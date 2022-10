L a nuova clip del nuovo film di Wild Men – fuga dalla civiltà, nelle sale cinematografiche dal 20 Ottobre. Di Thomas Daneskov

Arthouse, è il nuovo progetto editoriale di Wonder Pictures dedicato al cinema d’essai in collaborazione con Valmyn, ed è lieto di annunciare e diffondere la prima inedita clip italiana di Wild Men – fuga dalla civiltà, presso tutte le sale cinematografiche italiane a partire dal 20 Ottobre.

Trama e storia del film Wild Men – fuga dalla civiltà

Il film che ha fatto incetta dei premi dei festival di tutto il mondo, vede come protagonista, un uomo di nome Martin, che in un disperato tentativo di superare la crisi di mezza età, decide di fuggire dalla sua famiglia per vivere sulle montagne e nei boschi norvegesi, proprio come un autentico uomo vichingo. Caccia e vive come facevano i suoi antenati migliaia di anni fa, diventando per lui, la sua unica fonte di sussistenza.

I suoi piani di riconnessione con la natura vengono però stravolti dall’incontro casuale con un fuggitivo di nome Musa. Un incontro che diventa per entrambi l’occasione per intraprendere un assurdo viaggio tra i fiordi della Norvegia, con alle calcagna la polizia locale, diventando così due spietati trafficanti di droga e la sua stessa famiglia.

Cast del film Wild Men – fuga dalla civiltà

Rasmus Bjerg, Zaki Youssef, Bjørn Sundquist, Sofie Gråbøl e Marco Ilsø. Inoltre il film è stato diretto e prodotto da Thomas Daneskov.

Wild Men – fuga dalla civiltà, è una storia ricca di personaggi colorati che affrontano i loro demoni interiori, le loro sfide quotidiane alla scoperta di sé stessi oltre agli stereotipi sulla mascolinità che la nostra società prevede e propone.

Qui sotto vi alleghiamo il trailer sottostante:

Trailer del film Wild Men – fuga dalla civiltà

E voi cosa ne pensate?

Avrà fatto bene Martin, a rintanarsi a vivere come se fosse ancora nel paleolitico per sfuggire ai suoi problemi, per poi ritrovarsi in un avventura non sua, oppure sarebbe dovuto rimanere nel mondo odierno ad oziare nel suo stesso crogiolo? Fatecelo sapere nei commenti, la vostra opinione è importante per noi.

