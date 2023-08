Monopoly: Lionsgate annuncia un film sul gioco da tavolo

Lionsgate ha deciso di puntare su progetti basati su celebri giocattoli e giochi da tavolo, stipulando un accordo con E-One per la realizzazione di un film su Monopoly

Dopo lo straordinario successo di Barbie e l’annuncio di Warner Bros. di ben 45 progetti basati su giocattoli in arrivo, anche altre case di produzione hanno deciso di inseguire il fruttuoso trend. Nelle scorse ore, è infatti stata condivisa la notizia dell’acquisto da parte di Lionsgate delle attività televisive e cinematografiche di Entertainment One (eOne) da Hasbro. Il primo progetto nato dall’accordo sarà un film basato su Monopoly, il celebre gioco da tavolo.

Lionsgate pronto a realizzare un film su Monopoly

L’accordo stipulato, dal valore di circa 500 milioni di dollari, dovrebbe essere concluso ufficialmente entro la fine dell’anno, ma Lionsgate ha già annunciato lo sviluppo del lungometraggio. Secondo il report condiviso da Variety, la vendita includerà anche altri 6500 titoli, insieme a produzioni attive per franchise non di proprietà di Hasbro, come Yellowjackets, The Rookie e Naked and Afraid. A commentare la notizia è stato il CEO di Hasbro, Chris Cooks, che ha assicurato che l’azienda continuerà a produrre e sviluppare prodotti d’intrattenimento basati sui suoi marchi:

La vendità è assolutamente in linea con la nostra strategia. L’intrattenimento rimarrà una priorità assoluta per l’azienda, che continuerà ad impegnarsi per dare vita ad idee originali e ad alimentare tutte le aree del mondo di Hasbro.

Non è la prima volta che ad Hollywood si parla di un progetto basato su Monopoly. Nel 2019 Kevin Hart è stato annunciato come protagonista di un probabile lungometraggio, mentre nel 2009 si ipotizzò un adattamento diretto da Ridley Scott. Lionsgate, tuttavia, ripartirà da zero, creando un prodotto totalmente originale, di cui non sono stati ancora individuati né gli attori né il regista. Non resta quindi che attendere ulteriori aggiornamenti, naturalmente sulla nostra pagina dedicata a film e serie tv.

