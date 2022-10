Come filtrare informazioni per una comunicazione efficace

Condividere informazioni professionali con altre persone a volte è complicato. Soprattutto quando i ritmi aumentano e la pressione si fa sentire, può diventare difficile farsi capire e fare in modo che tutti comprendano cosa bisogna fare

Non sempre chi è a capo di un’attività commerciale ha il tempo di essere preciso nella comunicazione. Nei momenti salienti di un progetto e durante i momenti difficili, può succedere di tutto. A volte sono i dipendenti a non capire o non voler eseguire i comandi che arrivano dai manager, mentre altre volte è il management che funziona male sotto il punto di vista della comunicazione.

Spesso, ci sono troppe informazioni che si accumulano e tante cose da fare nel più breve tempo possibile. È vero nel caso delle presentazioni aziendali o durante gli eventi di settore, nei meeting quotidiani, durante la stesura di articoli informativi e nella comunicazione privata.

In tutti questi casi è bene che ogni professionista sappia come eliminare o ridurre al minimo le incomprensioni, scremare le informazioni e i dati in base alle necessità, evitare perdite di pezzi di informazioni e di tempo, così da potersi concentrare sul raggiungimento degli obiettivi aziendali.

Filtrare le informazioni può infatti significare diverse cose in base al contesto e ai contenuti.

Filtri personali e professionali

Potresti essere il più chiaro, eloquente e piacevoli dei comunicatori e non essere compreso.

Perché mai qualcuno che parla e spiega bene le cose potrebbe essere frainteso?

Tutto quello che diciamo, facciamo e che non diciamo e non facciamo comunica qualcosa. Persino i nostri movimenti del corpo comunicano qualcosa a chi sa come interpretarli.

Tutto ciò significa che ogni persona possiede dei filtri e che questi modificano il modo in cui essi percepiscono quel che viene detto loro.

Un buon comunicatore deve capire come e quando comunicare un messaggio, modificandolo in base al tipo di persona o gruppo di persone che dovrà ascoltarlo.

In ambito professionale, può voler dire non essere troppo incisivo nel distribuire un compito a chi dovrà eseguirlo per la prima volta, seppur ne conosce i metodi per portarlo a termine.

Non si può essere troppo duri con chi si è unito al tuo team solo da poche settimane.

E se pensi che un professionista non dovrebbe avere dei filtri, beh allora ricorda che un professionista è pur sempre un essere umano.

Omissioni

Stai preparando una presentazione per un pubblico specifico?

Potresti dover omettere alcune informazioni, parole o termini dalla tua presentazione.

Potresti trovarti nella condizione di dover rimuovere delle pagine PDF dal documento che hai preparato.

Se hai bisogno di rimuovere o estrarre pagine PDF, puoi farlo usando Adobe Acrobat online nel modo più sicuro, rapido e semplice possibile.

A cosa potrebbe servire?

Potresti avere pronta una presentazione già utilizzata in passato e volerla riadattare per le nuove occasione.

Quando le informazioni sono troppe, quelle meno importanti vanno messe da parte.

Distribuisci i compiti

Rifletti attentamente.

Alcune delle informazioni che credi di dover comunicare tu potresti delegarle a qualcun altro.

In questo caso, bisogna solo capire quale persona ricopre il ruolo ideale per ogni specifico genere di informazioni.

Filtrare le informazioni significa anche poterle distribuire su vari livelli, in modo da non perdere pezzi e dare a tutte il giusto peso, assegnando una persona per comunicarle in modo opportuno.

Riassumi

Il riassunto è un esercizio scolastico molto utile.

Aiuta sin da piccoli a minimizzare il numero di informazioni per poterne usufruire al meglio, aiutando la mente a memorizzare e usarle con maggior semplicità.

Quando si ricevono direzioni da eseguire direttamente o da dover distribuire, riassumere in breve è il modo migliore per rendere tutto più facile da comprendere.

Esistono degli strumenti utilizzabili online che si occupano di riassumere il testo digitato all’interno della specifica sezione. Uno di questi si chiama Resoomer e ha lo scopo di aiutare a ridurre al minimo qualsiasi cosa, all’interno di un testo, che non sia utile alla sua comprensione.

Il riassunto è uno dei più potenti strumenti di filtraggio delle informazioni che si possa utilizzare, tanto nella vita privata quanto in quella professionale.

Focalizza l’obiettivo

Qual è lo scopo finale della comunicazione?

Concentrando l’attenzione su cosa si vuole ottenere comunicando le informazioni, diventa più facile raggiungere lo scopo principale.

Per filtrare efficacemente le informazioni è necessario mantenere un certo entusiasmo durante la comunicazione e, allo stesso tempo, comunicare tenendo a mente l’obiettivo del management.

Separare le emozioni dalle informazioni è una tecnica di filtraggio molto efficace.

Conclusione

A volte trasferire informazioni dai piani alti del management ad altri team è difficile.

Si possono sentire tensione e ansia a causa delle possibilità di errore, però bisogna anche osservare bene le cose.

In linea generale, è sempre bene astenersi dal commentare le informazioni o il messaggio da comunicare, limitandosi a trovare il modo e il tempo migliore per la comunicazione.