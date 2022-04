FUJIFILM a supporto dell’Italian Street Photo Festival 2022

Italian Street Photo Festival, il primo festival internazionale di fotografia strada contemporanea in Italia sta per andare in scena con la sua quinta edizione, sempre al fianco di FUJIFILM Italia, in qualità di main Sponsor.

Il 29, 30 aprile e 1 maggio 2022 a Roma, presso la sede di Officine Fotografiche, si terrà la quinta edizione dell’Italian Street Photo Festival. Tre giorni dedicati alla street photography, in cui professionisti, appassionati e dilettanti potranno confrontarsi su tendenze, novità, stili e approcci di questo genere fotografico.

FUJIFILM e Italian Street Photo Festival, insieme per la quinta edizione

Italian Street Photo Festival propone un programma ricco, con iniziative sia gratuite sia a pagamento, tra cui seminari, passeggiate fotografiche per il quartiere, letture portfolio. Interverranno tanti ospiti, i maggiori interpreti al mondo della street e inoltre Bruce Gilden, dell’agenzia MAGNUM e Francesco Cito. Entrambi saranno impegnati in una Lectio Magistralis, il primo in diretta streaming da New York e il pluripremiato fotografo italiano in presenza, anche con un imperdibile workshop.

FUJIFILM Italia, dalla prima edizione, è presente in qualità di main sponsor, confermando con la propria presenza quanto sia necessario che ci sia ogni anno un momento di confronto e di dialogo tra la realtà nazionale e quella mondiale di questo genere fotografico, che scova gli aspetti emblematici della società nella vita di tutti i giorni. FUJIFILM Italia, da quando ha presentato la sua Serie X, la gamma più rappresentativa per la street photography, ha contribuito alla sua diffusione e conoscenza.

Per comprendere poi come sta cambiando l’espressione della street photography, ogni anno il ISPF apre a concorsi fotografici a tema, la cui partecipazione è una testimonianza di quanto si sperimenti e quali siano i principi cardine da cui non discostarsi. Come per ogni concorso i lavori migliori si aggiudicano premi in denaro e anche fotocamere Fujifilm.

Il vincitore della categoria “STREET PHOTOGRAPHY SINGLE PHOTO” sarà premiato con FUJIFILM X100V, mentre al secondo classificato sarà destinata FUJIFILM X-E4 in kit con XF27mm. Nella categoria “STREET PHOTOGRAPHY SERIES”, il vincitore riceverà in premio FUJIFILM X100V. Al primo classificato della categoria “STORYTELLING” sarà destinata FUJIFILM X-S10 + XF18-55mm e al secondo classificato FUJIFILM X-E4 in kit con XF27mm.

FUJIFILM e le specifiche della carta fotografica messa a disposizione del festival

Per questa edizione, FUJIFILM scende in campo anche con la carta fotografica all’alogenuro d’argento FUJICOLOR Crystal Archive Digital Paper Type DPII Matte, su cui saranno stampati, con esposizione digitale e procedimento a sviluppo chimico TIPO RA4, due estratti di mostre di Bruce Gilden, dal titolo “Only God can judge me” e “NY”.

Fujicolor Crystal Archive Digital Paper Type DPII Matte è una carta fotografica, della famiglia Original Photo Paper, progettata da Fujifilm ed è una delle carte professionali all’alogenuro d’argento più pregiate, utilizzata per le stampe da galleria e creata appositamente per i professionisti. Offre la più ampia gamma di colori, massima densità per neri intensi, ricchezza di dettaglio e un’eccellente saturazione cromatica. Fujicolor Crystal Archive Digital Paper Type DPII valorizza ed esalta al meglio le caratteristiche stilistiche e tecniche di ogni immagine, assicurandone la durata nel tempo e nella memoria, attraverso una resa visiva eccellente.