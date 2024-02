Google Gemini: cos’è e come funziona l’IA di Google!

Non solo Chat GPT! Fra le grandi intelligenze artificiali troviamo anche Google Gemini: cos’è e come funziona la generativa della grande G? Scopriamolo insieme

A metà della scorsa settimana, Google ha annunciato grandi cambiamenti all’interno della sua sezione dedicata alle Intelligenze Artificiali. E quando diciamo “grandi”, intendiamo veramente importanti. Il cambiamento più evidente sta proprio nell’approccio al pubblico e in come il suo modello di IA verrà d’ora in poi conosciuto da chiunque voglia approcciarcisi. Se avete già sentito parlare in passato di Google Bard, dimenticatevelo. Ora Bard è diventato Gemini e punta ad espandersi sempre di più, creando una famiglia di modelli linguistici sempre più ampia e in espansione. Per la conquista del mondo? Forse, ma anche per rendere la nostra vita di tutti i giorni più agevole. Come? Con un chatbot che risponde adeguatamente ad ogni vostra domanda su ogni dispositivo.

Ma prima: che cos’è un’Intelligenza Artificiale?

Prima di passare a Google Gemini, vogliamo esplorare velocemente con voi che cos’è realmente un’Intelligenza Artificiale (IA). Ve ne abbiamo ampiamente parlato in un articolo dedicato, che potete trovare cliccando qui, ma per un breve sunto potete continuare a leggere. Siamo in un ramo dell’informatica che si occupa principalmente di creare sistemi che possano, perlomeno nelle intenzioni, simulare l’intelligenza umana. Questi sistemi possono:

Apprendere : analizzano dati e informazioni per poter migliorare le proprie prestazioni

: analizzano dati e informazioni per poter migliorare le proprie prestazioni Ragionare : utilizzano la logica e la conoscenza a loro disposizione per risolvere problemi e prendere decisioni

: utilizzano la logica e la conoscenza a loro disposizione per risolvere problemi e prendere decisioni Comprendere il linguaggio : interpretano che cosa scrivete al chatbot e generano risposte coerenti

: interpretano che cosa scrivete al chatbot e generano risposte coerenti Agire autonomamente: eseguono i propri compiti senza il bisogno dell’intervento diretto dell’uomo

Quali tipi di Intelligenza Artificiale esistono?

Esistono diversi tipi di IA, fra questi possiamo trovare:

Machine learning : l’apprendimento è basato sull’acquisizione di dati e algoritmi

: l’apprendimento è basato sull’acquisizione di dati e algoritmi Deep learning : l’IA è in grado di utilizzare reti neurali artificiali per imitare il funzionamento del cervello umano

: l’IA è in grado di utilizzare reti neurali artificiali per imitare il funzionamento del cervello umano Natural language processing : si occupa dell’interazione tra computer e linguaggio umano

: si occupa dell’interazione tra computer e linguaggio umano Computer vision: permette alla macchina di vedere e comprendere il mondo intorno alla stessa

E dunque: che cos’è Google Gemini?

Google Gemini è, praticamente, il chatbot di Google che riesce a fare concorrenza, in termini di utilizzo e diffusione, al famigerato ChatGPT. In passato era conosciuto come Google Bard, poi lo scorso 8 febbraio, tramite un post ufficiale dell’azienda (che potete trovare qui!), è stato annunciato l’ufficiale cambio di nome.

Da quando abbiamo lanciato Bard l’anno scorso, persone di tutto il mondo lo hanno utilizzato per collaborare con l’IA in un modo completamente nuovo: per prepararsi ai colloqui di lavoro, per eseguire il debug di un codice, per elaborare nuove idee per la propria impresa o, come abbiamo annunciato la scorsa settimana, per creare immagini accattivanti. La nostra missione con Bard è sempre stata quella di darvi accesso diretto ai nostri modelli di IA, e Gemini rappresenta la nostra famiglia di modelli più capace. Per questo motivo, d’ora in poi Bard si chiamerà semplicemente Gemini.

Gemini è una famiglia di modelli linguistici di grandi dimensioni multimodali, sviluppata da Google Deepmind e successore di modelli come LaMDA e PaLM 2. Si presenta in tre versioni: Ultra, Pro e Nano. Le scopriremo insieme in questa guida dedicata.

Che cosa può fare Google Gemini?

Google Gemini può essere utilizzato per una grande varietà di compiti, sebbene sia ancora in fase di sviluppo. Il potenziale è veramente molto elevato, come spesso osiamo dire nel campo delle Intelligenze Artificiali. Potete utilizzare Google Gemini per:

Scrivere un articolo : Gemini vi aiuterà a ricercare l’argomento, a strutturate il testo e a trovare le parole più corrette.

: Gemini vi aiuterà a ricercare l’argomento, a strutturate il testo e a trovare le parole più corrette. Creare una presentazione : Gemini può aiutarvi a raccogliere informazioni, creare le slide e progettare la presentazione.

: Gemini può aiutarvi a raccogliere informazioni, creare le slide e progettare la presentazione. Imparare una nuova lingua : Gemini può aiutarvi a tradurre testi, esercitarvi con la conversazione e migliorare la vostra pronuncia.

: Gemini può aiutarvi a tradurre testi, esercitarvi con la conversazione e migliorare la vostra pronuncia. Svolgere lavori: con Gemini potete scrivere email, creare report e gestire il vostro calendario.

Come usare Google Gemini gratis: che cos’è la versione Pro

In Italia è possibile accedere alla versione Pro di Google Gemini in maniera completamente gratuita. Come? Semplicemente raggiungendo la pagina principale del chatbot (potete cliccare qui per semplicità) e accedere col vostro account Google. Cliccate successivamente su “Prova Gemini” e iniziate la vostra esperienza.

L’interfaccia di Gemini è molto minimale. A sinistra trovate una barra laterale dove visualizzare, in maniera analoga a ChatGPT, le conversazioni che avete tenuto nel corso del tempo con il chatbot. Con il “+” della barra laterale potete avviarne una nuova. In basso c’è invece la barra di digitazione “Scrivi qui”, tramite cui potrete formulare richieste di vario tipo che potrete inviare premendo il tasto “Invio” o con il simbolo della freccia a destra posto al termine della barra di digitazione.

Potete anche interagire con Gemini inviandogli immagini da analizzare con l’opzione “Carica immagine”, associandolo alla domanda di riferimento come, ad esempio, “Che cos’è l’oggetto rappresentato in quest’immagine?”. Infine, è disponibile anche la possibilità di digitare vocalmente le vostre domande, vi basterà cliccare sul microfono posto sulla destra della barra di digitazione.

Che cos’è Google Gemini Advanced?

Gemini Advanced è l’esperienza più gettonata da Google, perché vi permette di avere accesso a Ultra 1.0, il modello di IA più capace della multimiliardaria azienda. Questa versione permette di svolgere lavori più complessi, come la programmazione, il ragionamento logico e la collaborazione nella creazione di progetti creativi. Gemini Advanced vi consente di avere conversazioni molto più lunghe e complesse, ma ha anche un grado di comprensione maggiore rispetto alle versioni base. Alcuni esempi:

Supporto in attività formative : Gemini Advanced può aiutarvi nella creazione di un piano di studio o nella strutturazione di quiz.

: Gemini Advanced può aiutarvi nella creazione di un piano di studio o nella strutturazione di quiz. Programmazione : Gemini Advanced è in grado di seguirvi negli scenari di programmazione più avanzati, dall’idea della creazione di un’applicazione fino al suo prototipo.

: Gemini Advanced è in grado di seguirvi negli scenari di programmazione più avanzati, dall’idea della creazione di un’applicazione fino al suo prototipo. Creator digitali: Gemini Advanced può aiutare i creator digitali e gli imprenditori a passare dal concepimento dell’idea alla creazione della stessa, per portare contenuti freschi, analizzare le tendenze del momento e studiare i migliori modi per far crescere il proprio pubblico.

Quanto costa Google Gemini Advanced?

Gemini Advanced è disponibile in 150 paesi e territori, Italia inclusa, ed è in lingua inglese, ma nei piani attuali dell’azienda è ovviamente compresa la possibilità di estensione ad altre lingue. Gemini Advanced fa parte del nuovo piano di abbonamento Google One AI Premium che offre, oltre all’utilizzo dell’IA:

2TB di spazio di archiviazione

Assistenza esperti Google

Condivisione con 5 persone

Ulteriori funzionalità di editing in Google Foto

Funzionalità premium di Google Workpsace

VPN

Monitoraggio dark web

A breve, inoltre, gli abbonati a Google One AI Premium potranno usufruire di Gemini Advanced anche nelle principali App di Google, come Gmail, Documenti, Presentazioni, Fogli e altro. Al momento della stesura di questo articolo, il piano Google One AI Premium ha un costo di 21.99€ mensili, con due mesi di prova completamente gratuita. Potete anche darci un’occhiata, alla fine per due mesi è gratis.

Come usare Google Gemini sul telefono? | Google Gemini: che cos’è e come funziona

Ebbene sì, potete utilizzare Google Gemini anche sul vostro telefono cellulare. È già disponibile una versione del chatbot sia su iOS (seppur, non in Italia) sia su Android. Se avete Gemini sul telefono potrete sfruttare tutte le funzionalità dell’IA anche mentre siete in viaggio. Se avete qualche problema logistico, come ad esempio la foratura di uno pneumatico (se volete sapere cosa fare c’è sempre la nostra guida dedicata…) potete fotografare la vostra gomma e chiedere istruzioni proprio a Gemini. Una vera e propria prima forma di assistente IA.

Come scaricare Gemini su Android

Ovviamente, la maggiore implementazione di Gemini è su telefoni Android. Su questi dispositivi, l’IA offrirà un’esperienza completamente nuova e si andrà a combinare col vostro Assistente Google. Una volta scaricata l’app ed aver effettuato l’accesso, Gemini diventerà a tutti gli effetti il vostro assistente principale a cui potrete accedere sia tramite la nuova scorciatoia generata dall’app, sia con i metodi principali dell’Assistente Google (il classico “Ehi Google” funzionerà ancora, insomma). Per scaricare Google Gemini su Android, vi rimandiamo al link qua sotto:

Come scaricare Gemini su iOS

Su iOS, potrete accedere a Gemini tramite l’App Google. Vi basterà toccare il tasto Gemini e avviare la chat come già descritto in precedenza per avere accesso a tutte le funzioni dell’IA di Google!

Conclusioni

Insomma: ora sapete finalmente, e nel dettaglio, che cos’è Google Gemini! Fateci sapere che cosa ne pensate voi qua sotto nei commenti di queste nuove tecnologie e continuate a seguirci qui su tuttotek.it!