Una triste notizia è arrivata: l’attore Richard Roundtree, ottantunenne, ci ha lasciato. Ripercorriamo alcune tappe della sua carriera

È di poche ore fa la notizia della morte dell’attore Richard Roundtree. In molti lo conoscevano per il suo ruolo di John Shaft, nel poliziesco Shaft il detective (1971) e nei successivi sequel, Shaft colpisce ancora (1972), Shaft e i mercanti di schiavi (1973), Shaft (2000), Shaft (2019) e nella serie televisiva omonima (1973-1974). Purtroppo il sopraggiungere della malattia ha messo fine alla sua carriera, all’età di 81 anni. Molti i colleghi che sui social hanno dedicato parole in ricordo del collega. Tra questi Samuel L. Jackson.

I successi | Richard Roundtree: addio all’attore di Shaft

Ricorderemo l’ attore nella sua interpretazione dell’investigatore privato John Shaft, sotto la regia di Gordon Parks, muoversi per le strade di Harlem, combattendo la criminalità. Il primo film permise all’attore di farsi conoscere grazie al successo ottenuto dallo show, che vinse anche un Oscar, per la colonna sonora, firmata da Isaac Hayes. Ma la sua carriera non si ferma qui, Richard Roundtree verrà certamente ricordato anche per aver preso parte a pellicole come Seven, di David Fincher e per alcune sue partecipazioni a serie TV di grande successo, come Radici, Willy, il principe di Bel-Air e Desperate Housewives.

Le parole di Samuel L. Jackson.

Sono in molti ad aver espresso parole in ricordo del collega scomparso; in queste ore i social si sono riempiti di post pubblicati da numerosi attori che, attraverso una foto o una dedica, hanno voluto ricordare Richard Roundtree e dare la triste notizia ai fan. Uno di questi è Samuel L. Jackson, che ha deciso di commemorare il collega, attraverso un post su Instagram. La foto pubblicata ritrae i due insieme, sul set, ed è accompagnata da una didascalia:

Richard Roundtree, il Prototipo, il Migliore in Assoluto! SHAFT, come sappiamo, è e sarà per sempre la sua creazione. La sua scomparsa lascia un enorme vuoto non solo nel mio cuore, ma sicuramente anche in molti dei vostri.

