L’amatissima serie The Last of US si prepara a tornare con una seconda stagione. Per la lavorazione di quest’ultima occorrerà ancora molto tempo, ma intanto le news continuano una dopo l’altra. Tra le più gettonate, troviamo sicuramente quelle dedicate ai nuovi personaggi e a chi spetterà la responsabilità di interpretarli. Tra tutti, nelle ultime ore si è parlato molto di Abby. I nomi circolati sono diversi, ma ora tutta l’attenzione è sull’attrice Kaitlyn Dever.

La new entry | The Last of Us 2: trovato il volto di Abby?

Secondo gli ultimi aggiornamenti, sarebbe proprio Kaitlyn Dever la prescelta per interpretare uno dei personaggi chiave della prossima stagione. L’attrice, conosciuta per i suoi ruoli in Unbelievable (2019) e Dopesick – Dichiarazione di dipendenza (2021), sarebbe infatti in trattative con la HBO per il ruolo di Abby. A dare la notizia Jeff Sneider, sostenendo che il regista e produttore esecutivo Craig Mazin e il creatore del videogame Neil Druckmann, avrebbero scelto questa attrice per questo ruolo, estremamente importante per la seconda stagione. Quello della Denver non è stato l’unico nome accostato al personaggio. Prima di lei si vociferava infatti di Florence Pugh, ossia l’interprete di Yelena Belova, in Black Widow. Proprio Kaitlyn Dever aveva invece sostenuto i provini per entrare nel cast di The Last of Us, vestendo i panni di Ellie, parte poi data a Bella Ramsey.

Per chi non lo sapesse, Abby Anderson è un membro del WLF, decisa e pronta a tutto pur di rintracciare Joel, colpevole di aver ucciso suo padre; questa decisione la porterà a scontrarsi duramente con Ellie. Nel videogioco, questo personaggio è riuscito ad acquisire sempre più importanza, tanto da diventarne quasi una seconda protagonista.

Uscita

Ricordiamo che HBO ha da poco diffuso il periodo d’uscita della nuova stagione. Possiamo annunciarvi infatti che, con la conclusione dello sciopero WGA e SAG-AFTRA, la serie inizierà le riprese il 7 gennaio 2024, a Vancouver, in Canada. L’uscita è invece prevista per l‘inizio del 2025. Non esattamente un periodo breve quello dell’attesa. Speriamo davvero che ne varrà la pena, mantenendo il livello della prima stagione.

