Migliori fotocamere mirrorless da acquistare | Aprile 2021

Le fotocamere mirrorless sono delle fotocamere compatte ma estremamente avanzate sia sotto l’aspetto della qualità dell’immagine che come disponibilità di ottiche. Un sistema fotografico che racchiude la versatilità di una fotocamera compatta e leggera con la qualità di una fotocamera DSLR (reflex) professionale. Scopriamo quali sono le migliori fotocamere mirrorless da acquistare in questo momento.

I formati delle migliori fotocamere mirrorless

Le moderne fotocamere mirroless sono disponibili in 4 formati di sensore:

Micro 4/3 (m4/3) : formato nato nel 2002 e presentato come il formato nato e pensato per il digitale. Il sensore ha dimensione 17.3×13 mmq in rapporto base/altezza pari a 4/3. Ha il vantaggio di poter utilizzare obiettivi molto leggeri. Il fattore di moltiplicazione per avere la focale equivalente su Full Frame è di 2x.

: formato nato nel 2002 e presentato come il formato nato e pensato per il digitale. Il sensore ha dimensione 17.3×13 mmq in rapporto base/altezza pari a 4/3. Ha il vantaggio di poter utilizzare obiettivi molto leggeri. Il fattore di moltiplicazione per avere la focale equivalente su Full Frame è di 2x. APS-C : formato nato già ai tempi della pellicola, ma passato di moda solo nell’era digitale. Il sensore ha dimensione 25.1×16.7 mmq rapporto base/altezza pari a 3/2. E’ il formato attualmente più diffuso per via del minor costo di produzione di questo sensore. Il fattore di moltiplicazione per avere la focale equivalente su Full Frame è 1.5x (1.6x per Canon).

: formato nato già ai tempi della pellicola, ma passato di moda solo nell’era digitale. Il sensore ha dimensione 25.1×16.7 mmq rapporto base/altezza pari a 3/2. E’ il formato attualmente più diffuso per via del minor costo di produzione di questo sensore. Il fattore di moltiplicazione per avere la focale equivalente su Full Frame è 1.5x (1.6x per Canon). Full Frame : formato di riferimento nel mercato digitale, era il “piccolo formato” ai tempi della pellicola. Il sensore ha dimensione 24×36 mmq. Il suo rapporto base/altezza è pari a 3/2.

: formato di riferimento nel mercato digitale, era il “piccolo formato” ai tempi della pellicola. Il sensore ha dimensione 24×36 mmq. Il suo rapporto base/altezza è pari a 3/2. Medio Formato: ad oggi disponibile in più varianti sulle mirrorless, troviamo solo il formato 44×33 mmq. In futuro si spera di poter vedere sensori di dimensioni ancora maggiori e cioè pari a quelle delle vecchie Medio Formato a pellicola 6×6 e oltre.

Finita questa premessa, passiamo ai fatti. In questa guida divideremo le varie categorie di mirroless per marca e formato del sensore. Ogni sistema ha pregi e difetti, non esiste un sistema migliore in assoluto, ma solo tante scelte possibili. Scopriamo le migliori fotocamere mirrorless da acquistare.

Migliori fotocamere mirrorless: l’elenco di questo mese

Nikon presenta la sua linea di mirrorless Full Frame: Nikon Z6 e Nikon Z7 con annesse ottiche attacco Z. Ora disponibili assieme alla APS-C Z50 e in arrivo anche Nikn Z 5. Si aggiungono le nuove Nikon Z 6 II e Nikon Z 7II.

Canon fa chiacchierare con la nuova Canon R con attacco Canon RF! Inoltre arriva anche il modello economico EOS RP. In arrivo anche Canon EOS R5, la mirrorless dedicata ai video che arriva fina alla risoluzione 8K in RAW! Presente anche la sorellina minore Canon EOS R6.

Panasonic porta sul mercato le nuove Panasonic S1 e Panasonic S1R in attacco L. Arriva sul mercato anche LUMIX S5.

Sony annuncia a6100 ed a6600 per aggiornare la sua linea di fotocamere con migliorie lato AF e sensore. Disponibili su Amazon. Annunciata anche la A9 Mark II (non ancora disponibile) e A7r IV (non ancora disponibile su amazon). In arrivo anche Sony A5 a A7s III.

Fuji si fa sentire con X-Pro 3, X-T30 e la nuova X-T200 e anche X-T4. Tra poco anche la X-S10 che va a coprire la fascia medio bassa. Si aggiunge alla top gamma GFX-100, la versione GFX 100S.

Migliori fotocamere mirrorless Olympus (m4/3)

(attualmente in offerta) Olympus E-M10 Mark III Fotocamera Digitale, Argento La Olympus OM-D E-M10 III è una fotocamera mirrorless con sensore 4/3 (2.0x) da 16.1 megapixels prodotta dal 2017. La gamma di sensibilità, inclusa estensione, è 100 – 25600 ISO e può scattare a raffica di 8.6 FPS.

Si tratta dell’entry level delle Olympus. Molto buona e con prestazioni di rilievo, offre un ottimo sensore e un buon modulo AF. Video in 4K @30 fps.

Olympus PEN E-PL9 Fotocamera Compatta, 16 Megapixel, Zoom Elettrico, Filmati 4K, Schermo da 7.6 cm (3"), Wi-Fi, Bianco La Olympus PEN E-PL9 è una fotocamera mirrorless con sensore 4/3 (2.0x) da 16 megapixels prodotta dal 2018. La gamma di sensibilità, inclusa estensione, è 100 – 25600 ISO e può scattare a raffica di 8.6 FPS.

Si tratta del nuovo modello “entry level” che si pone come alternativa economica alla Pen-F. Va a sostituire la gloriosa Pen E-PL8 . Video in 4K (3840x2160p) @30 FPS

Adatta maggiormente a chi desidera una fotocamera molto compatta e leggera. Ottime prestazioni, soprattutto nella raffica ed AF molto reattivo. La rendono una soluzione piccola ed efficiente. Video in 4K @30 fps.

Olympus E-M5II Body Fotocamera Professionale OM-D EM5 Mark II, Nero La Olympus OM-D E-M5 II è una fotocamera mirrorless con sensore 4/3 (2.0x) da 16 megapixels prodotta dal 2015. La gamma di sensibilità, inclusa estensione, è 100 – 25600 ISO e può scattare a raffica di 10 FPS.

Fotocamera di fascia semi professionale, offre tante funzioni creative anche lato video. La raffica unita all’ergonomia del corpo la rendono adatta anche alle foto sportive e all’avifauna. Il tutto in dimensioni minime. Inoltre è tropicalizzata. Video in 1080p @60 fps.

Olympus OM-D E-M1 Mark II, Videocamera Micro Four Thirds, 20.4 Megapixel, Stabilizzatore d'Immagine a 5 Assi, Mirino Elettronico, Nero La Olympus OM-D E-M1 II è una fotocamera mirrorless con sensore 4/3 (2.0x) da 20 megapixels prodotta dal 2016. La gamma di sensibilità, inclusa estensione, è 64 – 25600 ISO e può scattare a raffica di 18 FPS.

La top gamma di casa Olympus. Si tratta di un corpo di fascia professionale adatta ad un uso a 360 gradi. Ottimo l’AF e la raffica da 18fps la rendono una delle migliori soluzioni per la fotografia dinamica. Costa tanto ma offre molto, soprattutto grazie alle funzioni creative della stessa. Inoltre è tropicalizzata. Video in 4k @24 fps.

(attualmente in offerta) Olympus Om-D E-M1 Mark IIII Micro Four Thirds, Nero La Olympus OM-D E-M1 III è una fotocamera mirrorless con sensore 4/3 (2.0x) da 20 megapixels prodotta dal 2020. Il sistema di stabilizzazione integrato permette di recuperate fino a 7,5 stop in accoppiata con la stabilizzazione ottica.

Versione migliorata della top di gamma, sopratutto nella velocità e stabilità. Solito corpo macchina carro armato e sensore da 20 MP, ma migliorano autofocus e riprese video che si spingono fino a C4K a 30p.

Migliori fotocamere mirrorless Panasonic (m4/3)

Una entry level che è dedicata a chi non vuole troppi fronzoli, ma andare subito al sodo. Particolarmente indicata per Youtuber alle prime armi o VLOGGER per via della possibilità di girare video in 4K 30p e FHD slow motion con audio OZO incorporato. In sostanza con Panasonic G100 l’unica cosa da fare è accendere la fotocamera e cominciare a registrare.

Panasonic Lumix DMC-GX8MEG-K Kit Fotocamera Mirrorless 20,3MP con Obiettivo 12-60mm, Post Focus, 4K Photo & 4K Video, Nero La Panasonic GX8 è una fotocamera mirrorless con sensore 4/3 (2.0x) da 20 megapixels prodotta dal 2015. La gamma di sensibilità, inclusa estensione, è 100 – 25600 ISO e può scattare a raffica di 12 FPS.

Semiprofessionale ormai con un prezzo “raggiungibile” offre un ottimo sensore e una buonissima prestazione lato AF/raffica. Anche GX8 possiede una stabilizzazione molto efficace. Offre i video in 4k @30 fps, ed è molto orientata ai video. Da poco aggiornata con GX9

(attualmente in offerta) Panasonic LUMIX DC-GX9EG-K Fotocamera Mirrorless 20 MP, Sensore LIVE MOS MFT, Nero La Panasonic GX9 è una fotocamera mirrorless con sensore 4/3 (2.0x) da 20 megapixels prodotta dal 2018. La gamma di sensibilità, inclusa estensione, è 100 – 25600 ISO e può scattare a raffica di 6 FPS.

Semiprofessionale o che rimpiazza GX8, la GX9 offre un ottimo sensore e una buonissima prestazione lato AF/raffica. Anche GX9 possiede una stabilizzazione molto efficace. Offre i video in 4k @30 fps, ed è molto orientata ai video.

Panasonic Lumix G DC-GH5 Fotocamera, Nero La Panasonic GH5 è una fotocamera mirrorless con sensore 4/3 (2.0x) da 20.3 megapixels prodotta dal 2017. La gamma di sensibilità, inclusa estensione, è 100 – 25600 ISO e può scattare a raffica di 12 FPS.

Corpo di fascia professionale di casa Panasonic. Corpo tropicalizzato, raffica e AF al top. Funzionalità molto avanzate lato foto/video. Video in 4k @60fps. Il sistema di stabilizzazione è più efficiente rispetto alle sorelle minori. Il mirino è migliore. Costa tanto ma offre tantissimo. Il top di casa Panasonic.

Panasonic LUMIX DC-GH5SE-K Fotocamera Mirrorless da 10 MP, Sensore LIVE MOS MFT, Nero La Panasonic GH5S è una fotocamera mirrorless con sensore 4/3 (2.0x) da 10.2 megapixels prodotta dal 2018. La gamma di sensibilità, inclusa estensione, è 80 – 204800 ISO e può scattare a raffica di 12 FPS.

Corpo di fascia professionale di casa Panasonic. Corpo tropicalizzato, raffica e AF al top. Funzionalità molto orientate al video. Video in 4k @60fps. Non ha lo stabilizzatore, ma integra un sensore più grande di un normale 4/3. Infatti consente di registrare video 4k senza crop in differenti rapporti fra i lati. Il top di casa Panasonic lato riprese video.

Migliori fotocamere mirrorless Panasonic (Full Frame)

Entry level di Panasonic nel mondo full frame, rappresenta il frutto della collaborazione con Leica e Sigma! In questa versione abbiamo uno splendido sensore da 24mpx in grado di offrire ottime immagini e buone prestazioni lato ISO. Video in 4K (3840x2160p) @60 FPS.

Panasonic Lumix S1R Body Corpo MILC 47,3 MP CMOS 6000 x 4000 Pixel Nero La Panasonic S1R è una fotocamera mirrorless con sensore FF (1.0x) da 47.3 megapixels prodotta dal 2019. La gamma di sensibilità, inclusa estensione, è 50 – 51200 ISO e può scattare a raffica di 6 FPS x 40 RAW, 50 JPEG.

Top level di Panasonic nel mondo full frame, rappresenta il frutto della collaborazione con Leica e Sigma! Incarnazione dedicata alla risoluzione, si tratta di un ottimo modello per tanti tipi di fotografia. Video in 4K (3840x2160p) @60 FPS.

Queste mirrorless riprende l’idea della S1, ma la riadatta ad un corpo macchina più compatto. Troviamo infatti un sensore da 24 MP con stabilizzazione a 5 assi. La parte video è sicuramente preponderante con la possibilità di registrazione in 4K 60p 4:2:0 10 bit , 4K 30p 4:2:2 10 bit oltre a 4K 8bit senza limitazioni di durata.

Migliori fotocamere mirrorless Canon (APS-C)

Canon EOS M200 Kit Nero + EF-M 15-45 IS STM La Canon EOS M200 è una fotocamera mirrorless con sensore APS-C (1.6x) da 24 megapixels prodotta dal 2017. La gamma di sensibilità, inclusa estensione, è 100 – 25600 ISO e può scattare a raffica di 6 FPS.

Piccola entry level di casa Canon. Prestazioni discrete, sensore di nuova generazione. Raffica buona, AF ottimo. Video 4K 24p o 1080p 60 fps. Non ha mirino.

(attualmente in offerta) Canon Italia EOS M50 + EF-M Fotocamera Mirrorless, Nero, Lunghezza Focale 15-45 mm La Canon EOS M50 è una fotocamera mirrorless con sensore APS-C (1.6x) da 32.5 megapixels di ottima fattura. La gamma di sensibilità, inclusa estensione, è 100 – 51200 ISO e può scattare a raffica di 7.4 FPS x 10 RAW, 47 JPEG.

Piccola entry level di casa Canon. Prestazioni discrete, sensore di nuova generazione. Raffica buona, AF ottimo. Video 1080p @60 fps. Offre il mirino.

EOS M6 MARK II + EF-M 15-45 mm + EVF DC2 La Canon EOS M6 Mark II è una fotocamera mirrorless con sensore APS-C (1.6x) da 24.2 megapixels prodotta dal 2017. La gamma di sensibilità, inclusa estensione, è 100 – 51200 ISO e può scattare a raffica di 14 FPS.

Si tratta di una delle ultime uscite di casa Canon. Raffica molto buona, AF ottimo e sensore di nuova generazione. Video 4K 30P o 1080p @60 fps. Non ha mirino.

Canon EOS M5 Fotocamera Digitale Mirrorless con Obiettivo EF-M 15-45 mm e Adattatore EF-EOS M, Nero La Canon EOS M5 è una fotocamera mirrorless con sensore APS-C (1.6x) da 24.2 megapixels prodotta dal 2016. La gamma di sensibilità, inclusa estensione, è 100 – 25600 ISO e può scattare a raffica di 7 FPS.

Teoricamente la top gamma di casa Canon, ma non al top su ogni caratteristica. Ha un ottimo sensore e la tecnologia dual pixel, ma la raffica è limitata rispetto alla M6. Video in 1080p @60 fps.

Migliori fotocamere mirrorless Canon (Full Frame)

Canon EOS R6 Body + RF 24-105mm F4-7.1 IS STM Canon EOS R6 è una fotocamera mirrorless con sensore FF (1.0x) da 20 megapixels stabilizzato su 5 assi prodotta dal 2020. La gamma di sensibilità, inclusa estensione, è 50 – 204800 ISO e può scattare a raffica di 12 FPS x 120 RAW, 1000 JPEG. Si tratta di una fotocamera veloce e scattante che può anche girare video in 4K 60p

Si tratta finalmente di un modello che possiamo definire ben riuscito. Ottime specifiche, prezzo forse ancora un po’ elevato, ma dopotutto parliamo di una mirrorless capace di garantire 12 fps con otturatore meccanico e AF attivo, video in 4K 60p e una sensibilità ottima.

(attualmente in offerta) Canon EOS RP Fotocamera Mirrorless con adattatore per obiettivi EF-EOS R Canon EOS RP è una fotocamera mirrorless con sensore FF (1.0x) da 26 megapixels prodotta dal 2019. La gamma di sensibilità, inclusa estensione, è 50 – 102400 ISO e può scattare a raffica di 4 FPS.

Entry level della linea Canon Eos R, offre un’alternativa economica alla EOS R, ponendosi come una 6D II Mirrorless!

Canon EOS R5 BODY, nero Canon EOS R5 è una fotocamera mirrorless con sensore FF (1.0x) da 45 megapixels prodotta dal 2020. Orientata principlamente ai video questa fotocamere può arrivare a girare filmati in 8K RAW e 4K 120p.

Si tratta della mirrorless più avanzata presenta sul mercato dal punto di vista dei video. Grazie alla possibilità di girare fino a risoluzione 8K 30p in formato RAW, ma anche i 4K 120p sono ancora rari da trovare. E poi abbiamo HDR, 10 bit, tutto quello che si può desiderare. Anche la parte fotografia è ben sviluppata con un velocità di 12 fps e una buona sensibilità ISO.

Migliori fotocamere mirrorless Nikon (Aps-C)

La prima vera Mirrorless aps-C di Nikon. Si tratta di un corpo molto valido adatto allo sport. Pecca forse in un corredo totalmente dedicato, ma risulta fin da subito una valida opzione!

Migliori fotocamere mirrorless Nikon (Full Frame)

Si tratta dell’evoluzione del precedente modello. Poche in realtà le novità introdotte, si tratta infatti di un minor update. Il sensore è lo stesso ad esempio, ma raddoppia il processore per dare più reattività alla macchina e anche una maggiore tenuta ad alti ISO. Vengono introdotti i filmati 4K 60p e anche il doppio slot per le schede di memoria. Insomma Nikon Z 6II va a colmare tutti i piccoli difetti del modello precedente.

4 Recensioni Nikon Z 7 24-70/4.0 Nikkor Z S Fotocamera digitale 46.9 megapixel Nikon Z7 è una fotocamera mirrorless con sensore FF (1.0x) da 45.7 megapixels prodotta dal 2018. La gamma di sensibilità, inclusa estensione, è 32 – 102400 ISO e può scattare a raffica di 9 FPS x 23 RAW.

Si tratta dell’alternativa di fascia alta proposta da Nikon al mondo mirrorless. Sensore da 45mpx e raffica a 9fps in pratica un d850 senza specchio. Unico neo? Le ottiche disponibili sono ancora poche.

Nikon Z 5 è una fotocamera di Full Frame di fascia medio bassa che riprende molte specifiche di Z 6, con qualche limitazione in più. Si tratta di un modello adatto agli amatori che non vogliono spendere troppo, ma comunque vogliono un buon prodotto tra le mani.

Migliori fotocamere mirrorless Fujifilm (APS-C)

FUJIFILM X-E4, fotocamera digitale mirrorless con obiettivo XF27mmF2.8 R WR, colore: Argento La Fujifilm X-E4 è una fotocamera mirrorless con sensore APS-C (1.5x) da 26 megapixels prodotta dal 2021. La gamma di sensibilità, inclusa estensione, è 80-51200 ISO e può scattare a raffica di 20 FPS x 17 RAW, 32 JPEG.

Si tratta di quella che possiamo considerare l’entry level di casa Fuji. Offre una buona raffica e un discreto sensore X-trans. I filmati arrivano fino a 4K DCI 30p codec H.264 8bit, mentre attraverso HDMI si arriva 4:2:2 10bit. Lo schermo ruota di 180 gradi.

Fujifilm X-E3 Fotocamera Digitale 24 MP, Sensore CMOS X-Trans III APS-C, Schermo LCD Touchscreen 3", Filmati 4 K, Bluetooth, Nero La Fujifilm X-S10 è una fotocamera mirrorless con sensore APS-C (1.5x) da 26 megapixels prodotta dal 2020. La gamma di sensibilità, inclusa estensione, è 80 – 51200 ISO e può scattare a raffica di 20 FPS x 20 RAW, 79 JPEG.

Fujifilm X-S10 è stata una piacevole sorpresa. La “s” sta per stabilizzazione dato che è l’unica fotocamera mirrorless di fascia media stabilizzata per adesso. In pratica abbiamo per le mano una piccola X-T4. Il sensore è lo stesso e le prestazioni sono simili anche se a qualcosa in termini di qualità costruttiva si deve rinunciare. I video arrivano fino a 4K 30p, ma in FHD si arriva a 240 fps.

Si pone come una soluzione semi pro adatta a tutti. X-T30 offre un Sensore da 26mpx, ultima generazione di x-trans, molte ghiere, AF buono in quanto a reattività e precisione. Registra video in 4k @30 fps.

Sensore da 24mpx, penultima generazione di x-trans, con buona raffica e AF molto prestante. Caratteristica principe di questa fotocamera è il mirino ibrido (ottico-elettronico) che unisce il meglio dei due mondi. Tropicalizzata, offre video in 1080p @60 fps.

Top gamma Consumer di casa Fuji. Sensore da 26 MP, ultima generazione di x-trans stacked, tante ghiere, corpo tropicalizzato ed AF ottimo in quanto a reattività e precisione. Registra video fino a 4k dci 60p codec hevc/h.265 10bit e HDMI out 4:2:2 e filmato high speed full HD 240p .

Nuova e fiammante la X-T3 porta con se il nuovo sensore da ben 26mpx, con prestazioni migliorate nella gestione degli ISO, un nuovo modulo di messa a fuoco e sopratutto i video a 60 fps anche in 4k. L’assenza di stabilizzatore, ed il corpo concepito diversamente la differenzia da X-H1.

(attualmente in offerta) Fujifilm X-Pro3 Fotocamera Digitale Mirrorless 26 MP, Sensore X-Trans CMOS 4, Filmati 4K 30p, Mirino Ibrido, Schermo LCD 3" Touch Ribaltabile, Nero La Fujifilm X-PRO3 è una fotocamera mirrorless con sensore APS-C (1.5x) da 26.1 megapixels prodotta dal 2019. La gamma di sensibilità, inclusa estensione, è 80 – 51200 ISO e può scattare a raffica di 20 FPS x 36 RAW, 79 JPEG.

Nuova e fiammante la X-Pro3 porta con se il nuovo sensore da ben 26mpx, con prestazioni migliorate nella gestione degli ISO, un nuovo modulo di messa a fuoco e sopratutto i video a 30 fps in 4k. Piena espressione di un approccio alla fotografia diverso dalle altre fotocamere presenti sul mercato, X-Pro3 è l’ultima incarnazione della serie che ancora oggi mantiene un mirino ibrido ottico-elettronico con una resa davvero incredibile.

Corpo top gamma di casa Fuji. Sensore da 24mpx, penultima generazione di x-trans e stabilizzatore, tante ghiere, corpo tropicalizzato ed AF al top in quanto a reattività e precisione con una raffica al top della categoria. Registra video in 4k @30 fps. Siamo su una spanna sopra rispetto alla già ottima X-T2, ma in linea con la X-T3 rispetto cui non si identifica un reale vincitore. Una macchina che nasce per i professionisti che usano Fujifilm.

Migliori fotocamere mirrorless Sony (APS-C)

Entry level di casa Sony. Ottima fotocamera senza mirino, con sensore con una buona gamma dinamica. Poco reattiva la raffica. Il corpo è molto piccolo offre video in 1080p @60fps. Non ha mirino.

Ex top gamma, offre tutto quello che è necessario ma per alcuni versi è di vecchia concezione. L’AF e la raffica sono molto rapidi, il mirino ed il display molto buoni. Non funziona bene con gli adattatori AF, mentre va molto bene con gli obiettivi manual focus. Video in 1080p @60fps.

Sony Alpha 6100 - Fotocamera Digitale Mirrorless ad Obiettivi Intercambiabili, Sensore APS-C, Video 4K, Real Time Eye AF, Real Time Tracking, ILCE6100B, Nero La Sony A6100 è una fotocamera mirrorless con sensore APS-C (1.5x) da 24.2 megapixels prodotta dal 2019. La gamma di sensibilità, inclusa estensione, è 100 – 51200 ISO e può scattare a raffica di 11 FPS x 33 RAW, 76 JPEG.

Nata per sostituire la A6000, offre tutto quello che è necessario ad un buon prezzo. L’AF e la raffica sono molto rapidi, il mirino ed il display molto buoni. Funziona bene con gli adattatori AF, e va molto bene con gli obiettivi manual focus. Video in 4K (3840x2160p) a 30 FPS.

Evoluzione di A6000, offre un sensore BSI, un nuovo mirino elettronico ed un corpo più ergonomico. L’AF è molto rapido e si avvantaggia della funzione AF Eye (pienamente sfruttabile). Ottima anche con obiettivi AF adattati. Registra video in 4k @30 fps.

(attualmente in offerta) Sony Alpha 6400 - Fotocamera Digitale Mirrorless ad Obiettivi Intercambiabili, Sensore APS-C, Video 4K HDR, S-log2, S-log3 e Hlg, ILCE6400B, Nero La Sony A6400 è una fotocamera mirrorless con sensore APS-C (1.5x) da 24.2 megapixels prodotta dal 2019. La gamma di sensibilità, inclusa estensione, è 100 – 102400 ISO e può scattare a raffica di 11 FPS x 46 RAW, 99 JPEG.

Evoluzione di A6300, offre un sensore BSI ed un corpo più ergonomico. L’AF è molto rapido e si avvantaggia della funzione AF Eye aggiornata. Ottima anche con obiettivi AF adattati. Registra video in 4k @30 fps.[/amazon]

(attualmente in offerta) Sony Alpha 6500 Fotocamera Mirrorless APS-C, Autofocus in 0.05s , 24.2 Megapixels, Video 4K e Stabilizzazione Integrata a 5 Assi La Sony A6500 è una fotocamera mirrorless con sensore APS-C (1.5x) da 24.2 megapixels prodotta dal 2016. La gamma di sensibilità, inclusa estensione, è 100 – 51200 ISO e può scattare a raffica di 11 FPS x 107 RAW, 307 JPEG.

Praticamente una A6300 con stabilizzatore 5 assi sul sensore. Si tratta del precedente top di gamma aps-C, e ha tutte le caratteristiche di A6300 un po’ più ottimizzate. Ha anche la tropicalizzazione. La funzione AF Eye funzione molto bene. Registra video in 4k @30fps.

Naturale evoluzione di A6500 con stabilizzatore 5 assi sul sensore. Si tratta del top di gamma aps-C, e ha tutte le caratteristiche di A6500 un po’ più ottimizzate. Ha anche la tropicalizzazione. La funzione AF Eye funzione molto bene. Registra video in 4k @30fps.

Migliori fotocamere mirrorless Sony (Full Frame)

Sony Alpha 7 - Fotocamera Digitale Mirrorless ad Obiettivi Intercambiabili, Sensore CMOS Exmor Full-Frame da 24.3 MP, ILCE7B, Nero La Sony A7 è una fotocamera mirrorless con sensore FF (1.0x) da 24.3 megapixels prodotta dal 2013. La gamma di sensibilità, inclusa estensione, è 50 – 25600 ISO e può scattare a raffica di 5 FPS.

Macchina Full Frame entry level. Offre un ottimo sensore, ma ha un sistema di AF poco reattivo. Raffica pessima. Si presta molto all’uso di obiettivi vintage, grazie al sensore dello stesso formato per cui le ottiche erano state pensate. Corpo tropicalizzato. Video in 1080p @60fps.

(attualmente in offerta) Sony Alpha 7M2 - Fotocamera Digitale Mirrorless ad Obiettivi Intercambiabili, Sensore CMOS Exmor Full-Frame da 24.3 MP, Stabilizzazione Integrata, ILCE7M2B, Nero La Sony A7 II è una fotocamera mirrorless con sensore FF (1.0x) da 24.3 megapixels prodotta dal 2014. La gamma di sensibilità, inclusa estensione, è 50 -25600 ISO e può scattare a raffica di 5 FPS.

Normale evoluzione di A7. Migliora l’AF, ma non la raffica, si può usare tramite adattatori con obiettivi AF. Dispone della funzione AF Eye ma questa non è reattiva come su A6300/A6500. Ha lo stabilizzatore a 5 assi sul sensore, ed un’ottima qualità di immagine. Corpo tropicalizzato, video in 1080p @60 fps.

Sony a7S II ILCE7SM2/B, fotocamera digitale con sensore full frame, innesto E, 12,2 MP La Sony A7s II è una fotocamera mirrorless con sensore FF (1.0x) da 12.2 megapixels prodotta dal 2015. La gamma di sensibilità, inclusa estensione, è 50 – 409600 ISO e può scattare a raffica di 5 FPS FPS.

Versione di A7 votata al video e alle riprese in bassa luce. Offre un AF lento, solo a contrasto ed una raffica poco reattiva. Non si può usare con adattatori AF. In compenso ha il sensore stabilizzato e un comparto video di eccellenza. Registra video in 4k @30 fps. Il corpo non è tropicalizzato.

Versione di A7 votata alla risoluzione. Offre un sensore BSI con una resa ad alti ISO eccellente e con un’ampia gamma dinamica. Non una fotocamera rapidissima, offre La funzionalità AF Eye ma non è rapida come su A6300/A6500. La raffica anche qua è del tutto insufficiente. Si può bene utilizzare anche con ottiche AF, se pur non avendo un AF molto reattivo rispetto ad A7 II. Consigliata per foto di paesaggio e studio. Registra video in 4k @30fps. Il corpo è tropicalizzato. Da poco sostituita da A7R III, che ne è un ragionevole upgrade su tutti i fronti.

Tanto attesa da molti utenti Sony A7 mark III si pone come nuova soluzione all around di Sony per il segmento di fascia semi pro. Migliora l’AF, la raffica, l’Eye Af ora funziona anche in Af-C, ed è finalmente molto reattiva. Ha lo stabilizzatore a 5 assi sul sensore che garantisce 5 stop di recupero sui tempi a detta della casa, ed un’ottima qualità di immagine ancora migliore rispetto al modello precedente. Corpo tropicalizzato, video in 4k @30 fps e nuove batterie serie Z.

Versione di Sony A7 votata alla risoluzione che ora migliora sul tallone di Achille della versione precedente: la reattività. Offre un sensore BSI con una resa ad alti ISO eccellente e con un’ampia gamma dinamica di quasi 15 stop a ISO Base. La funzionalità AF Eye ora è molto rapida anche in AF-C. La raffica è ora più che sufficiente con ben 10 fps. Si può bene utilizzare anche con ottiche AF, pur perdendo qualcosa rispetto ad A7 III ed A9. Consigliata per foto di paesaggio e studio, ma anche matrimoni e reportage. Registra video in 4k @30fps. Il corpo è tropicalizzato inoltre ha le nuove batterie della serie Z. Mirino migliorato e identico a quello della più costosa Sony A9.

In pratica si tratta di un sensore Full Frame inserito nel corpo di una APS-C, davvero piccola questa Sony A7c. Tuttavia non si rinuncia a nulla: sensore da 24 MP stabilizzato su 5 assi, un AF performante con 693 zone a rilevazione di fase e 425 zone a rilevazione di contrasto e ISO da 100 a 51200. La raffica arriva a 10 fps e non mancano i video 4K 30p. Una versione compatta di A7 III in pratica davvero interessante!

