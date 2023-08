Super Mario: Charles Martinet non sarà più la voce ufficiale

Charles Martinet non sarà più il doppiatore ufficiale del leggendario personaggio Nintendo; Super Mario

Secondo una delle ultime rivelazioni ufficiali di Nintendo; Charles Martinet non sarà più la storica voce del noto idraulico ideato da Shigeru Miyamoto, Super Mario. Difatti, dopo ben 27 anni di onorato servizio, il noto attore e doppiatore californiano Charles Martinet, è pronto a dire addio al baffuto idraulico italiano.

Nonostante la triste decisione la sua figura rimarrà comunque legata all’affezionata figura di Super Mario, occupandosi del ruolo di portavoce ufficiale (Mario Ambassador) in giro per gli eventi mondani.

Super Mario: tutte le voci di Charles Martinet

Classe 1955 nato a San Jose, in California; Charles Martinet viene conosciuto da intere generazioni, per aver prestato la voce all’iconico personaggio di Super Mario. Ma il vero debutto iniziale avvenne come attore; prendendo parte alla realizzazione di numerosi film come; Scommessa con la morte del regista Buddy Van Horn; o il più famoso, The Game – Nessuna regola diretta da David Fincher. Martinet nel corso della sua carrieram ha recitato anche in svariate serie TV americane come Matlock, Voci nella notte, Ragionevoli dubbi e Nash Bridges.

Oltre alla voce di Super Mario, Martinet ha giocato con la sua abilità vocale con altri personaggi nel mondo videoludico, come per il drago Paarthurnax in The Elder Scrolls: Skyrim; oppure per la voce di Vigoro, presente in Skies of Arcadia Legends. Nel suo lungo percorso, tra le tanti voci registrate, impossibile non citare il suo impegno nel panorama Nintendo per i personaggi di Luigi, Waluigi, Baby Luigi, Baby Mario, Mastro Toad e Wart.

Anche se nell’ultimo film di Super Mario al cinema era Chris Pratt a doppiare il protagonista in originale, Charles Martinet era comunque presente con un doppio cammeo. La sua non presenza vocale sarà già portata alla luce, nel prossimo capitolo di Super Mario Wonder; in programma il prossimo 20 ottobre.

