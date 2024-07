Philips Evnia 32M2N6800M: monitor gaming 4k miniLED di ultima generazione

La linea Philips Evnia introduce il nuovo monitor gaming Philips Evnia 32M2N6800M, un modello miniLED progettato per migliorare l’esperienza di gioco

Questo monitor offre un pannello IPS da 31,5 pollici con risoluzione 4K (3840 x 2160 pixel) e una retroilluminazione miniLED a 1152 zone, che garantisce una gamma di colori vivaci.

Colori profondi e immersivi

Ideale per i gamer che amano i colori di alta qualità, il monitor combina retroilluminazione miniLED e risoluzione 4K, offrendo una resa cromatica eccezionale. La certificazione DisplayHDR 1000 assicura un’esperienza visiva realistica, mentre la tecnologia Ambiglow aggiunge un’illuminazione ambientale RGB per un’immersione totale nei contenuti.

Con una frequenza di aggiornamento di 144 Hz e la funzione Stark ShadowBoost, il monitor garantisce un gameplay fluido e permette di vedere dettagli in scene scure. Stark ShadowBoost offre tre livelli personalizzabili per adattare i colori alle preferenze del giocatore.

Il Philips Evnia 32M2N6800M include Smart Crosshair, che regola automaticamente il colore del mirino per migliorare la precisione. Il software Dynamic Lighting consente di sincronizzare l’illuminazione RGB tra monitor e accessori, personalizzando l’esperienza di gioco per gli utenti di Windows 11.

Il monitor è dotato di Smart Ergo Base per una posizione ergonomica, modalità LowBlue e tecnologia Flicker-free per un comfort visivo prolungato. Ha ricevuto i premi iF Design Award 2023 e Red Dot Award 2023 per il suo design moderno e funzionale.

Disponibilità e prezzo

Il Philips Evnia 32M2N6800M sarà disponibile da metà luglio al prezzo di €979,00.

E voi? Cosa ne pensate di queste novità targate Philips? Fatecelo sapere con un commento qua sotto e continuate a seguirci su tuttotek.it per rimanere aggiornati sulle ultime novità nel mondo della tecnologia (e non solo!).