EZVIZ: la videosorveglianza è in sconto per il Black Friday

In occasione del Black Friday, EZVIZ ha preparato una serie di imperdibili offerte per i suoi sistemi di videosorveglianza sia interni che esterni. Vediamo i dettagli

La tecnologia ci dà la possibilità di tenere sotto controllo quello che succede a casa in ogni istante, anche quando siamo distanti. La sicurezza è certamente un dei principali motivi. Tenendo tutto sotto controllo possiamo passare il nostro tempo fuori casa più serenamente. Non si tratta solo di prevenire furti, ma anche di dare un’occhiata ad animali domestici o bambini oppure accorgersi di anomalie all’impianto elettrico o dell’acqua prima che i danni diventino irreparabili. EZVIZ è uno dei principali player del settore che ha portato sul mercato tantissimi modelli di camere per la videosorveglianza sia da interno che da esterno e molti altri prodotti dedicati alla sicurezza in casa.

Prodotti EZVIZ: dalle camere di sorveglianza agli smart lock

Per esempio la smart camera di sorveglianza EZVIZ CB8 2K offre un’immagine di alta qualità sia di giorno che di notte, grazie alla visione notturna a colori. Alimentata da una batteria ricaricabile da 10.400 mAh, può funzionare fino a 210 giorni e può essere alimentata tramite pannello solare EZVIZ. Dotata di rilevamento intelligente delle persone, garantisce notifiche precise evitando falsi allarmi. La copertura panoramica a 360° e la funzione di tracciamento automatico consentono una visione completa dell’ambiente. In caso di rilevamento, attiva una sirena e una luce stroboscopica per scoraggiare intrusi, con la possibilità di gestire manualmente l’allarme.

Oppure abbiamo la videocamera di sicurezza EZVIZ BC1C è una soluzione senza bisogno di fori per cavi, con connettività WiFi, batteria e memoria integrate. Il sensore CMOS da 2 megapixel offre illuminazione minima di 0,2 lux, visione notturna fino a 10m e risoluzione massima FHD. Con funzionalità auto-adattive, supporta la compressione video H.265/H.264 e la trasmissione in rete. La connessione WiFi è compatibile con gli standard IEEE802.11b/g/n, con sicurezza WEP, WPA/WPA2. La memoria eMMC da 32 GB è integrata per l’archiviazione locale, mentre le condizioni operative vanno da -20 °C a 50 °C con grado di protezione IP66. Alimentata a 5V CC/2A, la batteria da 7.800 mAh assorbe al massimo 5W, con dimensioni di 104,76 × 62,80 × 62,80 mm e peso di 365 g.

Ma non si tratta solo di camere di sorveglianza. EZVIZ Smart Lock è una serratura intelligente che offre un modo comodo e sicuro di accedere alla propria casa. È dotata di quattro metodi di sblocco: impronta digitale, codice PIN, chiave RFID e app EZVIZ. È inoltre dotata di un modulo Wi-Fi integrato, che consente di controllare la serratura da remoto utilizzando l’app EZVIZ. EZVIZ Smart Lock è facile da installare e può essere adattato alla maggior parte delle porte. È inoltre dotata di una batteria di lunga durata, che dura fino a un anno con un solo utilizzo.

Tutte le offerte del Black Friday

