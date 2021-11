HeroQuest: ecco dove acquistare la nuova versione (in italiano)!

È ufficiale, torna HeroQuest e sarà interamente in italiano, con grafica e gameplay rinnovati

L’icona indiscussa del gioco in scatola anni ’90, pezzo da collezione e pietra miliare del genere dungeon crawler, torna in grande spolvero dopo anni e anni di trepidante attesa. D’altronde, è l’unico in grado di unire magistralmente l’universo fantasy e le miniature a un gioco da tavolo innovativo, con contenuti unici e inimitabili, in grado di catturare l’attenzione di tutti. Ci si addentra subito in un’altra dimensione, alla ricerca di avventure che potenzialmente non hanno mai fine. È il leggendario HeroQuest, il gioco in scatola dove vincere significa saper padroneggiare l’arte del combattimento e della magia, per sconfiggere mostri terrificanti e completare missioni eroiche.

HeroQuest ritorna completamente in italiano!

Un’opera d’arte a tutti gli effetti, con 90 carte splendidamente illustrate e ricche di incredibili artwork che raffigurano mostri terrificanti, tesori perduti, antichi artefatti e potenti incantesimi che faranno volare l’immaginazione di qualsiasi giocatore. Sono più di 65 le miniature in dotazione, tutte altamente dettagliate e su basi da 25 mm, con eroi, mostri, porte, mobili ed elementi decorativi per i dungeon a disposizione per un’esperienza di gioco davvero coinvolgente. Giocabile da 2 a 5 giocatori, il nuovo HeroQuest vanta ben 14 missioni, che vi permetteranno di creare storie sempre diverse e vivere entusiasmanti avventure nel mondo della Magia.

Un gioco da tavolo semi-cooperativo dove i giocatori dovranno collaborare per sconfiggere le forze del male. Solo un giocatore dovrà assumere il ruolo di Zargon, il Game Master, mentre tutti gli altri vestiranno i panni di mitici eroi (Barbaro, Nano, Elfa o Mago) e attraverso missioni e combattimenti, dovranno riuscire a potenziarsi per lo scontro finale con Zargon. Insomma, un’avventura oltre ogni confine! Non resta che assicurarsi una copia del nuovo HeroQuest approfittando subito del pre-order per riunire successivamente amici e parenti per un’emozionante notte di gioco in un’epica battaglia tra il bene e il male.

Ecco dove preordinare HeroQuest:

