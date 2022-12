Come avere Spotify gratis | Dicembre 2022

In questa guida scopriremo come avere Spotify gratis e come risparmiare qualcosa sull’abbonamento per averne i servizi illimitati

Spotify è un servizio di riproduzione digitale di musica, nato in Svezia nel 2008. La piattaforma Spotify non si limita ad offrire ai propri utenti il servizio dello streaming on demand di un’infinità di brani musicali. Infatti permette la visualizzazione di video e podcast. Il materiale musicale messo a disposizione su Spotify non appartiene soltanto alle grandi case discografiche (Universal, EMI, Sony, ecc.) ma anche ad etichette indipendenti di minore importanza. In questa guida vi mostrerò in che modo poter utilizzare i servizi di Spotify in forma gratuita, o come accedere ai servizi illimitati senza risparmiando sul coto dell’abbonamento.

Cos’è Spotify e a che cosa serve

Nel lontano Ottobre del 2008, una startup svedese, la Spotyfy AB, ha lanciato pubblicamente il servizio di streaming on demand. Spotify in pochi anni ha raggiunto un numero elevatissimo di utenti ed estimatori. Basti pensare che nel 2015 il servizio contava circa 75 milioni di tente, mentre nel Gennaio 2018 aveva registrato più di 140.000.000 di utenti attivi. Ed il numero di abbonati è ancora oggi in costante aumento. La piattaforma offre tantissimi servizi. Ad esempio, è possibile ricercare qualsiasi tipo di musica, o visualizzare i brani per genere, artista o ancora creare delle playlist. Spotify prevede due tipologie di utenze, una libera (con delle limitazioni ovviamente) e una Premium (con tantissimi servizi in più):

Free – questa modalità è automaticamente disponibile dal momento dell’ attivazione sottoscrizione del servizio. Nella modalità free, l’utente può si ascoltare una quantità illimitata di musica, ma con continue interruzioni pubblicitarie. Infine, utilizzando questa modalità, è possibile purtroppo poter cambiare i brani della playlist per il massimo di 6 volte in un’ora.

– questa modalità è automaticamente Nella modalità free, l’utente può si ascoltare una quantità illimitata di musica, ma con continue interruzioni pubblicitarie. Infine, utilizzando questa modalità, è possibile purtroppo poter cambiare i brani della playlist per il massimo di 6 volte in un’ora. Premium – questa modalità vi consentirà di ascoltare tutta la musica che vorrete senza alcuna interruzione pubblicitaria. Inoltre, vi garantirà l’accesso a moltissime altre funzioni, come ad esempio skip illimitato ed ascolto offline. Infine, avrete la possibilità di utilizzate l’App per smartphone e tablet.

Costi ed abbonamenti di Spotify e versione gratis

La piattaforma Spotify è disponibile sia nella sua versione Free che nella versione Premium in America, in Europa (tranne alcuni paese), in Australia, Nuova Zelanda ed alcuni Paesi dell’Asia. Il servizio è utilizzabile su PC, smartphone e tablet, e su tutti i sistemi operativi (iOS, Android, BlackBerry, Windows, ecc). Vi ricordiamo, che per accedere ai servizi di Spotify non occorre più utilizzare obbligatoriamente il proprio account Facebook. Infatti, dal 2012 c’è la possibilità di poter creare il proprio account direttamente su Spotify. Esistono vari tipi di abbonamenti, disponibili agli utenti con carte di credito/debito o ancora tramite account PayPal. O ancora attraverso il circuito Paysafecard. Tra i vari abbonamenti disponibili abbiamo:

Individual : 3 mesi gratis e poi € 9,99 al mese (1 account)

: 3 mesi gratis e poi € 9,99 al mese (1 account) Duo : 1 mese gratis e poi € 12,99 al mese (2 account)

: 1 mese gratis e poi € 12,99 al mese (2 account) Family : 1 mese gratis e poi € 15,99 al mese (fino a 6 account)

: 1 mese gratis e poi € 15,99 al mese (fino a 6 account) Sudent: 1 mese gratis e poi € 4,99 al mese (1 account)

Come avere Spotify senza limiti risparmiando sull’abbonamento

Se non potete utilizzare questi metodi perché avete già usufruito del periodo gratuito di prova o non siete degli studenti, non preoccupatevi. Esiste infatti un modo alternativo per risparmiare qualche euro. Potrete infatti condividere l’account con altre persone e pagare così solo una parte dell’abbonamento, risparmiando qualcosina. Se non sapete come fare o non trovate nessuno disposto a farlo non demordete.

Esistono infatti molti servizi di questo tipo, come ad esempio GamsGo. Grazie a GamsGo è possibile acquistare, ad un prezzo irrisorio, un abbonamento Spotify (e non solo) condiviso con altri utenti della piattaforma in maniera facile, veloce e sicura.

E voi? Cosa ne pensate di questo favoloso metodo per risparmiare sull’abbonamento di Spotify ? Fatecelo sapere con un commento qui sotto e rimanete sempre sintonizzati su tuttoteK per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).