L o schiaccianoci e il flauto magico: dal 3 novembre al cinema con la voce di Charlotte M. distribuito da Notorious Pictures

Quest’anno la magia del Natale arriva prima, con un nuovo entusiasmante e incredibile cartone animato per bambini: Lo schiaccianoci e il flauto magico, che sarà trasmesso in anteprima il 31 ottobre e l’1 novembre al cinema, e poi dal 3 novembre disponibile sui grandi schermi cinematografici, con la voce di Charlotte M.

Date, anteprime, e curiosità del cartone animato: lo schiaccianoci e il flauto magico

Il 3 novembre torna al cinema il grande classico: Lo schiaccianoci, questa volta nella versione animata del film, ossia: lo schiaccianoci e il flauto magico, con la voce della famosissima e talentuosa YouTuber/TikToker Charlotte M. diretto da Viktor Glukhusin e distribuito da Notorius Pictures.

La storia più romantica di sempre ritorna sul grande schermo in una nuova versione per grandi e piccini, un cartone da vedere in famiglia. Ispirato al grande classico di Alexandre Dumas e con le celebri musiche di Pëtr ll’ic Cajkovskij.

Trama del cartone animato: lo schiaccianoci e il flauto magico

Il cartone narra la storia di Marie, una ragazza che ama danzare ed è molto affezionata ai suoi giocattoli. Alla morte del padre, Marie esprime un desiderio e, come per magia, i suoi giocattoli prendono vita, scoprendo così che il suo schiaccianoci è in realtà l’amato principe George. Iniziando così un’avventura incredibile, piena di colpi di scena, fatta di fantastiche peripezie, dove amore, amicizia, gioia, divertimento e tanta magia si intersecano tra loro.

Qui sotto il trailer, di questo fantastico cartone: lo schiaccianoci e la magia del flauto magico

Curiosità di Charlotte M.: lo schiaccianoci e il flauto magico

A dar la voce alla protagonista è star del web abbiamo: Charlotte M. la giovanissima content creator e idolo dei suoi coetanei con un bacino digitale che supera il milione di follower. Charlotte M. debutta nel doppiaggio, con lo schiaccianoci e il flauto magico. Anche se il suo talento artistico è molto ampio, è stata anche la protagonista nell’editoria, nella musica e su Spotify.

E’ una scrittrice, è un personaggio dei fumetti, doppiatrice, e cantante. E’ Charlotte sarà anche la protagonista del film di Notorious Picture in uscite il 2023.

E voi, porterete i vostri figli al cinema per guardare questo splendido capolavoro? O ci andrete voi stessi? Fatecelo sapere nei commenti, come sempre per noi, la vostra opinione è importante.

