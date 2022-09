One Piece Odyssey: in arrivo a gennaio 2023

I fan del lavoro di Eiichirō Oda si preparino ad affrontare nuove avventure piratesche con One Piece Odyssey, in arrivo per PC e console il prossimo anno

Se c’è una cosa certa di questi giorni è che le notizie e gli eventi legati al mondo dei videogiochi non sono mancati di certo! Basti pensare all’Ubisoft Forward, allo State of Play, al Nintendo Direct ed al Tokyo Game Show 2022 che ha visto un nuovo trailer per One Piece Odyssey. Ma cerchiamo di andare avanti con un po’ di ordine.

One Piece Odyssey: in arrivo anche la Digital Deluxe Edition

I fan del gargantuesco lavoro del maestro Eiichirō Oda, in questi ultimi giorni, sono stati molto attenti a tutto quello che la Bandai Namco ha dichiarato sugli aggiornamenti di questo eccezionale gioco di ruolo ambientato nell’universo di Monkey D. Rufy e ciurma (e di cui vi avevamo già parlato nel corso del Summer Game Fest 2022).

Pare infatti che il nuovo trailer pubblicato al Tokyo Game Show appena conclusosi abbia dato qualche leggero dispiacere ai fan. One Piece Odyssey, infatti, non uscirà verso la fine del 2022, ma bensì il 13 gennaio del prossimo anno per PS4, PS5, Xbox Series X/S e PC. In ogni caso il trailer pubblicato durante l’evento, che vi lasciamo qui sotto, si fa perdonare per l’attesa.

Il mondo dei coloratissimi e pirateschi personaggi creati dal buon Oda, oramai più di vent’anni fa, non è mai stato così vivo come in questi ultimi tempi, grazie anche al lungometraggio RED in arrivo nei cinema a dicembre. La Bandai Namco ha inoltre annunciato una Digital Deluxe Edition con il titolo, accessori, valuta di gioco, accesso al prossimo DLC e bonus per il preordine. Inoltre è stata annunciata anche un’edizione limitata contenente le statuette di Rufy e Lim (23 x 21 x 21 cm).

