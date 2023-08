Rebel Moon: il teaser trailer del nuovo film di Zack Snyder

Ecco il primo teaser trailer ufficiale di Rebel Moon, ultimo film di Zack Snyder, che sarà distribuito da Netflix

Vi presentiamo il teaser trailer di Rebel Moon, ultimo film di Zack Snyder, progetto prodotto da Netflix che sarà diviso in due parti. La piattaforma ha anche comunicato i titoli della Parte 1 e 2, e la data di uscita della Parte 2. Il regista di 300, Watchmen, L’uomo d’acciaio e Army of the Dead, dopo le polemiche con la Warner attorno al suo Justice League, ha dunque trovato nel colosso dello streaming un partner produttivo in grado di fargli portare sullo schermo le sue ambiziose creazioni. Come detto Rebel Moon è diviso in due parti: la Parte 1 – Figlia del Fuoco, in arrivo il 22 dicembre, e la Parte 2 – La Sfregiatrice, in streaming dal 19 aprile 2024. Di seguito trascriviamo la trama della pellicola.

Il primo teaser trailer di Rebel Moon

Gli eserciti di una potenza tirannica minacciano una tranquilla colonia ai confini della galassia. Qui la misteriosa straniera Kora diventa l’unica speranza di sopravvivenza e riceve l’incarico di scovare abili combattenti per affrontare con lei il compito impossibile di battersi contro un avversario così potente. Kora raduna una manciata di guerrieri in una piccola banda composta da reietti, ribelli, contadini e orfani di guerra provenienti da numerosi pianeti e accomunati da tanta voglia di redimersi e vendicarsi. Mentre l’ombra oscura di tutto un impero incombe sulla luna che meno se l’aspetta, ha inizio una battaglia per il futuro della galassia e un nuovo esercito di eroi prende forma.

Il cast di Rebel Moon è capitanato da Sofia Boutella, affiancata da Djimon Hounsou, Ed Skrein, Michiel Huisman, Doona Bae, Ray Fisher, insieme a Charlie Hunnam ed Anthony Hopkins come voce di ‘Jimmy’. E ancora Staz Nair, Fra Fee, Cleopatra Coleman, Stuart Martin, Ingvar Eggert Sigurðsson, Alfonso Herrera, Cary Elwes, Rhian Rees, E. Duffy, Jena Malone, Sky Yang, Charlotte Maggi e Corey Stoll. Un cast sicuramente stellare, per un film che nasconde alte aspettative.

