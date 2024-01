Imparare ad usare il PC: i nostri consigli

Se volete imparare ad utilizzare al meglio il vostro PC, dovete imparare ad utilizzare le preziose risorse online. Ecco i nostri consigli

Anche se tablet e smartphone ci permettono di fare tantissime cose oggi, il computer è ancora un oggetto indispensabile nella vita di tutti i giorni. Soprattutto per lavorare, studiare, divertirci e rimanere in contatto con gli altri. Per questo motivo, è importante imparare ad usarlo correttamente. Vediamo quindi alcuni consigli su come imparare ad utilizzare al meglio questo strumento!

Scegliere il PC adatto alle vostre esigenze

Se non avete ancora acquistato un PC, dovrete prima di tutto scegliere il modello più adatto alle vostre esigenze. In genere un buon laptop moderno può soddisfare tutte le esigenze dell’utente medio. Se non volete giocare, potete tranquillamente optare per un modello con GPU integrata come Acer Swift Go 14 che vi permetterà di lavorare e studiare comodamente in mobilità. Se invece volete risparmiare qualcosa, senza rinunciare alla prestazioni, un mini PC potrebbe fare al caso vostro: piccoli e potenti, hanno costi inferiori e possono dare grandi soddisfazioni ma servirà un monitor! Se invece volete giocare, dovrete puntare su un laptop dotato di GPU che però sarà più ingombrante e pesante, ma molto potente. La cosa migliore tuttavia è certamente optare per assemblare il vostro PC da zero!

Risolvere i problemi con i tutorial

Per risolvere i problemi più comuni il metodo più semplice e cercare sul web. Esistono decine e decine di ottimi siti come AmicoPC e forum di assistenza e tutorial. Non sarà difficile trovare quello che fa per voi. Dovrete però utilizzare le parole chiave giuste mentre effettuate la ricerca. Siate precisi e concisi nel descrivere il problema e specificate il modello che state usando. Per esempio se avete il classico problema della stampante non cercate “stampante non stampa”, ma magari “Stampante Canon MP200 non stampa”. Se ci sono dei codici o messaggi di errore potete copiarli nella barra di ricerca.

Sfruttare i video gratuiti su YouTube

Se cercate di apprendere alcune competenze specifiche come l’uso della suite Office o la programmazione, certamente i tutorial scritti sono molto utili. Ma può essere molto più utile per cominciare vedere dei video. Su YouTube è pieno zeppo di contenuti interessanti e molto utili per imparare ad utilizzare praticamente qualsiasi software, anche quelli più complessi come software di grafica, progettazione 3D e video editing. E soprattutto sono del tutto gratuiti! Dovrete certamente avere un po’ di pazienza e magari spizzicare qua e là per apprendere correttamente tutti i dettagli. Altrimenti potete anche acquistare dei video corsi su siti come Udemy o Coursera.