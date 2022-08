She-Hulk arriva su Disney+: i dettagli della nuova serie Marvel

L’universo della Marvel si arricchisce di un nuovo personaggio: è in uscita su Disney+ la serie dedicata a She-Hulk Una nuova supereroina è pronta a fare il suo esordio nell’MCU. A partire dal 18 agosto sarà rilasciata su Disney+ She-Hulk: Attorney at Law, la serie che vede protagonista Jennifer Walters, avvocato specializzata nei casi che coinvolgono i superumani e cugina di Bruce Banner. In seguito a una trasfusione di sangue ricevuta da suo cugino, anche Jennifer riceve i poteri di Hulk e la nuova supereroina deve fare i conti con la sua nuova situazione e la sua carriera da avvocatessa single e trentenne.

She-Hulk: il cast

È Tatiana Maslany a interpretare Jennifer Walters. L’attrice è particolarmente famosa per un’altra serie tv come Orphan Black che le ha anche portato la vittoria di un Emmy Award. Al suo fianco spazio a due volti noti dell’MCU come quelli di Mark Rufalo e di Tim Roth. Il primo torna nei panni di Bruce Banner e assisterà la cugina nella scoperta dei suoi nuovi poteri, il secondo invece torna a recitare nel ruolo di Abominio dopo l’esperienza nel film L’incredibile Hulk.

Il resto del cast vede la presenza di Jameel Jamil, che interpretà il ruolo di Titania, villain della serie, e di Charlie Cox e di Benedict Wong, che tornano nei panni di Matt Murdock e Wong. Molta la curiosità per rivedere in azione Daredevil, che nel trailer è apparso con l’iconico costume giallo. A completare il casst troviamo Renee Elise Goldsberry, Ginger Gonzaga, Josh Segarra, Jon Bass, Anais Almonte, Nicholas Cirillo e Griffin Matthews.

I dettagli della programmazione

She-Hulk arricchisce l’MCU di un nuovo importante capitolo. Dopo la serie MS Marvel e il quarto capitolo della saga di Thor, la narrazione della Casa delle Idee prosegue e costruisce un nuovo tassello verso la costruzione del futuro, che porta alla saga del multiverso, che troverà la sua espressione negli avvenire, con il ricco programma presentato circa un mese fa al Comic-con.

La prima puntata di She-Hulk: Attorney at Law vedrà dunque la luce il 18 agosto e poi proseguirà col rilascio di un episodio a settimana. In totale le puntate sono 9, col finale di stagione previsto dunque per il 12 ottobre. Qui la programmazione nel dettaglio:

· Episodio 1 – giovedì 18 agosto;

· Episodio 2 – giovedì 25 agosto;

· Episodio 3 – giovedì 1 settembre;

· Episodio 4 – giovedì 8 settembre;

· Episodio 5 – giovedì 15 settembre;

· Episodio 6 – giovedì 22 settembre;

· Episodio 7 – giovedì 29 settembre;

· Episodio 8 – giovedì 6 ottobre;

· Episodio 9 – giovedì 13 ottobre.

