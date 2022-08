Super Smash Bros Ultimate: guida ad arene e scenari (parte 5)

In questa quinta parte della nostra guida andremo avanti nella nostra esplorazione di arene e scenari provenienti da Super Smash Bros. Brawl

E dunque prosegue la nostra guida avanzata per arene e scenari di Super Smash Bros. Ultimate, dandoci l’occasione di analizzare altre ambientazioni prese dal terzo capitolo, Brawl. Come avete visto nella puntata precedente, Brawl offre parecchi spunti di riflessione interessanti sul level design che, come avviene per i personaggi, anche in fatto di livelli punta più sulle idee di gameplay che sulla rappresentanza di un certo gioco. In appendice vedremo un concetto particolarmente vitale quando si gioca nell’ambiente competitivo: parliamo di Tech, o come lo ha chiamato il sito ufficiale di Brawl, di Ukemi.

Preambolo dell’appendice

Ecco cosa aspettarvi dalla guida alle arene e agli scenari di Super Smash Bros. Ultimate. In ciascuno di questi dodici appuntamenti, vi parleremo di ogni scenario, delle sue origini, chi sono i lottatori che giocano in casa e, nel caso dei DLC, anche la disponibilità. Nessuno scenario, salvo i già citati contenuti scaricabili, necessita di essere sbloccato: è tutto disponibile già da inizio gioco. Ironicamente, potreste aver bisogno di sbloccare i personaggi storicamente associati a certi livelli, ma c’è una guida anche per questo. Inoltre, come per i lottatori, anche qui le immagini precedono la loro rispettiva sezione. Pronti?

Il Palazzo di Luigi – guida avanzata per arene e scenari di Super Smash Bros. Ultimate

Rispetto ad altre arene, l’idea di base dietro scenari come il Palazzo di Luigi è anche abbastanza semplice: una piattaforma principale, come tradizione di Super Smash Bros. vuole, più altre piccole al di sopra del terreno di gioco. Tuttavia, le colonne portanti che reggono in piedi la baracca (in senso letterale, stavolta) possono essere attaccate e distrutte, a patto che si parta dall’alto. Se radete al suolo la magione, essa si rigenererà in automatico.

Origine: Luigi’s Mansion

Luigi’s Mansion Stage rappresentativo di: Luigi, Mario

Luigi, Mario Storia: In origine, Super Mario Sunshine e Luigi’s Mansion avrebbero dovuto essere due metà dello stesso gioco. Tuttavia, l’escursione notturna di Luigi è passata in corsia preferenziale come prima avventura mariesca su GameCube. Il titolo di lancio della console si presenta come un simpatico sberleffo ai survival horror, mentre Luigi deve liberare una villa vinta in una lotteria a cui non ha mai preso parte (e liberare anche suo fratello, già che c’è) dai fantasmi che la infestano… a suon di aspirapolvere.

Il sistema Lylat – guida avanzata per arene e scenari di Super Smash Bros. Ultimate

Se la Great Fox vi sembra una piattaforma troppo grande per combattervi, potete sempre fare affidamento al Sistema Lylat. La navicella ospita una piattaforma ricurva principale, più altre tre piccole al di sopra di essa. Siccome l’arena non fa altro che dondolarsi lentamente di tanto in tanto, quest’arena è utilizzabile nei tornei competitivi. Fox e Falco hanno una provocazione Smash anche qui (↓ sulla croce direzionale per una frazione di secondo), ma stavolta anche Wolf può dare il via a una conversazione.

Origine: serie Star Fox, perlopiù Star Fox Assault

serie Star Fox, perlopiù Star Fox Assault Stage rappresentativo di: Fox, Falco, Wolf

Fox, Falco, Wolf Storia: La nave attraversa varie ambientazioni della serie Star Fox, sebbene gli scontri aerei visibili sullo sfondo ricalchino più da vicino Star Fox Assault. In particolare, le transizioni e i vari campi di asteroidi rievocano le sezioni più rocambolesche della serie di rail shooter della Grande N.

Mario Bros. – guida avanzata per arene e scenari di Super Smash Bros. Ultimate

Quello che abbiamo detto per 75m vale anche qui. Mario Bros. è uno scenario che riprende esattamente una schermata qualsiasi dell’omonimo gioco. Pertanto, il layout è esattamente quello che vi aspettereste conoscendo il titolo di origine: un pavimento con walk-off da entrambi i lati, una piattaforma al centro ed altre sei più larghe, tre per lato, ciascuna con il proprio walk-off. Per vostra fortuna, nel passaggio da Brawl ad Ultimate l’arena ha ricevuto la possibilità di teletrasportarvi da una parte all’altra se siete voi ad attraversare il walk-off. Lo stesso non vale se è un altro giocatore a scaraventarvi fuori! Ah, il blocco POW permette di danneggiare gli avversari anche a distanza, con o senza strumenti attivi. Ci sono anche dei nemici da colpire ed eventualmente usare contro gli avversari, nel caso speraste di giocarci in un torneo.

Origine: Mario Bros.

Mario Bros. Stage rappresentativo di: Mario, Luigi

Mario, Luigi Storia: Dopo Donkey Kong nel 1981, è stato Mario Bros. (arcade, 1983; NES, 1986) a plasmare ulteriormente il mondo di Mario. L’ambientazione fognaria lo ha permanentemente reso un idraulico, mentre il nome Jumpman è diventato un comune “Mario” per la somiglianza con Mario Segale, proprietario della prima sede di Nintendo of America. Già: il “Super” è venuto dopo!

Il regno fungoso – guida avanzata per arene e scenari di Super Smash Bros. Ultimate

E per “dopo” intendiamo adesso. Il Regno Fungoso altro non è che il livello 1-1 (il primo, insomma) di Super Mario Bros., reinterpretato in chiave “realistica” dal team di Masahiro Sakurai. Immaginatevi quale aspetto il livello possa avere dopo qualche decennio di inutilizzo e dovreste avere un’idea dello scenario post-apocalittico che avrete di fronte. Se mai vi foste chiesti come sarebbe il Regno dei Funghi se fossero Sony e Naughty Dog a metterci le mani, avete la risposta!

Origine: Super Mario Bros.

Super Mario Bros. Stage rappresentativo di: Mario, Luigi, Peach, Bowser

Mario, Luigi, Peach, Bowser Storia: Sapevate che il primo livello di Super Mario Bros. è stato uno degli ultimi a venire creati? No, non stiamo scherzando. Creare un tutorial a metà anni ottanta non era semplice: quanto spazio avrebbe dovuto occupare un’infinità di messaggi su schermo? Molto meglio, allora, creare un burrone senza il buco prima di piazzare sul percorso il pericolo vero e proprio. É anche per questo che il livello è così iconico, al punto tale da essere un vero prezzemolino nel franchise del baffone.

New Pork City – guida avanzata per arene e scenari di Super Smash Bros. Ultimate

Ogni Smash ha introdotto un’arena “inutilmente grande”, e dopo il Tempio in Melee tocca a New Pork City in Brawl. Anche qui c’è un layout complesso, con tante piattaforme solide ed altrettante attraversabili. Il pericolo principale è la Chimera Definitiva, che fa capolino ogni tanto in vari punti dello scenario. Finire nelle sue fauci equivale a morte istantanea, perciò fate attenzione!

Origine: MOTHER 3

MOTHER 3 Stage rappresentativo di: Lucas

Lucas Storia: Vorremmo evitare di fare spoiler, ma Nintendo stessa non ci lascia molte alternative vista la sua determinazione nel non voler pubblicare il gioco in occidente (con la complicità dei forti temi progressisti a favore dell’ambiente e dell’inclusione di genere). Vi basti sapere che Porky Minch, dopo le legnate sui denti (giustamente) impartitegli da Ness, ha fatto carriera nel business delle dittature. New Pork City è il suo quartier generale, e tra gli esperimenti immondi eseguiti su sua richiesta spicca anche la Chimera Definitiva. Nel gioco originale, imbattersi in questa creatura equivale ad un Game Over istantaneo.

Norfair – guida avanzata per arene e scenari di Super Smash Bros. Ultimate

Una piattaforma solida, più altre quattro più piccole disposte a V: cosa c’è di meglio per un match competitivo? Se i pericoli sono disattivati, Norfair può essere il nirvana. Va però detto che spesso le pareti di lava emergono dai lati dell’arena o sullo sfondo. Starà a voi colpire le capsule di salvataggio per trovare un po’ di frescura… e salvarvi la pellaccia, naturalmente!

Origine: Metroid, Super Metroid

Metroid, Super Metroid Stage rappresentativo di: Samus, Samus Tuta Zero, Ridley

Samus, Samus Tuta Zero, Ridley Storia: L’arena riprende l’area di Norfair come appare in Super Metroid e Metroid Zero Mission. Situato nell’abisso più profondo di Zebes, questo inferno di lava e cunicoli è anche dove risiede Ridley. Canonicamente, è qui che Samus lo ha ucciso definitivamente: nel gioco canonico successivo, Metroid Fusion, è possibile trovare un clone mutato del Pirata Spaziale, ma il personaggio non è mai tornato realmente in vita. E no, Smash non conta come canone per Metroid.

La nave dei Pirati – guida avanzata per arene e scenari di Super Smash Bros. Ultimate

Perché parlare di pirati cosmici quando esiste il terrore dei sette mari? La nave dei Pirati, però, non indica letteralmente il veliero stesso. Piuttosto, può capitare anche di trovarsi sul dorso di Re Drakar o sulla scogliera, in base al clima e/o alle bordate nemiche. La gravità diminuisce ogniqualvolta l’arena viene sbalzata in aria da un tornado. Attenti alla catapulta sullo sperone!

Origine: The Legend of Zelda: The Wind Waker

The Legend of Zelda: The Wind Waker Stage rappresentativo di: Link Cartone

Link Cartone Storia: La nave appartiene a Dazel, una piratessa (sulla cui identità non faremo spoiler) che aiuta Link a salvare la sorellina Aril in seguito al suo rapimento. Da allora, Link è parte integrante della sua sgangherata ciurma. Re Drakar gioca un ruolo incisivo nella trama, ma… non faremo spoiler neanche su di lui.

Lo stadio Pokémon 2 – guida avanzata per arene e scenari di Super Smash Bros. Ultimate

Così come la sua controparte in Melee, nemmeno lo Stadio Pokémon 2 in Brawl ha granché a che spartire con l’omonimo gioco. Tuttavia, l’idea di base è la stessa: una piattaforma solida principale e due piccole attraversabili come ne Le Rovine XS. Le trasformazioni sono devote ad altri quattro tipi: elettro (nastri trasportatori), volante (gravità bassa), ghiaccio (terreno scivoloso) e terra (più terreno e piattaforme).

Origine: serie Pokémon

serie Pokémon Stage rappresentativo di: Pikachu, Jigglypuff, Pichu, Mewtwo, Allenatore di Pokémon, Lucario

Pikachu, Jigglypuff, Pichu, Mewtwo, Allenatore di Pokémon, Lucario Storia: Trattandosi di un’arena perlopiù originaria di Smash, non abbiamo molto da dire. Lo scenario rappresenta solo gli scontri trattati come evento sportivo in Pokémon, e non c’è altro. Tuttavia abbiamo una easter egg da segnalare: quello che compare sul calendario nel chioschetto della versione ghiaccio dell’arena è il gatto di Masahiro Sakurai in persona!

Port Town – guida avanzata per arene e scenari di Super Smash Bros. Ultimate

Noto anche in inglese come Port Town Aero Dive, questo scenario altro non è che il concetto di Mute City applicato però ad un’altra pista. L’arena è una singola piattaforma, che ogni tanto sosta in alcuni punti del tracciato. Naturalmente, c’è una gara in corso: le vetture non intendono certo restare ferme al semaforo mentre i giocatori combattono tra loro!

Origine: F-Zero GX

F-Zero GX Stage rappresentativo di: Captain Falcon

Captain Falcon Storia: Port Town, oltre ad essere la città natale di Captain Falcon, è anche una delle location più ricorrenti sin dal primo episodio per Super Nintendo. L’aspetto della pista cittadina riprende la sua incarnazione più recente, ovvero quella di F-Zero GX, comprese le vetture e la statua a forma di R.O.B. sullo sfondo.

L’isola Shadow Moses – guida avanzata per arene e scenari di Super Smash Bros. Ultimate

Dopo la sparizione sospetta di Snake dal sito ufficiale di Brawl durante lo sviluppo di quel gioco, il personaggio è stato riconfermato insieme alla sua arena. Il layout dell’isola Shadow Moses è semplice da descrivere, trattandosi di un terreno con due walk-off e una piattaforma attraversabile che a sua volta presenta altri due walk-off. Tuttavia, come è avvenuto con il Palazzo di Luigi, anche qui ci sono strutture da distruggere. I due colonnati prevengono il gioco sporco presso i bordi, ma una volta abbattuta la parte alta di ognuno, può crollare anche la base. Il faro e la rottura del muro non influiscono sul gameplay.

Origine: Metal Gear Solid

Metal Gear Solid Stage rappresentativo di: Snake

Snake Storia: Nel gioco originale, se Solid Snake viene inquadrato dai fari dovrà vedersela con i rinforzi nemici. Per questo motivo, i fari sono presenti nell’arena come mero accenno al gameplay stealth della serie di Konami. L’hangar sullo sfondo è presente anche nel titolo originale, dove conteneva un carro armato. L’isola di Shadow Moses è un deposito di armi nucleari, rispecchiando un tipo di conflitto che per la serie è sempre stato un tema portante. In quest’arena Snake dispone di una provocazione Smash (↓ sulla croce direzionale per una frazione di secondo) se si trova contro uno qualsiasi (salvo Link Bambino, Pichu, Mewtwo e Dr. Mario) dei personaggi nei primi otto episodi della nostra guida.

Quinto approfondimento in appendice: Tech/Ukemi

Parliamo di una tecnica molto… tecnica. Soprannominato Ukemi (dall’omonimo termine nelle arti marziali) nel sito ufficiale di Brawl, il concetto di Tech non è esclusivo a Smash ma mai come in questa serie è possibile fare tanto la differenza tra principianti e professionisti. Che voi siate a mezz’aria per un salto o che (soprattutto) vi troviate in volo a causa di un colpo nemico, il vostro atterraggio può sottrarvi delle preziose frazioni di secondo. Il contatto con una superficie solida (pareti e soffitti compresi) comporta spesso un momento di vulnerabilità, però evitabile con una pressione dello scudo (tasti dorsali) al momento giusto.

Ora sta a voi dirci la vostra: la nostra guida vi è di aiuto? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttoteK per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo. Per i vostri bisogni puramente videoludici, potete invece trovare i migliori sconti in formato digitale su Instant Gaming.