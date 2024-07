EA FC 25: ray tracing e nuove opzioni di grafica confermate

Non solo un nuovo album di figurine: EA FC 25 promette anche di portare avanti la grafica della serie, con tanto di ray tracing e non solo

Ora che la licenza di FIFA se la sta coccolando 2K, EA FC 25 dimostra di godersi la nuova vita da single con una grafica fuori dal comune, comprensiva pure di ray tracing. Favorire una risoluzione ottimale o puntare alla vetta starà al giocatore. Nel secondo caso, l’opzione “Enhanced Visuals” (traducibile come “estetica migliorata”, ndr) include un’illuminazione capace di complementare adeguatamente il 4K, ma quest’ultimo deve la risoluzione all’upscaling. La prima delle due opzioni, Favour Resolution, opta invece per un’illuminazione “standard” ma anche un 4K nativo. Entrambe le scelte, però, non vanno ad intaccare il framerate. Per quella che è l’importanza dei riflessi, i 60 FPS sono garantiti in ogni caso.

Grafica ad alti livelli e ray tracing: in EA FC 25 tutto è per il club

La divisione canadese di Electronic Arts a Vancouver fa letteralmente luce su EA FC 25: il produttore Fab Muoio ha parlato dei benefici di grafica e ray tracing. Il gioco godrà di un’estetica mai vista finora, con “tessuto simulato sulle magliette e sui calzoncini durante il gameplay, nonché ombre autonome in qualunque momento nelle fasi diurne”, spiega Muoio. “I primi piani spiccano moltissimo sullo sfondo, approfondendo ogni singolo fotogramma.” Tutti benefici visivi, questi, che vengono un po’ meno con l’opzione Favour Resolution. In aggiunta, tuttavia, abbiamo una reale cognizione del tempo per la prima volta nella serie: “Se il sole sta tramontando nel primo tempo, durante il secondo sarà notte.” Il gioco è previsto il 27 settembre.

