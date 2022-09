Recensione Nilox Dual S: una marcia in più

Abbiamo finalmente testato la nuova Nilox Dual S, piccola action cam dal prezzo irrisorio, che consente di registrare video in 4k e dotata di un doppio schermo; scopriamone tutti i dettagli nella recensione!

La videocamera proposta da Nilox si posiziona nel segmento entry-level del mercato: viene proposta ad un prezzo di listino di 129€, tuttavia è facile trovare offerte ad un prezzo ben inferiore. Nilox Dual S è dotata di tantissimi accessori, come da tradizione Nilox, ed un doppio schermo per cui risulta essere un’ottima action cam su ogni fronte.

Caratteristiche tecniche | Recensione Nilox Dual S

Di seguito riportate le caratteristiche tecniche principali del prodotto.

Risoluzione : 13 Mpx

: 13 Mpx Sensibilità ISO: Auto

Auto Formati file : JPEG

: JPEG Modalità esposizione: auto

auto Stabilizzazione: Si, elettronico

Si, elettronico Messa a fuoco : fisso

: fisso Live View: Si

Si Anti-polvere: Si

Si Modalità video: 4k @ 60fps

4k @ 60fps WiFi: Si

Si GPS: No

No USB: Si – micro usb e HDMI

Si – micro usb e HDMI Touchscreen: no

no Display: 2.0″ posteriore, e frontale da

2.0″ posteriore, e frontale da Mirino: no

no Memoria: micro SD fino a 128 GB

micro SD fino a 128 GB Batteria: Li-Ion. 1050 mAh

Li-Ion. 1050 mAh Apertura Max: 2.8 F

2.8 F Lunghezza Focale Effettiva (4:3): 2.7 mm

La videocamera | Recensione Nilox Dual S

Realizzata in plastica nera lucida ed opaca, offre un bel design. I due schermi sono ben integrati nella scocca e regalano un’ottima pre-visualizzazione della scena. Molto leggera, dotata di attacco per treppiedi e con ben due batterie in dotazione. Spicca la sua custodia impermeabile che rende la piccola Nilox a prova di bomba. Sempre concerne gli accessori, nota di merito per la dotazione che include, oltre a quanto già nominato: 4 laccetti, 1 panno per pulire la lente, adesivi, supporto non impermeabile, gancio da manubrio. Diverse le modalità di ripresa disponibili:

Video: 4K@60fps, 2,7K@30fps, 1080p@120fps. 720p@240fps (slow motion 4x a 1080p, 8x a 720p)

4K@60fps, 2,7K@30fps, 1080p@120fps. 720p@240fps (slow motion 4x a 1080p, 8x a 720p) Time Lapse: fino in 4K a intervalli di 0,5, 1, 2, 5, 10, 30 o 60 secondi

fino in 4K a intervalli di 0,5, 1, 2, 5, 10, 30 o 60 secondi Foto: 24, 20, 16, 13 ed 8 megapixel

24, 20, 16, 13 ed 8 megapixel Burst: 3, 5, 10 pose al secondo

3, 5, 10 pose al secondo Timer per l’autoscatto (fino a 20 secondi)

Scatti ad intervalli di 3, 10, 15, 20 o 30 secondi.

Il software è in italiano, molto semplice da gestire potendo contare un’interfaccia sia tramite pulsanti sia con touch. Disponibile un discreto set di correzioni in camera, fra cui spiccano: distorsione dell’immagine, WB, compensazione esposizione, nitidezza. Le impostazioni sono raggiungibili solo quando l’action cam non sta registrando. Molto rapido lo switch tra i due display che, ovviamente, non funzionano contemporaneamente. Buona la qualità dei video di giorno e con buona luce, un po’ meno di notte o in condizioni difficili. Buona l’autonomia, circa 1 ora di registrazione in 4k, non ci è piaciuto però vedere che le riprese vengono spezzettate in video da 20min.

DSC7000

DSC7001

DSC7002

DSC7005

DSC7004

DSC7003

In moto con… | Recensione Nilox Dual S

Nel nostro test la piccola Nilox ci ha fatto compagnia sulla nostra moto per le strade di Roma ed in vacanza al mare. Siamo rimasti stupiti dalla stabilità della staffa di fissaggio al manubrio della moto: nonostante i sampietrini non si è mai mossa. Il tutto a vantaggio della qualità finale delle riprese. Anche sotto la pioggia, grazie alla custodia impermeabile, non abbiamo riscontrato alcun problema. Abbiamo riscontrato un’ottima sensibilità del touch che, anche con i nostri guanti da moto, non ha avuto problemi di sorta. Lo stesso discorso vale anche per i tasti, di facile pressione e ben posizionati, facili da usare senza distrarsi dalla guida e consentire qualche regolazione al volo nei semafori. Convinti da questo risultato, abbiamo provato la piccola Nilox Dual S al mare ed effettuato alcune riprese subacquee: davvero spettacolari. Nessun problema d’infiltrazioni, e nonostante la custodia la qualità d’immagine è rimasta sempre la stessa.

La gamma dinamica si è dimostrata sufficiente in quasi tutte le occasioni, mentre la nitidezza non è risultata eccelsa nei controluce a causa di un fastidioso flare. Presente un leggero viraggio sul giallo della temperatura colore che è però facilmente correggibile in posto produzione. Promosso per cui il lato video. Le stesse considerazioni valgono per le foto ma non su tutto: il jpg non è molto lavorabile e risulta davvero complesso effettuare una buona post produzione delle foto.

L’audio è mono, il microfono molto sensibile ai rumori di fondo, per cui sarà sempre necessario pulire l’audio qualora la usiate per dei vlog.

DSC7006

DSC7009

DSC7007

Doppio schermo doppia felicità

Un prodotto come questo è sicuramente un best buy nella sua fascia di prezzo. Sicuramente non paragonabile a quanto offerto nella fascia alta del mercato, sopratutto in merito alla stabilizzazione, è il giusto compromesso fra spesa e risultato. Non manca nulla, ed è fruibile in ogni occasione. Il doppio schermo è fondamentale per effettuare V-log o qualche autoritratto. A nostro avviso, nonostante sia passato oramai un po di tempo dalla sua uscita Nilox Dual S resta un prodotto su cui puntare: poca spesa tanta resa ed una marcia in più rispetto alle competitor.

Voi cosa ne pensate di questa fotocamera? Sarà presto fra i vostri acquisti? Fateci sapere nei commenti e continuate a seguirci sulle pagine di tuttoteK!