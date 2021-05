Le novità Asmodee: tutti i giochi in uscita a maggio

Nuovi giochi, due nuove espansioni di Marvel Champions e due romanzi. Queste sono tutte le novità Asmodee disponibili a maggio 2021

A maggio potrete vestire i panni di Star Lord e Gamora grazie alle nuove espansioni di Marvel Champions, potrete vivere delle fantastiche avventure nel Crogiolo con il romanzo di KeyForge e sconfiggere gli incubi con L’Acchiappasogni. Queste sono solo alcune delle tante novità che la Asmodee ha fatto uscire questo mese.

Giochi da tavolo | Le novità Asmodee

Here to slay

Data di uscita: 7 maggio 2021

Dagli stessi creatori di Unstable Unicors, ecco a voi Here to slay. Questo è un gioco di carte strategico a tema fantasy e lo scopo è quello di radunare eroi per sterminare dei pericolosi mostri, cercando di non farsi sabotare.

Giocatori: 2- 6

Durata media di una partita: 30-60’

Età suggerita: dai 10 anni in su

Genere: Party Game

Prezzo di vendita consigliato: 29,90 €

Unlock! Mythic Adventures

Data di uscita: 7 maggio 2021

Collabora con i tuoi amici e affronta le tre nuove avventure del gioco di carte di Unlock!:

Nelle grinfie di Ade: nei panni di Alix, una schiava che vive nell’antica Grecia, dovete ottenere la vostra libertà, ma non sarà un compito facile, a meno che non chiediate aiuto agli Dei.

nei panni di Alix, una schiava che vive nell’antica Grecia, dovete ottenere la vostra libertà, ma non sarà un compito facile, a meno che non chiediate aiuto agli Dei. L’animal-o-matic del Porfessor Noside: FWOOSH! “L’Animal-o-Matic…” FWOOSH! “… vi trasferisce nel corpo di qualsiasi animale…” FWOOSH! “Non è pericoloso, vi giuro! Vuoi smetterla di muoverti, James!” FWOOSH!

FWOOSH! “L’Animal-o-Matic…” FWOOSH! “… vi trasferisce nel corpo di qualsiasi animale…” FWOOSH! “Non è pericoloso, vi giuro! Vuoi smetterla di muoverti, James!” FWOOSH! Il giro del mondo in 80 minuti: “Ho fatto una scommessa con questi gentiluomini del Reform Club che viaggeremo attorno al mondo in 80 giorni. Passepartout! Sbrigati! Il mondo attende il colpo da maestro di Phileas Fogg!”

Giocatori: 1 – 6

Durata media di una partita: 60’

Età suggerita: dai 10 anni in su

Genere: Light Game

Prezzo di vendita consigliato: 29,90 €

Dune: Imperium

Data di uscita: 7 maggio 2021

Meccaniche di piazzamento lavoratori mescolate con le meccaniche di composizione del mazzo e con l’aggiunta di strategia, questo è Dune:Imperium! Il destino dell’impero è nelle vostre mani.

Giocatori: 1 – 4

Durata media di una partita: 60-120’

Età suggerita: dai 13 anni in su

Genere: Core Game

Prezzo di vendita consigliato: 49,90 €

Modern Art

Data di uscita: 7 maggio 2021

Il gioco si svolge in 4 round. Ogni giocatore, nei panni di un curatore d’arte, dovrà acquistare e rivendere dei dipinti al miglior prezzo e ottenere il maggior profitto. Alla fine di ogni round i dipinti vengono venduti alla banca e più gli artisti sono famosi, più sono remunerative le loro opere. Vince il giocatore con più denaro alla fine della partita.

Le opere d’arte presenti nel gioco sono a cura dei seguenti artisti: Daniel Melim, Manuel Carvalho, Rafael Silveira, Ramon Martins, Sigrid Thaler.

Giocatori: 3 – 4

Durata media di una partita: 60’

Età suggerita: dai 14 anni in su

Genere: Light Game

Prezzo di vendita consigliato: 29,90 €

Autore: Reiner Knizia

Meadow

Data di uscita: 14 maggio 2021

In questo gioco lo scopo è raccogliere set di carte con le specie, le scoperte e i paesaggi più preziosi, solo in questo modo i giocatori potranno vincere la partita e diventare degli osservatori esperti.

Giocatori: 1 – 4

Durata media di una partita: 60-90’

Età suggerita: dai 10 anni in su

Genere: Light Game

Prezzo di vendita consigliato: 44,90 €

Decipher

Data di uscita prevista: seconda metà di maggio 2021

Lo scopo di Decipher è quello di costruire e scoprire delle parole segrete. Come in tutti i giochi che fanno parte della linea Letter Piece Games, si potrà costruire una qualsiasi lettera dell’alfabeto con solo 4 parti di lettera. Il gioco si svolge in 3 fasi:

L’enigmista crea una parola segreta: bisogna raccogliere le parti di lettera che la compongono I decifratori raccolgono indizi: devono chiedere dove vanno posizionate le parti di lettera. Se il luogo è corretto, la collocano nella zona lettera. Se è il luogo sbagliato, coprono la casella colorata corrispondente Risolvere l’enigma: i giocatori devono essere i primi a indovinare la parola ottenendo dei punti bonus!

Giocatori: 2 – 4

Durata media di una partita: 30’

Età suggerita: dai 10 anni in su

Genere: Party Game

Prezzo di vendita consigliato: 29,90 €

Marvel Champions: il gioco di carte | Le novità Asmodee

MARVEL CHAMPIONS: IL GIOCO DI CARTE – STAR-LORD

Data di uscita: 14 maggio 2021

Peter Quill, meglio conosciuto come Star Lord, e la sua squadra di eroi sono pronti a difendere la galassia da ogni tipo di minaccia. Questo pack eroe contiene tutto il necessario per giocare come Star Lord, incluso un mazzo precostruito.

Giocatori: 1 – 4

Durata media di una partita: 45-90’

Età suggerita: dai 14 anni in su

Genere: Core Game

Prezzo di vendita consigliato: 14,90 €

MARVEL CHAMPIONS: IL GIOCO DI CARTE – GAMORA

Data di uscita: 28 maggio 2021

Gamora, dopo esser stata addestrata e tormentata fin da piccola da Thanos, è diventata la donna più letale della galassia e sa rendere arma ogni oggetto che impugna. Ora si è unita ai Guardiani della Galassia per porre fine alle stesse sofferenze che ha dovuto sopportare in passato. Questo pack eroe contiene tutto il necessario per giocare come Gamora, incluso un mazzo precostruito.

Giocatori: 1 – 4

Durata media di una partita: 45-90’

Età suggerita: dai 14 anni in su

Genere: Core Game

Prezzo di vendita consigliato: 14,90 €

Prossime uscite | Le novità Asmodee

Acchiappasogni

Data di uscita prevista: seconda metà di maggio 2021

Usa i Giocattoli Coccolosi per trasformare i brutti sogni in belle storie! I piccoli giocatori dovranno scegliere prima di tutto un Giocattolo Coccoloso che possa coprire completamente l’incubo che c’è al centro del tavolo, se l’incubo viene coperto del tutto allora si vincono i segnalini Sogno che servono per riempire le varie plance.

Giocatori: 2 – 4

Durata media di una partita: 15’

Età suggerita: dai 4 anni in su

Genere: Kid’s Game

Prezzo di vendita consigliato: 19,90 €

Romanzi | Le novità Asmodee

KeyForge – Racconti del crogiolo

Data di uscita prevista: 25 maggio 2021

Benvenuti nel Crogiolo, un pianeta artificiale più grande del Sole, nel quale è presente un collage di infiniti mondi che sono in costante evoluzione ed è caratterizzato da un’incredibile varietà di creature, società ed esseri senzienti sottratti da galassie lontane dagli enigmatici Architetti. Elevandosi sopra questa bizzarra giustapposizione di biosfere aliene, le entità divine note come “arconti” vagano per questo mondo sterminato con l’obiettivo di svelare i segreti del cuore stesso del crogiolo, mentre tutti gli altri lottano quotidianamente per la propria sopravvivenza…

In questo romanzo è possibile esplorare 9 racconti avventurosi in un fantastico reame nel quale magia e scienza creano una strana forma ibrida, un mondo di strabilianti scoperte e di culture perennemente in conflitto popolato da scienziati pazzi marziani, dottori cibernetici, rievocatori di antiche battaglie, ladri elfici, investigatori privati, goblin, mostri sauriani e la nuova arrivata, la mirabile Federazione Stellare.

Prezzo di vendita consigliato: 16,90 €

Casa editrice: Aconyte Books

Arkham Horror – La collera di N’Kai

Data di uscita: 25 maggio 2021

La contessa Alessandra Zorzi è un’avventuriera e una ladra internazionale, è arrivata ad Arkham perchè è sulle tracce di un antico corpo mummificato, dalle caratteristiche alquanto bizzarre, che è stato riesumato da un tumulo in Oklahoma. L’intento di Alessandra è quello di rubare questo corpo, ma viene battuta sul tempo. Al Museo della Miskatonic scoppia un conflitto a fuoco durante il quale la contessa incrocia lo sguardo della mummia e da quel momento prendono il via una serie di scoperte che vanno al di là di qualsiasi sua avventura.

Prezzo di vendita consigliato: 16,90 €

Casa editrice: Aconyte Books