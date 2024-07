Hyundai Ioniq 7: SUV elettrico a 7 posti in arrivo nel 2025

La casa coreana Hyundai annuncia l’arrivo dell’Ioniq 7, il suo nuovo SUV elettrico a 7 posti, che debutterà quest’anno e sarà in vendita a partire dal 2025

Hyundai ha ufficializzato l’uscita del suo nuovo SUV elettrico a 7 posti, previsto per il debutto quest’anno e disponibile sul mercato nel 2025. Il nome del nuovo modello potrebbe essere Ioniq 7 o Ioniq 9 e sarà ispirato alla concept car Ioniq Seven presentata nel 2021, con design e powertrain simili alla Kia EV9. Questo significa che potrà beneficiare di una gamma di powertrain e batterie simili a quelle della cugina Kia, con potenze che spaziano da 203 CV a 585 CV e un’autonomia che supera i 500 km per la versione base e si aggira intorno ai 400-450 km per la variante più potente.

La Ioniq 7 eredita le linee spigolose e futuristiche del concept Ioniq Seven, che si traducono in un design deciso e distintivo. Le sue dimensioni generose, unite al passo lungo e agli sbalzi ridotti, garantiscono un’ampia abitabilità interna e un comfort di guida elevato per tutti i passeggeri. Il prezzo di partenza stimato è di circa 76.000 euro, in linea con la Kia EV9 con i primi esemplari che dovrebbero arrivare nelle concessionarie entro la fine dell’anno.

Hyundai Ioniq 7 ma non solo: altri modelli in programma

Oltre al SUV Ioniq 7, Hyundai ha in programma di lanciare altri modelli elettrici nei prossimi mesi e anni. Tra questi troviamo l’Inster, un baby crossover elettrico in arrivo dopo l’estate con prezzi a partire da meno di 25.000 euro, e un modello Ioniq compatto previsto per il 2025, più piccolo di Ioniq 5 e Ioniq 6 e con un’autonomia di circa 450 km. Con la sua ampia gamma di modelli elettrici, Hyundai si conferma come uno dei costruttori più all’avanguardia nel settore della mobilità sostenibile, pronta a rispondere alle esigenze di un pubblico sempre più attento all’ambiente e alla qualità della vita.

