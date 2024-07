Star Wars Outlaws: mostrati 10 minuti di gameplay

Nessun trailer cinematografico, puro gameplay con tanto di interfacce: Star Wars Outlaws dimostra di non essere più così “Lontano Lontano”

A un mese dal day one, Massive Entertainment ed Ubisoft hanno rilasciato tramite la stampa di settore straniera oltre 10 minuti di gameplay dall’ormai quasi imminente Star Wars Outlaws. Questo materiale rappresenta lo sguardo più approfondito al gioco, dandoci un’idea molto più cristallina di cosa aspettarci dalla Galassia Lontana Lontana. Nel video, il giocatore prende le redini della canaglia Kay Vess nel deserto di Tatooine. La sua missione la vede interagire coi Jawa ed esplorare la tana del pericoloso Sarlacc. Le ambientazioni sono variegate, partendo dagli insediamenti Jawa per poi passare alle dune assolate. Anche al di fuori dei trailer, il piglio cinematografico è tangibile, come potete vedere qui sotto.

L’ultimo video di Star Wars Outlaws issa il Vess-illo del gameplay

Al di là degli scontri con gli Assaltatori imperiali, il gameplay di Star Wars Outlaws promette anche battaglie nello spazio, pilotando X-Wing e TIE Fighter. L’interfaccia si limita ad adattarsi ai nostri dintorni, qualunque essi siano. Ricordiamo che la canonicità del gioco lo colloca temporalmente tra L’Impero Colpisce Ancora ed Il Ritorno dello Jedi. La protagonista Kay Vess si unisce a gang criminali per sottrarre chincaglieria a chiunque le capiti a tiro, in un’interpretazione ambiziosamente open world del cosmico immaginario ideato da George Lucas. La sopravvivenza nel mondo criminale di Guerre Stellari è il fulcro dell’esperienza, come ha dichiarato Mathias Karlson all’ultimo Ubisoft Forward. Il day one è fissato per il 30 agosto, con tre giorni di early access per gli iscritti ad Ubisoft+.

