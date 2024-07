CORSAIR presenta la nuova sedia gaming TC500 Luxe

L‘azienda CORSAIR ha lanciato nelle ultime ore la nuova sedia gaming TC500 LUXE, che rappresenta il nuovo standard di comfort e lusso nel gaming

CORSAIR ha annunciato oggi il lancio della TC500 LUXE, la sedia di punta della loro serie premium di sedie gaming. La TC500 LUXE stabilisce un nuovo standard di lusso e comfort nel settore delle sedie gaming. Combinando un design elegante con una capacità di regolazione avanzata, soddisfacendo le esigenze di chi cerca il massimo in termini di stile e funzionalità.

Dettagli sulla nuova TC500 LUXE di CORSAIR

Progettata con grande attenzione ai dettagli, la TC500 LUXE unisce materiali di alta qualità a un comfort eccezionale. Rivestita in tessuto traspirante di alta qualità e disponibile in tre sofisticate colorazioni, questa sedia offre un tocco di eleganza a qualsiasi postazione. La seduta più ampia e piatta rispetto alle sedie gaming standard, insieme all’imbottitura di alta qualità, si adatta a diverse corporature e posizioni, garantendo il massimo comfort durante il lavoro, il gioco o il relax. La schiuma ad alta densità e i rinforzi aggiuntivi offrono un supporto ergonomico per lunghe sessioni di utilizzo.

La TC500 LUXE è la sedia più regolabile di sempre di CORSAIR, con numerose funzionalità per trovare la posizione perfetta. Il supporto lombare integrato con regolazione a quattro vie offre un sollievo personalizzabile per la zona lombare. Invece, il cuscino rimovibile in memory foam fornisce un morbido sostegno per testa e collo, posizionabile a piacimento in altezza. I nuovi braccioli Omniflex, regolabili in quasi tutte le direzioni, permettono di posizionare le braccia in modo ideale per un comfort assoluto. Lo schienale può inclinarsi fino a 160 gradi, consentendo di passare facilmente dalla modalità di concentrazione al relax totale.

Con un robusto telaio in acciaio e una solida base metallica, la TC500 LUXE è progettata per resistere all’uso quotidiano intenso senza compromettere il lusso e il design. Ideale per giocatori professionisti, creatori di contenuti o chi trascorre molte ore alla scrivania, questa sedia offre un comfort straordinario e uno stile sofisticato e ineguagliabile.

Disponibilità e Prezzi

La TC500 LUXE è ora disponibile sul negozio online di CORSAIR e presso i rivenditori autorizzati CORSAIR in tutto il mondo. La sedia viene fornita con una garanzia di due anni e il supporto clienti e tecnico internazionale di CORSAIR. Per informazioni sui prezzi aggiornati della TC500 LUXE, visitare il sito web di CORSAIR.

