Polaroid Music e Polaroid Now+ Gen 2 rendono magica l’estate

L‘estate è finalmente arrivata, portando con sé il calore del sole, l’energia del mare e l’euforia delle vacanze. In questa stagione di avventure e ricordi, gli speaker Polaroid Music e la macchina fotografica Polaroid Now+ Gen 2 sono fedeli compagni di viaggio

Durante una giornata in spiaggia circondati dal suono delle onde o un picnic in montagna con i propri amici più cari, con la famiglia o in coppia, i coloratissimi speaker Polaroid Music possono fare da sottofondo diffondendo le playlist preferite, creando l’atmosfera perfetta per ballare e rilassarsi.

Pronti a ballare o semplicemente a rilassarvi?

Tra i modelli della gamma, quelli più adatti sono sicuramente i modelli P1 e P2 che, grazie alle loro dimensioni compatte, alla portabilità e alla batteria a lunga durata, possono essere trasportati facilmente ovunque si vada. Inoltre, si possono abbinare due dispositivi (dello stesso modello) per creare una coppia stereo coinvolgente che sviluppa un volume ancora maggiore.

Ma cosa sono le vacanze estive senza la possibilità di catturare i momenti speciali e conservarli per sempre? Ecco dunque che entra in gioco la macchina fotografica Polaroid Now+ Gen 2.

Istantanee di felicità con Polaroid Now+ Gen 2

Dotata di un design retrò che utilizza il 40% di materiali riciclati e di una tecnologia moderna, questa fotocamera istantanea permette di scattare foto uniche che si sviluppano in pochi istanti. Sia che si voglia immortalare panorami mozzafiato di un viaggio o i sorrisi dei propri compagni di avventura, il dispositivo catturerà ogni momento con la famosa ed emozionante qualità delle pellicole Polaroid.

Inoltre, l’app dedicata permette di sfruttare alcune funzioni creative per rendere ogni scatto ancora più esclusivo e irripetibile: per esempio il sistema autofocus per la gestione dei soggetti inquadrati, il light painting per immagini “disegnate” con la luce etc.

A questi si aggiunge il set di 5 filtri colorati da agganciare all’obiettivo e di applicare alle foto l’effetto starbust, una vignetta rossa e le dominanti dell’arancio, del blu e del giallo per un effetto più divertenti.

Inoltre, l’attacco integrato nel corpo macchina consente di agganciarlo a supporti compatibili per facilitare gli scatti di gruppo. Gli speaker Polaroid Music e la macchina fotografica Polaroid Now+ Gen 2 sono il tocco distintivo per vivere le vacanze estive in modo unico e indimenticabile. Con la loro combinazione di suono coinvolgente e immagini istantanee, creano un legame speciale tra l’utente, la musica e i ricordi.

Disponibilità e prezzi

Gli Speaker P1 e P2 (e gli altri modelli della gamma) di Polaroid Music sono attualmente in vendita sul sito ufficiale di Nital a un prezzo speciale:

· P1 – 39,99 €

· P2 – 99,99 €

Polaroid Now+ è disponibile al prezzo di 149,99 €

