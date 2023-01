WWE 2K23: annunciata la data d’uscita del nuovo titolo della serie

Nelle ultime ore 2K ha presentato WWE 2K23, il nuovo titolo a base di wrestling ha già una data d’uscita, ve ne parliamo in questo articolo

Recenti indiscrezioni hanno suggerito che il reveal del prossimo gioco WWE di 2K sarebbe stato imminente, e così è stato. WWE 2K23 è stato ufficialmente presentato (con tanto di data di uscita) e 2K ha anche confermato – come da recenti rumor – che la star WWE e pezzo grosso di Hollywood John Cena sarà sulla copertina del titolo di quest’anno e apparirà sulla copertina di ogni edizione. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.

WWE 2K23: ecco la data d’uscita del nuovo titolo della celebre saga wrestling

Nel roster del gioco saranno presenti anche personaggi del calibro di Roman Reigns, “American Nightmare” Cody Rhodes, Ronda Rousey, Brock Lesnar, “Stone Cold” Steve Austin e altri ancora, mentre il musicista e wrestler Bad Bunny farà il suo debutto nella serie.

La modalità Showcase di quest’anno sarà incentrata sul già citato Cena e, a differenza delle modalità Showcase degli anni passati, vedrà i giocatori vestire i panni dei suoi più duri avversari in 20 anni di carriera, con Cena stesso a narrare l’intera storia. Nel frattempo, debutterà anche la modalità WarGames, che introdurrà caotici incontri 3v3 e 4v4 per giocatore singolo e multigiocatore all’interno di due ring affiancati, circondati da una doppia gabbia d’acciaio.

MyGM offrirà un maggior numero di GM tra cui scegliere (mentre i giocatori potranno ovviamente creare il proprio personaggio), oltre a opzioni di spettacolo aggiuntive, stagioni multiple, schede di incontro ampliate e più tipi di match per un massimo di quattro giocatori. Nel frattempo, i giocatori possono anche aspettarsi miglioramenti a MyRISE, MyFACTION, Universe, la suite di creazione e altro ancora. Potete dare un’occhiata al titolo nel trailer di anteprima che vedete sopra. WWE 2K23 avrà come data d’uscita il 17 marzo e arriverà su PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One e PC.

