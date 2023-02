La Sirenetta: ecco il nuovo teaser trailer del film Disney

Ecco una piacevole sorpresa per chi sta aspettando con trepidazione il nuovo live action de La Sirenetta: un nuovo teaser è disponibile

Dopo mesi di annunci, ecco che finalmente Disney ha deciso di lanciare un nuovo piccolo teaser del prossimo adattamento di un grande classico: La Sirenetta. Nonostante le informazioni trapelate siano state davvero esigue, il nuovo live action ha già fatto parlare moltissimo di sé. Scopriamo dunque cosa è stato mostrato nel nuovo video.

La Sirenetta: il teaser

Rispetto ad altre anticipazioni, rilasciate con il contagocce nei mesi passati da Disney, questa volta abbiamo la possibilità di scoprire qualcosa di nuovo del magico mondo degli abissi, dove vive la nostra Ariel. Se prima avevamo potuto solo vedere la sirena seduta su un masso, ad osservare sognante la superficie, in questo nuovo teaser possiamo avere qualche dettaglio in più. Scopriamo infatti un mondo colorato, gioioso e abitato da magiche creature che stuzzicano l’interesse degli spettatori. Anche Ursula fa finalmente la sua comparsa, anche se di pochissimi secondi. La si può notare sul finale, dove il suo sguardo fisso, contornato da lunghi tentacoli, si posa sullo spettatore, mentre la sua malefica risata tuona minacciosa.

Trama e cast

Le vicende raccontate in questo live action dovrebbero riprendere la trama classica, che narra di Ariel, una sirena che vive negli abissi del mare con il padre Re Tritone e le sorelle. La vita sottomarina non sembra però fare per lei, che sogna invece di poter fare una passeggiata e vivere in superficie con gli umani. Convinta della sua volontà, decide di scendere a patti con la strega Ursula, per realizzare questo suo desiderio.

Come noto già da tempo, sarà Halle Bailey a vestire i panni di Ariel. Al suo fianco Jonah Hauer-King, che interpreterà il Principe Eric e Daveed Diggs nel ruolo di Sebastian. Il Re Tritone avrà il volto di Javier Bardem, Flounder quello di Jacob Tremblay e il gabbiano Scuttle quello di Awkwafina. Ultima ma di certo non meno importante è Ursula, che in questo live action sarà interpretata da Melissa McCarthy.

Il nuovo film è diretto da Rob Marshall e sceneggiato da David Magee e Jane Goldman. La colonna sonora, che alternerà musiche originali a brani già conosciuti, sarà invece diretta dal compositore Alan Menken, già vincitore di 2 Oscar per queste composizioni; al suo fianco Lin-Manuel Miranda.

La pellicola arriverà al cinema il 26 maggio 2023.

