Ferrari pronta al riscatto in Ungheria: nuovo fondo per la SF-24

La Scuderia Ferrari cerca di voltare pagina dopo le ultime delusioni e si prepara al Gran Premio d’Ungheria con un nuovo asso nella manica: un’evoluzione del fondo della SF-24

Ferrari, a sorpresa, porterà un’evoluzione del fondo sulla SF-24 nel GP d’Ungheria con la speranza di rientrare nella lotta con Red Bull, McLaren e Mercedes. A Maranello si è lavorato duramente dopo le prove comparative tra i due pacchetti sulle monoposto di Leclerc e Sainz nel GP di Silverstone. In casa Ferrari credono che la SF-24 abbia un enorme potenziale, il quale è stato però “nascosto” dal bouncing innescato dal troppo carico aerodinamico con il pacchetto portato a Barcellona. A riguardo, il team principal Fred Vasseur non demorde e ribadisce la sua fiducia nel potenziale della vettura:

Abbiamo analizzato i dati delle ultime gare e siamo convinti che il pacchetto di aggiornamenti introdotto a Barcellona abbia portato i benefici attesi in termini di carico aerodinamico. Tuttavia, ha anche generato alcuni effetti collaterali che hanno penalizzato il comfort di guida di Leclerc e Sainz.

Ferrari ci crede: in Ungheria ulteriore novità per la SF-24

L’obiettivo è quello di sfruttare al meglio le caratteristiche dell’Hungaroring, un circuito che dovrebbe essere più favorevole alla Rossa rispetto a Silverstone, dove quasi tutte le curve sono a bassa velocità, dunque il pacchetto SF-24 EVO dovrebbe essere più congenito a questo tracciato. In casa Ferrari hanno lavorato duramente nelle ultime settimane per cercare di risolvere i problemi di sviluppo riscontrati dopo Barcellona, con quasi il 50% del budget cap investito in questi sviluppi. Vasseur si dice fiducioso che queste modifiche permetteranno alla Ferrari di tornare a essere protagonista in Ungheria:

In questa stagione ogni centesimo conta e avere Charles e Carlos in piena fiducia è fondamentale per ottenere risultati migliori, soprattutto in qualifica, quando è necessario spingere al limite. Sono convinto che il pacchetto che avremo a disposizione all’Hungaroring ci permetterà di lottare per il podio.

Oltre al nuovo fondo, sono stati effettuati anche dei rinforzi al pavimento per limitare il fenomeno del “porpoising” (saltellamento della vettura alle alte velocità). Ferrari che dunque non ha nulla da perdere in vista del prosieguo del mondiale, ma queste ulteriori novità all’Hungaroring dovranno dimostrare che questa SF-24 ha ancora tanto da dire. Staremo a vedere cosa ci dirà la pista ungherese, nel frattempo potete continuare a seguirci su tuttotek.it per restare sempre aggiornati sul mondo della Formula 1!