Kevin Magnussen lascia la Haas: Ocon verso il team americano?

Kevin Magnussen lascerà il team di F1 Haas a fine 2024, arrivato in mattinata il comunicato della scuderia americana che interromperà il rapporto con il pilota danese. Le ragioni della separazione non sono state rese note ufficialmente, ma si ipotizza che proprio il confronto con Hulkenberg abbia avuto un peso importante nella decisione. Il tedesco, infatti, ha ottenuto il 75% dei punti conquistati dalla Haas in questa stagione, eguagliando il suo miglior piazzamento in carriera nelle ultime due gare.

L’uscita di Magnussen apre le porte a Esteban Ocon per un possibile passaggio alla Haas. Il francese, reduce da un addio all’Alpine, è da tempo accostato al team americano e la sua firma potrebbe arrivare a breve, si parla di un possibile annuncio già a partire dal prossimo GP del Belgio. Il futuro di Magnussen in Formula 1 rimane incerto. Il pilota danese potrebbe decidere di ritirarsi o cercare un posto in un altro team, magari come pilota di riserva.

MoneyGram Haas F1 Team can confirm Kevin Magnussen will depart his race seat upon the conclusion of his current contract at the end of the 2024 FIA Formula 1 World Championship.

The team looks forward to working with Kevin for the remainder of the 2024 season in his racing… pic.twitter.com/Yr9jboT1Pb

— MoneyGram Haas F1 Team (@HaasF1Team) July 18, 2024