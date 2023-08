Gli Oceani sono i veri continenti: il trailer ufficiale in concorso delle Giornate degli Autori

In esclusiva il trailer ufficiale de Gli Oceani sono i veri continenti. Primo lungometraggio di Tommaso Santambrogio; scelto come film d’apertura in concorso alle Giornate degli Autori

Scelta la pellicola Gli Oceani sono i veri continenti come film d’apertura in concorso nella ventesima edizione delle Giornate degli Autori; in vista della prossima edizione Festival di Venezia. Per l’occasione, è stato rivelato il trailer ufficiale del film esordio diretto da Tommaso Santambrogio. Una produzione variegata grazie a Rosamont assieme a Rai Cinema, in coproduzione con Cacha Films, prodotto da Marica Stocchi e Gianluca Arcopinto.

In programma sul grande schermo il prossimo 31 agosto, sarà distribuito da Fandango. Presenti nel cast: Alexander Diego, Edith Ybarra Clara, Frank Ernesto Lam, Alain Alfonso González, Milagros Llanes Martínez, Lola Amores, Jhon Steven Baldriche, Osvaldo Doimeadiós, Joel Casanova. Scopriamo di seguito il trailer ufficiale diffuso.

Gli Oceani sono i veri continenti: i dettagli sul film d’apertura scelto per le Giornate degli Autori

Immagini d’impatto e anticonvenzionali; in grado di mostrare una realtà senza veli e senza colori. Una chiave di lettura, di quanto viene dimostrato nei pochi frammenti del trailer ufficiale del film, Gli Oceani sono i veri continenti. In concorso per la prossima edizione delle le Giornate degli Autori; Tommaso Santambrogio si dimostra impegnato, in una rappresentazione di una Cuba decadente, con un bianco e nero lacerato dalla pioggia caraibica.

Protagonisti i giovani Alex e Edith, l’anziana Milagros e i bambini Frank e Alain. Una vita semplice, fatta di piccoli gesti quotidiani, vissuti attraverso racconti racconti del passato e sogni di futuro. Ambientato a San Antonio De Los Baños; il tempo sembra fermarsi. Un affresco contemporaneo e sofferto, costruito grazie alle tre narrazioni accomunate dallo spettro della separazione che aleggia in loro; unica vera piaga della società cubana di oggi. Così come dichiarato dallo stesso regista Tommaso Santambrogio:

La prima volta che sono stato a Cuba” – spiega il regista – “avevo otto anni. Mi ricordo che, mentre mi avvicinavo ai controlli dell’aeroporto, assistetti a un abbraccio disperato e inseparabile-con profondi singhiozzi e lacrime- tra un padre e una figlia, la quale evidentemente aveva trovato il modo di lasciare l’isola e non ci avrebbe fatto più ritorno. Era un addio, una separazione, struggente e ingiusta quanto terribilmente quotidiana e comune nella società cubana, che oggi sta attraversando la più grave crisi migratoria della sua storia

Oltre all’opera Gli Oceani sono i veri continenti; Tommaso Santambrogio è noto per le sue collaborazioni con figure del calibro come Werner Herzog e Lav Diaz.

