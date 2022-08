WEROCK: presenta due nuovi notebook rugged

WEROCK Rockbook X550 G2 e X540 combinano un potente sistema interno, tra cui il processore Intel Core i7 di 11a generazione, affidabilità e robustezza in un’unica soluzione di mobile computing

WEROCK annuncia il lancio di due notebook rugged. Questi portatili potenti e innovativi sono stati progettati per l’uso professionale e industriale con compiti complessi in un’ampia varietà di luoghi in cui sono richieste prestazioni elevate e un’affidabilità particolarmente alta. Sono dotati di processori Intel Core di 11a generazione (fino a i7) e fino a 32 GB di RAM, sono compatibili con il nuovo standard WLAN Wi-Fi 6 e hanno superato a pieni voti i test più difficili.

I nuovi portatili Rockbook X540 e X550 G2 soddisfano le esigenze dei professionisti dell’assistenza sul campo in numerosi settori. Infatti, sono progettati proprio per queste situazioni: sono dotati di una serie di funzioni di comunicazione avanzate, comprese le opzioni per LTE e 5G (previste per l’inverno 2022).

Possono essere utilizzati con tutti i principali sistemi di navigazione GPS, sono dotati di Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 e offrono anche numerose interfacce come tre porte USB 3, HDMI e una porta seriale.

Eseguono l’ultimo Windows 11 Pro e i processori Intel Core UP3-Series di 11a generazione (i5 e i7) con grafica integrata Intel Iris Xe e fino a 32 GB di memoria DDR4. Il risultato è un’eccellente performance per un’ampia gamma di scenari applicativi ad alta intensità di dati e/o grafica, e allo stesso tempo un consumo energetico contenuto.

Entrambi i dispositivi presentano eccellenti opzioni di espansione: La memoria principale NVMe è disponibile in varie configurazioni fino a 1 TB, uno slot per hard disk consente di espandere la capacità di archiviazione di altri 5 TB e il trasferimento flessibile dei dati è possibile tramite lo slot per schede SDXC.

Display Full-HD da 14 o 15,6 pollici

I luminosi display Full-HD da 14 o 15,6 pollici (700 nits) garantiscono una perfetta leggibilità del display di notte e in piena luce solare. Come optional, i modelli sono disponibili anche con touchscreen azionabile con i guanti. Rockbook X540 e Rockbook X550 G2 offrono inoltre le più recenti funzioni di sicurezza fisica e protezione dei dati.

Un modulo TPM 2.0 discreto, dischi rigidi opzionali a crittografia automatica e la tecnologia di protezione dei dispositivi integrata con Boot Guard contribuiscono a proteggere il sistema. Un sensore di impronte digitali già incluso nella dotazione standard supporta il login sicuro tramite Windows Hello, mentre lo slot Kensington Lock integrato protegge la workstation dai furti. I portatili, completamente robusti, sono leggeri e compatti per la loro categoria, con un peso di soli 2,85 e 3,3 kg rispettivamente.

Grazie alle maniglie di trasporto integrate, i dispositivi sono molto comodi anche durante il trasporto. Per le lunghe giornate di lavoro, Rockbook X540 e X550 G2 sono dotati di due batterie: una batteria hot-swap da 46,6 Wh e una batteria fissa aggiuntiva da 14,8 Wh. Il dispositivo rimane perfettamente funzionante durante la sostituzione della batteria.

Il design compatto e le due batterie sostituibili a caldo rendono entrambi i modelli ideali per un uso prolungato sul campo. I Rockbook X540 e X550 G2 sono robusti per affrontare tutti i rigori del servizio sul campo: sono resistenti alla polvere e all’acqua IP65, soddisfano gli standard militari (MIL-STD-810G) per temperatura, umidità e vibrazioni, sono testati su 26 lati per cadute da 122 cm. Sono inoltre adatti per l’uso a temperature estreme, da -20°C a +60°C. Questo garantisce il massimo livello di prestazioni e affidabilità.

Caratteristiche di Rockbook X540 e X550 G2

Notebook robusto per uso professionale

Potenti processori Intel Core i5/i7 di 11a generazione

Display Full HD leggibile alla luce del sole e touchscreen capacitivo opzionale

Caratteristiche di sicurezza aziendali migliorate con TPM 2.0, Kensington lock, memoria rimovibile e sensore di impronte digitali

Fino a 32 GB di RAM DDR4 e 1 TB di memoria SSD M.2

Slot di espansione per un secondo disco rigido fino a 5 TB o per espansioni basate sul progetto

Windows 11 Pro incluso

Resistenza a urti, vibrazioni e cadute secondo MIL-STD-810G

Ideale per gli ambienti difficili, in quanto è impermeabile e antipolvere IP65

Resiste a cadute da oltre 1,2 m

Batteria sostituibile a caldo per un funzionamento ininterrotto

Sensore GPS/GNSS uBlox integrato

Connettività 4G LTE opzionale

WLAN 2×2 MU-MIMO 802.11ax a doppia banda (certificazione Wi-Fi 6)

Intervallo di temperatura esteso da -20° C a +60° C

Emissioni di CO2 da produzione e logistica completamente compensate

Le dichiarazioni di Markus Nicoleit

Markus Nicoleit, amministratore delegato di WEROCK, ha dichiarato:

I notebook Rockbook X540 e X550 G2 sono molto adatti per le applicazioni sul campo, industriali o nei cantieri che richiedono una soluzione robusta ma potente ed espandibile. Con il lancio sul mercato dei notebook mobili fully rugged, WEROCK amplia il proprio segmento di computer mobili rugged con un pacchetto completo di ultima generazione, con molta potenza e un’affidabilità superiore.

Orientamento sostenibile

La protezione del clima, la riduzione delle emissioni di CO2 e l’orientamento sostenibile della catena di fornitura stanno diventando sempre più importanti anche nel settore IT. Sebbene non sia possibile produrre computer a impatto climatico zero, il produttore promette comunque la neutralità climatica dei suoi prodotti.

I componenti e i fornitori vengono controllati regolarmente per quanto riguarda la compatibilità con gli obiettivi climatici dell’azienda. Inoltre, i progressi e gli insuccessi vengono comunicati pubblicamente su base regolare. Le emissioni inevitabili derivanti dalla produzione e dalla logistica dei computer portatili sono compensate attraverso progetti Gold Standard.

Disponibilità e prezzo

Rockbook X540 e Rockbook X550 G2 saranno disponibili a partire da settembre 2022 e potranno essere acquistati tramite vendite dirette o partner di canale. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito. Per ampliare la rete di vendita, i produttori di sistemi interessati possono contattare WEROCK per la registrazione dei partner. Per i suoi partner un esclusivo servizio premium che copre l’intera gamma di servizi e condizioni competitive.

