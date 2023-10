Il Nuovo Echo Show 8 è ora disponibile in Italia a partire da oggi.

A partire da oggi, il nuovo Echo Show 8 di ultima generazione è disponibile su Amazon al prezzo di 169,99 euro

La nuova generazione di Echo Show 8, ora disponibile su Amazon al prezzo di 169,99 euro, offre una serie di miglioramenti significativi. Il dispositivo vanta un design rinnovato con curvatura morbida lungo il rivestimento in tessuto e una cornice di vetro su tutto lo schermo intorno al touchscreen HD da 8 pollici.

Nuovo Echo Show 8: design, audio e casa intelligente

Echo Show 8 è equipaggiato con un processore potenziato e offre un’esperienza audio perfezionata grazie alla tecnologia di rilevamento dell’acustica dello spazio.

Le video chiamate sono migliorate grazie alla fotocamera centrata da 13 mega pixel che garantisce una qualità video superiore e un suono più nitido, riducendo il rumore di fondo per un’esperienza di ascolto immersiva. Inoltre, Echo Show 8 di nuova generazione include un hub integrato per la Casa Intelligente, supportando Zigbee, Thread, Bluetooth e Matter, consentendo di controllare luci, serrature e sensori compatibili solo con la voce e senza bisogno di un hub separato.

La schermata iniziale è stata migliorata con contenuti adattivi e icone di scelta rapida che facilitano l’accesso ai widget più utilizzati. Questa nuova esperienza utilizza la tecnologia computer vision per regolare i contenuti sullo schermo in base alla vicinanza dell’utente al dispositivo, offrendo informazioni chiare anche a distanza e adattandosi automaticamente per una visualizzazione più dettagliata quando ci si avvicina al dispositivo.

Dal punto di vista ambientale, Echo Show 8 di nuova generazione è progettato con sostenibilità in mente. Il suo tessuto è realizzato al 100% con filato di poliestere riciclato post-consumo e il 99% dell’imballaggio del dispositivo è a base di fibra di legno proveniente da foreste gestite in modo sostenibile o da fonti riciclate. Inoltre, il dispositivo è dotato di una modalità di risparmio energetico che riduce il consumo di energia quando non è in funzione, contribuendo al risparmio di energia per tutto il ciclo di vita del dispositivo.

Per quanto riguarda la privacy, Echo Show 8 di nuova generazione offre diversi livelli di controllo della privacy, tra cui un copri-telecamera integrato e un pulsante che disattiva elettronicamente il microfono. I clienti possono disattivare la funzionalità ‘Contenuto adattivo’ in qualsiasi momento nelle impostazioni sullo schermo del dispositivo, chiudendo il copri-telecamera o disattivando il microfono.

Infine, Echo Show 8 è disponibile in due colori, Bianco e Antracite, al prezzo di 169,99 euro su Amazon.it.

È inoltre possibile acquistare separatamente un supporto regolabile per Echo Show 8 con porta di ricarica USB-C al prezzo di 39,99 euro.

