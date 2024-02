Migliori controller PS5 | Febbraio 2024

il controller per la PS5 classico non ti basta? Vuoi qualcosa di nuovo? Magari un controller personalizzato e con qualche caratteristica particolare? Allora sei nel posto giusto, perché in questo articolo troverai i migliori controller per PS5!

Innanzitutto, devi tenere ben presente quali sono le caratteristiche del controller PS5 originale. La Sony (qui puoi leggere la storia dell’azienda) si è focalizzata molto sul controller della nuova console, inserendo la rivoluzione del gaming proprio nel Dualsense, ed è in continua evoluzione. Infatti c’è perfino il Dualsense Edge, che rappresenta il passo avanti nell’evoluzione dei controller. Ma non bruciamo le tappe, vediamo in primis le caratteristiche del Dualsense originale. Tra le caratteristiche che non possono mancare troviamo la dimensione di 160 mm x 66 mm x 106 mm, peso di 280 grammi, tasti azione (x, cerchio, triangolo, grilletti ecc), touchpad, sensori, feedback aptico (la resistenza ai grilletti L2 e R2 per intenderci), punte delle dita attive, batteria interna con capacità di 1560 mAh, tempo di ricarica di circa 3 ore, autonomia ricarica di 12 ore, ricarica porta USB-C, connessione wireless bluetooth 5.1, cavo da USB-C a USB-A.

La vibrazione adattiva: croce e delizia del Dualsense

La caratteristica principale del dualsense è la vibrazione adattiva, questa vibrazione infatti rende più coinvolgenti le sessioni di gioco e ti restituisce un feedback a seconda di quello che succede nel gioco, dove cammina il personaggio, cosa succede in scena e quale azione compie. Questa vibrazione rappresenta il passo evolutivo nel modo di giocare, un’interattività col mondo di gioco che rende tutto molto più coinvolgente e ti dà l’impressione di essere al fianco del protagonista. Ora vediamo la classifica dei migliori controller per PS5.

PS5 Aim Controller V1 | Migliori controller per PS5

Questo è uno dei controller più popolari sul mercato. Questo controller PS5 offre una forma ergonomica, tasti personalizzabili e opzioni di personalizzazione, come manopole intercambiabili e cappucci per i tasti. Ci sono anche i fader attivi e la modalità turbo, per una reazione più veloce. Il controller è compatibile per un vasto catalogo di videogiochi FPS come Call Of Duty, Battlefield e Rainbow Six Siege.

Nacon Revolution Unlimited Pro | Migliori controller per PS5

Forma ergonomica, tasti precisi e levette analogiche sono quello che offre il Nacon Revolution Unlimited Pro, puoi perfino cambiare il peso del controller e le manopole sono intercambiabili. Ci sono anche i fader adattivi e la modalità turbo per i tempi di reazione più rapidi.

PS5 Pro Aim Controller V2 | Migliori controller per PS5

Questo controller è perfetto per i giocatori professionisti. Ciò che aggiunge il PS5 Pro Aim Controller V2 rispetto alla V1 ha la ricarica wireless integrata, che ti permette di ricaricare il controller senza cavo. Ci sono anche tasti aggiuntivi per facilitare la riproduzione di giochi FPS. Questo è uno dei migliori controller alternativi sul mercato.

Razer Raiju Ultimate | Migliori controller per PS5

Il Razer Raiju Ultimate è probabilmente il controller più personalizzabile sul mercato. Oltre a un design ergonomico, ci sono anche tasti personalizzabili, tra cui due grilletti extra sulla parte superiore del controller. Ci sono altre opzioni di personalizzazione, come la regolazione della pressione del grilletto e manopole intercambiabili. C’è anche un microfono e un altoparlante integrato, oltre alle porte esterne.

PS5 Pro Aim Controller V3 | Migliori controller per PS5

Il PS5 Pro Aim Controller V3 è il controller preferito tra tutti dai giocatori professionisti. Ha tutte le caratteristiche della V2, ma in aggiunta ha una nuova forma e un design leggero per avere ancora più controllo di gioco. Infine ha una retroilluminazione RGB integrata per un miglior effetto visivo.

Astro C40 TR | Migliori controller per PS5

Il controller PS5 Astro C40 TR ha un design che può cambiare a seconda dei tuoi gusti, consente di riposizionare i tasti e le manopole e di sostituire la batteria. Ci sono anche tasti di precisione, fader adattivi e pulsanti personalizzati per reazioni più rapide.

Scuf Vantage 2 | Migliori controller per PS5

Lo Scuf Vantage 2 è un controller comodo e a basso impatto, ergonomico e personalizzabile grazie alla pressione del grilletto regolabile e alle manopole intercambiabili. Lo Scuf Vantage 2 ha anche fader adattivi, un microfono e un altoparlante integrati.

Risparmia con i controller originali Sony

Avere un controller per PS5 personalizzato può essere un bel modo per personalizzare le tue sessioni di gioco, ma è bene che tieni presente una cosa: i controller di terze parti sono più costosi dei controller originali della Sony. Anzi, ti diremo di più, questi controller spesso richiedono anche la configurazione e l’installazione di driver speciali per funzionare con la PS5. Prima dell’acquisto, devi assolutamente accertarti che il controller sia compatibile con la console PS5.

Facciamo un resoconto dei migliori controller per PS5 di terze parti:

Che ne pensi? Prenderai un controller di terze parti o preferisci andare sul sicuro comprando un controller PS5 originale della Sony? Faccelo sapere con un commento qui sotto! Continua a seguirci su tuttotek.it per altre guide e news dal mondo degli hardware e tanto altro!