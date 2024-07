Nintendo World Championships: NES Edition è disponibile!

Gli eSports ante litteram a casa: è ora disponibile la versione domestica di Nintendo World Championships, ma la “NES Edition” sarà la prima?

Annunciato quasi in sordina, è finalmente giunto il day one per Nintendo World Championships: NES Edition, e l’improbabile “eSport da salotto” è dunque disponibile. L’omonima console rivive su Switch anche al di fuori del servizio online, proponendo sfide a tempo con le quali darsi battaglia a suon di tempi record. Dall’ottenere un Super Fungo nel minor tempo possibile nel primo Super Mario Bros. alle tempistiche rompicollo per completare la scalata al cantiere di Donkey Kong, dunque, la carne al fuoco non manca né per i giocatori professionisti di ieri né per le giovani promesse odierne. Il tutto è complementato dalla possibilità di sfidare altri giocatori in tutto il mondo grazie all’online.

L’antesignano degli eSport, l’evento Nintendo World Championships, torna dunque oggi in formato casalingo con NES Edition, oggi disponibile. A garantire la longevità del titolo provvederanno pure le varie sfide giornaliere, con la possibilità di competere in locale e non per dare prova di abilità con prove sempre nuove. Un titolo interessante, questo, non solo come erede spirituale dello sfortunato NES Remix di indieszero (Theatrhythm: Final Bar Line) su Wii U, ma anche come possibile punto di partenza per riabbracciare gli eSports anche per i titoli competitivi del Colosso di Kyoto. Oppure, nel meno ambizioso dei casi, come predecessore di un equivalente che porta la sfida su SNES.

Ora sta a voi dirci la vostra: siete interessati al titolo? Potremmo rivedere la famosa cartuccia speciale per tornei in un ipotetico seguito?