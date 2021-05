Venom 2: Sony rilascia il trailer con Tom Hardy

Venom 2, l’attesissimo sequel con Tom Hardy sul celebre villian dell’universo Marvel è in arrivo in autunno 2021 nelle sale. Scopriamo insieme il trailer.

Venom 2, il secondo capitolo che racconta la storia del celebre villian dell’universo Marvel e in particolare del mondo di Spider Man, è uno dei titoli più attesi del 2021. Da come si sta evolvendo la situazione socio-sanitaria, c’è la concreta possibilità che i fan di questa saga possano vedere il film nelle sale, dato che i cinema stanno lentamente riaprendo in tutto il mondo.

L’uscita di Venom: La Furia di Carnage è prevista per l’autunno 2021 e per riempire l’attesa, Sony ha rilasciato proprio oggi il trailer ufficiale.

Venom 2: il trailer ufficiale del sequel con Tom Hardy

Da un primo sguardo, notiamo che lo stile è lo stesso del primo film, con un’atmosfera cupa, ma ironica e vediamo sempre il ritorno di Tom Hardy come protagonista, accanto a Naomie Harris e Woody Harrelson, che avrà il volto del villain Cletus Kasady.

Venom è un personaggio molto amato proprio per la sua complessità, che si è vista nel primo film e tornerà sicuramente anche in questo capitolo diretto da Andy Serkis, soprattutto nel suo confronto con il nuovo villian di turno che gli darà del filo da torcere. C’è quindi grande attesa per scoprire questo nuovo film, nella speranza che si possa vedere al cinema dove sicuramente sarà ancora più valorizzato nella sua fruizione.