Mario Kart 8 Deluxe: guida a piste e tracciati (parte 13, Trofeo Scatto Dorato)

Lasciandoci alle spalle i contenuti nati su Wii U come DLC, arriviamo alle piste extra: la nostra guida ai tracciati sta entrando nel territorio inesplorato di Mario Kart 8 Deluxe. La pubblicazione a scaglioni del Pass Percorsi Aggiuntivi vuol dire solo una cosa: dopo l’episodio numero 16, finiremo per aspettare come è avvenuto con la nostra guida precedente, quella di Super Smash Bros. Ultimate (ironicamente fermatasi anch’essa in origine dopo l’episodio 16). Le piste da Mario Kart Tour, come dimostra il Trofeo Scatto Dorato, includono il mondo reale: abbiamo Tour Promenade di Parigi, 3DS Circuito di Toad, N64 Cioccocanyon e Wii Outlet Cocco.

Tour Promenade di Parigi

Ed è in Francia che parte la prima tappa tra le piste di Mario Kart 8 Deluxe: con Tour Promenade di Parigi, la guida ai tracciati ci porta tra le strade della Ville Lumiere. Una costante dei circuiti ispirati al mondo reale, oltre alla voglia di vedere prima o poi anche il nostro Bel Paese, è anche il cambio del layout tra un giro e l’altro. Aspettatevi l’inaspettato, dunque: là dove nel secondo giro si prendeva una certa via, nel terzo si imbocca tutt’altro viale.

Layout: Già a inizio gara, l’Arco di Trionfo vi porterà a scegliere se aggirarlo a destra o a sinistra. Con un fungo, però, potrete passare al centro. Il lungo tornante a destra conduce a una planata verso la Torre Eiffel. Normalmente dovreste passare al di sotto, ma nulla vi vieta (se avete funghi) di svoltare a sinistra per una generosa scorciatoia. Altrimenti, cercate di fare attenzione alla grossa Pianta Piranha al centro. Seguite la strada e all’obelisco svoltate a destra e sarete al traguardo. Al terzo giro dovrete svoltare a destra all’Arco di Trionfo, e dopo una (eventuale) planata imboccherete la strada della Pianta Piranha a rovescio. Dopo la Torre Eiffel, raggiungerete in planata il primo tornante, che vi condurrà al traguardo finale.

Valutazione: Tour non sarà uno dei Mario Kart migliori, ma la sua tendenza a "remixare" le varie piste con tante varianti ha contribuito a una buona idea di level design, per la quale attenderemo i vari scaglioni del DLC con trepidazione. 8/10.

3DS Circuito di Toad – guida a piste e tracciati di Mario Kart 8 Deluxe

La prima pista di ogni gioco, bene o male, non tarda mai a fare il suo ritorno: il Pass Percorsi Aggiuntivi oggi ci riporta al circuito iniziale di Mario Kart 7. Non possono proprio mancare le planate introdotte nella versione originale, ma a parte questo non dovreste aspettarvi un tasso di sfida eccessivo da 3DS Circuito di Toad, tutt’altro. Con quello che avete superato finora, del resto…

Layout: Dopo la prima curva, troverete due pedane turbo. Prendetene una in base al lato del cavalcavia sotto il quale intendete passare. In seguito al tornante nella galleria noterete subito una rampa sullo sterrato a destra del percorso: un fungo vi permetterà di tagliare in toto la curva verso destra. Anche la curva a sinistra prima del traguardo si può tagliare, a patto che usiate il vostro eventuale fungo con sapienza: i tubi posizionati sul lato esterno della svolta non sono pochi. Al secondo giro, noterete una rampa per le planate prima delle due pedane turbo: usatela per sorvolare il cavalcavia.

Valutazione: Da questa rivisitazione possiamo trarre due conclusioni. La prima è che, se non altro, le differenze tra i primi giri e quelli a venire precedono Mario Kart Tour di qualche anno. La seconda è che Circuito di Toad, basilare com'è, avrebbe potuto fare la sua comparsa nelle coppe retrò già nel gioco di base; rivederlo nel DLC, con i capolavori di level design per cui è nota la serie, sa un po' di "slot sprecato". 6,5/10.

N64 Cioccocanyon – guida a piste e tracciati di Mario Kart 8 Deluxe

Una pista del passato già rivista in Mario Kart DS, dall’episodio per Nintendo 64 fa il suo ritorno anche N64 Cioccocanyon. La pista resta una delizia, ma con qualche piccola differenza nella conformazione della montagna in cui è ambientata.

Layout: Se vi aspettavate di essere al sicuro sul versante sinistro, vi sbagliavate. A sinistra della pista, alle prime curve, vi attende infatti l’abisso. I primi tornanti verso destra lasciano presto il posto all’iconico ingresso nella caverna, con la sola differenza che il tunnel con gli anni si è fatto più lungo. Oltre agli Swooper, infatti, La caverna in generale ora ospita possibilità di tagli sul lato interno (funghi permettendo) fino a culminare in una planata verso il famigerato tornante a sinistra. Nonostante le alterazioni viste finora, i massi di cioccolata sono rimasti gli stessi: evitateli, se possibile in derapata, prima di tornare alla normalità con la curva a destra prima del rettilineo. La svolta a destra conclusiva che ne seguirà vi permette di tagliare, se avete dei funghi.

Valutazione: Se proprio dobbiamo muovere una critica verso questo tracciato, è che con esso viene meno un primato gustoso di Mario Kart 8 Deluxe. Dopo 48 piste (!) con un brano differente per ciascuna (!!), stavolta il riciclo è inevitabile. Come nell'originale, infatti, la melodia è la stessa già apprezzata con N64 Valle di Yoshi. Pignolerie a parte, però, gli sviluppatori hanno saputo mettere pepe in un circuito già impegnativo di suo. E per le gare tra amici a cui può portare, non abbiamo proprio di che lamentarci. 8,5/10.

Wii Outlet Cocco

Patiti di meme, unitevi: “siete stati outletcoccati”, se la traduzione italiana del tormentone del web ha senso. Sì, Wii Outlet Cocco ha riportato il suo centro commerciale anche tra le piste di Mario Kart 8 Deluxe. Lo avevamo rivisto in Mario Kart 7, ed ora rieccoci qui. Solo una domanda sorge spontanea: sarà ancora il circuito leggendario tanto osannato dai fan?

Layout: Il rettilineo iniziale presenta due rampe di scale mobili, il cui senso di marcia dipende dal giro. Regolatevi di conseguenza. Salendo, avrete due opzioni. Restando al centro, scenderete sulla curva a destra al pianterreno; altrimenti, potrete lasciarvi cadere più tardi svoltando al primo piano. In quest’ultimo caso, la curva a destra presenta un taglio per uno dei negozi su quel lato, ma solo se avete funghi. Una volta superata la svolta, potrete sfruttare la fontana al centro per un’acrobazia prima delle due rampe alterne di scale mobili. Una volta risaliti, vi attende una lunga curva parabolica a destra che conduce ad un rettilineo, le cui palme (lati) e fontana (centro) consentono acrobazie. Dopo la curva a sinistra vi attende un bivio. A sinistra salirete con diverse pedane turbo dopo una curva a destra, fino a una lunga planata. A destra, dopo la curva, avrete una piccola rampa a disposizione prima di una rampa turbo. Le ultime due curve a destra prima del traguardo presentano due auto in movimento; evitatele, naturalmente.

Valutazione: I fan sono andati in visibilio per il ritorno di questo circuito, ma chi vi scrive non ne ha mai colto realmente il (presunto) appeal. Tuttavia, oggettivamente la pista si presenta come una variante lineare della Valle di Yoshi, offrendo bivi senza mai scadere nel confusionario. Bene così, dunque. 7,5/10.

