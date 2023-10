NETGEAR rivoluziona il wi-fi con il router Wi-Fi 7

NETGEAR, noto per la sua gamma di prodotti intelligenti concepiti per semplificare la vita delle persone, ha presentato il primo router WiFi 7 come ultima aggiunta alla sua pluripremiata serie Nighthawk

Il Router Nighthawk RS700 di NETGEAR è il risultato di oltre 25 anni di esperienza nel campo della tecnologia WiFi all’avanguardia ed è all’avanguardia nella rivoluzione WiFi 7. Con una potenza senza precedenti, il RS700 offre velocità WiFi ultraveloci fino a 19 Gbps, superando di gran lunga le generazioni precedenti.

NETGEAR Nighthawk RS700: la rivoluzione del WiFi 7 a 19 Gbps

In un’epoca in cui le esigenze di connettività nelle case sempre più tecnologiche spingono al limite gli standard WiFi esistenti, il WiFi 7 diventa essenziale per supportare velocità più elevate, latenze più basse e capacità più elevate. Grazie alla sua potenza eccezionale, il router RS700 di NETGEAR raggiunge velocità fino a 19 Gbps, garantendo un’esperienza di gioco AR/VR di nuova generazione, chiamate Zoom in alta definizione e streaming 8K simultanei per diversi utenti.

Il RS700 è dotato di una porta internet da 10 Gb per supportare le connessioni internet più veloci disponibili e offre una porta LAN da 10 Gb e quattro porte LAN da 1 Gb per connessioni cablate veloci e flessibili.

Inoltre, il router include una soluzione di sicurezza integrata chiamata NETGEAR Armor Powered by Bitdefender, che offre protezione automatica per tutti i dispositivi connessi per un anno. Questa soluzione di sicurezza monitora l’attività in ingresso e in uscita verso Internet, proteggendo una vasta gamma di dispositivi, tra cui computer, smartphone, telecamere di sicurezza e dispositivi IoT.

Il design del Router Nighthawk RS700 di NETGEAR è stato progettato per massimizzare la copertura e le prestazioni. Le antenne ad alte prestazioni offrono una copertura a 360 gradi ottimizzata per supportare fino a 200 dispositivi client contemporaneamente in tutta la casa.

Il profilo snodato e le antenne 3D consentono una connessione ottimale in una varietà di ambienti domestici. Inoltre, il router è dotato di circuiti a radiofrequenza che forniscono una potenza eccezionale per raggiungere segnali WiFi fino a 250 metri quadrati.

Il Router Nighthawk RS700 è progettato per essere compatto e si inserisce facilmente in qualsiasi ambiente domestico. Offre funzionalità avanzate, tra cui aggregazione dei collegamenti, porte cablate per un upgrade semplice della rete domestica a una rete multi-gigabit e la possibilità di collegare un disco rigido USB per il backup, la condivisione di file e lo streaming multimediale ad alta qualità.

Tra le specifiche tecniche del router troviamo canali ad alta capacità da 320 MHz e 4K QAM, operazione Multi-Link per migliorare la affidabilità della rete e ridurre la latenza, latenza inferiore per migliorare le esperienze di gioco e una maggiore capacità per supportare una vasta gamma di dispositivi connessi.

Il Router Tri-Band NETGEAR Nighthawk WiFi 7 RS700S è già disponibile in pre-ordine su NETGEAR.com/it al prezzo consigliato al pubblico di €899,99.

Che ne pensate di questo Router Tri-Band NETGEAR Nighthawk WiFi 7 RS700S? Fateci sapere la vostra nella sezione commenti, vi invitiamo inoltre a seguire la nostra pagina Instagram, il nostro canale YouTube e restate connessi su tuttotek.it per rimanere costantemente aggiornati su tutte le news dal mondo tech!