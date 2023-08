Woody Allen: la top 10 dei suoi migliori film

Scopriamo, attraverso questa guida, alcuni dei film più celebri e amati del regista Woody Allen, che proprio non dovreste perdervi

Woody Allen. Un nome che risuonerà familiare a molti di voi, anche nel caso in cui non abbiate mai visto una sua pellicola. Questo perché si tratta di uno dei registi contemporanei più celebri al mondo, anche grazie alla sua straordinaria produttività, che lo ha portato a lavorare, in media, ad un film all’anno. Oggi, tra la sua numerosa produzione, abbiamo scelto per voi i 10 titoli più amati, che proprio non dovreste perdervi e che vi permetteranno di comprendere al meglio la sua comicità, il suo sarcasmo e la sua eleganza, nel trattare temi molto sentiti nella società attuale.

10. Basta che funzioni | I migliori film di Woody Allen

Partiamo subito con un titolo del 2009. Qui si raccontano le vicende di Boris Yellnikoff, un ex fisico di fama internazionale che decide di tentare il suicidio dopo il divorzio con la moglie. Un giorno incontra una donna fuggita a New York, Melodie St. Ann Celestine, che mendica e dorme per strada, con cui riesce a creare sin da subito un legame speciale. Questa intesa viene però frenata dalla madre della ragazza.

Il film, scritto da Allen negli anni ’70, resto per molto tempo nel cassetto prima di venire alla luce ed essere interpretato da Larry David, Evan Rachel Wood, Patricia Clarkson ed Henry Cavill. Basta che funzioni non è tra le pellicole più conosciute di Allen, eppure merita di essere riscoperta, grazie ai suoi monologhi e alla sua brillante satira sociale, tipica del regista, tornato per l’occasione a girare in una delle città simbolo delle sue opere: New York.

9. La rosa purpurea del Cairo | I migliori film di Woody Allen

Passiamo ora ad un film datato 1985, La Rosa purpurea del Cairo. Siamo negli anni della Grande Depressione e la giovane Cecilia è costretta ad una vita infelice, con un lavoro per lei poco appagante ed un marito scansafatiche. La donna, stanca della sua condizione, è solita passare le giornate al cinema, dove proiettano in continuazione il film La rosa purpurea del Cairo. Un giorno, il protagonista di questo film, Tom Baxter, incuriosito dalla costate presenza della donna, decide di uscire dal grande schermo, per vivere con lei un’incredibile storia d’amore.

La Rosa purpurea del Cairo è da molti considerato un vero caposaldo della cinematografia di Woody Allen. Forse per la sua delicatezza per raccontare una storia d’amore di una donna alla ricerca di una vita più serena di quella a cui è costretta. Il cast è composto da Mia Farrow, Jeff Daniels, Danny Aiello e Dianne Wiest, attori che ci trasporteranno in un viaggio dolce, al confine tra razionalità e fantasia. Per questa sceneggiatura, Woody Allen ha anche vinto un Golden Globe, nel 1986.

8. Zelig | I migliori film di Woody Allen

Vi proponiamo ora un film del 1983, che Allen non solo ha scritto e diretto, ma ha anche interpretato. Stiamo parlando di Zelig, pellicola ambientata nel 1928, epoca in cui a fare scalpore è Leonard Zelig, un uomo dalla curiosa malattia psicosomatica, in grado di trasformare i suoi tratti fisici e caratteriali, sulla base del contesto in cui si trova. Ben presto, questa straordinaria capacità diviene una moda.

In questo film, il regista offre uno spunto interessante sul tema della personalità e di quanto questa sia in stretto contatto con la visione che gli altri hanno di noi. Lo fa mettendosi in gioco, vestendo lui stesso i panni del protagonista; al suo fianco Mia Farrow, Garrett M. Brown e Mary Louise Wilson. Potreste davvero lasciarvi trascinare dentro questa vivace parodia in bianco e nero.

7. Amore e guerra | I migliori film di Woody Allen

È il momento di soffermarsi ora su Amore e guerra, grande successo del 1975, anch’esso scritto, diretto ed interpretato da Woody Allen. Questa volta, siamo nella Russia del XIX secolo, periodo i cui Boris Grushenko, un giovane goffo, ma studioso, si ritrova a diventare, per una serie di circostanze casuali, un eroe di guerra, tanto da essere coinvolto in un attentato, allo scopo di uccidere Napoleone.

Amore e guerra è un altro film molto noto al pubblico, soprattutto grazie all’utilizzo sapiente di dialoghi in cui spicca un’ironia pungente, che però è in grado di lasciare spazio a momenti più drammatici. Il protagonista Boris è qui interpretato dallo stesso Woody Allen, al suo fianco Diane Keaton, Harold Gould, Olga Georges-Picot, Zvee Scooler, Despo Diamantidou e Jessica Harper.

6. Midnight in Paris | I migliori film di Woody Allen

Passiamo ora ad una pellicola più recente, Midnight in Paris, datata 2011. Questa volta, il regista si cimenta in una commedia in grado di mischiare romanticismo e fantasia. Come suggerisce il titolo, il film è ambientato a Parigi, dove si snodano le vicende dei protagonisti. Seguiremo una coppia di giovani fidanzati, Gil e Inez e la famiglia di lei. Gil è uno sceneggiatore che si trova in un momento complesso della sua carriera. Sarà proprio Parigi ad offrire al ragazzo nuova linfa vitale, trasportandolo in un’avventura surreale, dopo mezzanotte.

Alla sua uscita, Midnight in Paris si rivelò un vero successo, tanto da essere candidato per 4 premi Oscar e vincendone uno, come Miglior Sceneggiatura Originale, che gli valse anche un Golden Globe. Il cast comprende Owen Wilson, Rachel McAdams, Kurt Fuller, Mimi Kennedy, Michael Sheen, Nina Arianda e Carla Bruni. Se vi state approcciando per la prima volta ai film di questo grande regista, sappiate che Midnight in Paris è probabilmente uno dei suoi lavori che proprio non dovreste perdervi.

5. Crimini e misfatti | I migliori film di Woody Allen

Crimini e misfatti racconta di Judah, un affermato oculista, sposato con Miriam. L’uomo però ha un amante, l’ex hostess Dolores che, sull’orlo dell’ossessione, minaccia Judah di rivelare tutto alla moglie. Judah decide allora di rivolgersi a suo fratello Jack, un criminale senza scrupoli, per liberarsi dell’amante. A questo punto inizia per l’uomo una profonda crisi di coscienza. Riuscirà ad andare avanti con la sua vita, ben consapevole del reato che ha commesso?

Siamo nel 1989 e Woody Allen esce al cinema con una pellicola ritenuta da alcuni il suo miglior film, riuscendo a portarsi a casa tre candidature ai Premi Oscar, oltre a vincere un David di Donatello. Come molti altri, anche questo film porta con sé una tematica molto importante, che si basa sulla possibilità di riuscire a vivere una vita serena, anche se consapevoli di aver compiuto un atto orribile. In Crimini e misfatti, Allen torna a vestire i panni del protagonista, al suo fianco Martin Landau, Mia Farrow, Alan Alda, Anjelica Huston, Claire Bloom, Caroline Aaron e Joanna Gleason.

4. Hannah e le sue sorelle | I migliori film di Woody Allen

Ecco ora un film del 1986, dal titolo Hannah e le sue sorelle. Il titolo suggerisce un po’ la trama. Nella pellicola si raccontano infatti le vicende amorose e i complicati rapporti di tre sorelle newyorkesi Hannah, Holly e Lee. Le tre saranno coinvolte, insieme ai rispettivi compagni ed ex mariti in tormentate relazioni che li porteranno a scontrarsi, ma anche conoscere di più se stessi e chi gli sta vicino.

Anche in questo film, il regista decide di calarsi in uno dei ruoli, più precisamente in quello di Mickey Sachs, l’ex marito di Hannah. Gli altri personaggi sono interpretati da Mia Farrow, Michael Caine, Dianne Wiest, Carrie Fisher, Barbara Hershey, Lloyd Nolan, Maureen O’Sullivan, Daniel Stern, Max von Sydow e Julie Kavner. Quando si parla della filmografia di Woody Allen, non si può non citare questo film, rivelatosi un vero e proprio successo al botteghino, che gli portò ben sette nomination agli Oscar, di cui tre vinte (Miglior attore non protagonista a Michael Caine, Miglior attrice non protagonista a Dianne Wiest e Migliore sceneggiatura originale a Woody Allen).

3. Match Point | I migliori film di Woody Allen

Continuiamo il nostro viaggio con Match Point, film del 2005 in cui Woody Allen torna ad esplorare sentieri più oscuri del cinema, verso una direzione tipicamente thriller. Si seguono le vicende di Chris Wilton, un giovane irlandese che si ritrova a dare lezioni di tennis alla facoltosa famiglia Hewitt, che lo accoglie presto nel suo giro di amicizie. Grazie a queste conoscenze, Chris può aspirare ad una carriera brillante, costellata di ricchezza e successo. I suoi piani sembrano sfumare quando fa la conoscenza dell’attrice americana Nola Rice.

Dopo anni di alti e bassi per Woody Allen, Match Point è in grado di ottenere un ottimo successo, portando il regista a riconfermare la sua bravura anche in tempi più recenti. Il film vede come protagonisti Jonathan Rhys Meyers ed una giovanissima Scarlett Johansson che, grazie a questo film è riuscita ad imporsi ancora di più nel panorama cinematografico mondiale. Se siete alla ricerca di una pellicola più oscura delle precedenti, in grado di soffermarsi su temi importanti, come la moralità e l’avidità, Match Point è il film che fa per voi.

2. Manhattan | I migliori film di Woody Allen

Siamo quasi giunti alla fine di questa guida dedicata ai migliori film di Woody Allen, ora è il turno di Manhattan, un film del 1979. Qui seguiamo Isaac Davis, un autore televisivo di Manhattan, che ha appena divorziato dalla sua seconda moglie Jill, che lo ha lasciato per una donna. Lui stesso frequenta, senza grandi aspettative, una ragazza di 17 anni, Tracy. Tutto cambia quando l’uomo incontra Mary, amante del suo migliore amico.

Inutile negare che se siete amanti delle storie d’amore complicate, questo titolo è proprio ciò che fa per voi. Il tormentato Isaac è interpretato dallo stesso Woody Allen, che decide di scendere ancora una volta in campo, prestando il proprio volto al protagonista. Al suo fianco Diane Keaton, Michael Murphy, Mariel Hemingway, Meryl Streep e Anne Byrne Hoffman. Anche Manhattan può essere inserito tra i migliori lavori del regista, arrivando ad essere candidato a due Premi Oscar e ad un Golden Globe, grazie al suo stile inconfondibile ed una fotografia eccellente.

1. Io e Annie | I migliori film di Woody Allen

Eccoci arrivati alla fine. Vorremmo chiudere questa guida con un altro titolo indimenticabile, Io e Annie, del 1977. Il film segue il racconto di Alvy Singer, un uomo che si è lasciato con Annie Hall dopo un anno di relazione. Ora, ritrovatosi solo, riflette sulla storia vissuta, cercando di capire i motivi dietro questa rottura. Inizierà così un viaggio nella loro relazione e nella vita di Alvy, per analizzare quali eventi lo hanno fatto diventare ciò che è nel presente.

Stilare una guida sui migliori film di Allen non è facile, ma di certo questo titolo non può proprio mancare. Da molti considerato il film che ha portato il regista alla notorietà, Io e Annie gli ha permesso di vincere ben quattro Premi Oscar e un Golden Globe, oltre a numerosi altri premi. Creato ispirandosi alla sua biografia e a quella della sua compagna dell’epoca, Io e Annie è davvero un film imperdibile. Oltre a Woody Allen che, anche in questo caso torna nella parte del protagonista, troviamo Diane Keaton, Tony Roberts, Carol Kane, Paul Simon, Shelley Duvall e Janet Margolin.

Conclusioni

Ci sarebbero ancora moltissime altre pellicole meritevoli di entrare in questa guida, come Harry a pezzi, La dea dell’amore, Mariti e mogli e Blue Jasmine. La filmografia di Woody Allen è davvero vasta e nel scegliere quale film vedere avremmo solo l’imbarazzo della scelta. Siamo certi che in ciascuno di essi ritroverete quei tratti comuni che rendono riconoscibili i suoi lavori. Delicati, ironici, ma allo stesso tempo pungenti. Questo grazie ad un regista in grado di donare il proprio mondo e la propria visione al pubblico, mettendosi in gioco in tutto e per tutto.

