclette e monopattini. Si possono comparare anche servizi di polizze vita, assicurazione di viaggio, polizze sanitarie e così via. Poi sono le polizze professionali per diverse aree e le polizze aziendali per diversi comparti ed esigenze.

SOStariffe | Migliori siti per assicurazioni online

Questo portale non si focalizza esclusivamente sulle polizze assicurative, ma offre un servizio di comparazione anche sulle assicurazioni per auto, moto, ciclomotori e autocarri. SOStariffe appartiene allo stesso Gruppo di Segugio.it e il servizio che offre è molto semplice.

Speriamo di esservi stati d’aiuto in questa guida nella vostra scelta per l’assicurazione più adatta a voi. Continuate a seguirci su tuttotek.it per restare aggiornati sulle migliori offerte provenienti dal mondo dei motori.