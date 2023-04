Minecraft Legends: svelati i requisiti della versione PC!

Nelle scorse ore, Mojang ha svelato i requisiti minimi e raccomandati di Minecraft Legends, l’RTS in arrivo su PC e console in meno di due settimane: scopriamo insieme tutti i dettagli

Nel mentre anche aprile sta scorrendo via così velocemente da far paura, si avvicina a passi da gigante anche il day one di Minecraft Legends, l’RTS di Mojang ambientato nell’ormai iconico universo di Minecraft previsto per il prossimo 18 aprile su PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S e Nintendo Switch. Il gioco sarà disponibile, sin dal lancio, anche tramite il servizio di Xbox Game Pass. L’avventura inizierà con un’invasione dei piglin dal Nether e noi, grandi eroi, dovremo alzare il nostro stendardo per salvare l’Overworld.

Nelle scorse ore, Mojang ha condiviso col grande pubblico i requisiti minimi e raccomandati della versione PC del titolo. Sarà piuttosto semplice notare che, senza alcuna sorpresa, sono piuttosto bassi, anche per quel che riguarda i raccomandati. Qualsiasi sia la vostra configurazione, comunque, avrete bisogno di circa 24 GB di spazio su disco, 8GB di RAM e DirectX 12. Trovate la lista completa dei requisiti nel prossimo paragrafo.

I requisiti minimi e raccomandati della versione PC di Minecraft Legends!

Qui di seguito trovate i requisiti minimi di Minecraft Legends:

Sistema Operativo : Windows 10 (aggiornamento di Maggio 2020 o superiore) o Windows 11

: Windows 10 (aggiornamento di Maggio 2020 o superiore) o Windows 11 CPU : Core i5 2.8GHz o equivalente

: Core i5 2.8GHz o equivalente RAM : 8 GB

: 8 GB GPU : NVIDIA GeForce GTX 780 | AMD Radeon 285 | Intel HD 520 o equivalenti

: NVIDIA GeForce GTX 780 | AMD Radeon 285 | Intel HD 520 o equivalenti DirectX 12

Spazio Necessario: 24 GB

Infine, chiudiamo con i requisiti raccomandati:

Sistema Operativo : Windows 10 (aggiornamento di Maggio 2020 o superiore) o Windows 11

: Windows 10 (aggiornamento di Maggio 2020 o superiore) o Windows 11 CPU : Core i5 3.4GHz o equivalente

: Core i5 3.4GHz o equivalente RAM : 8 GB

: 8 GB GPU : NVIDIA GTX 1060 | AMD FX-4100 Graphics

: NVIDIA GTX 1060 | AMD FX-4100 Graphics DirectX 12

Spazio Necessario: 24 GB

E questi erano, dunque, i requisiti minimi e raccomandati della versione PC di Minecraft Legends. Fateci sapere se acquisterete il titolo qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di Kinguin!