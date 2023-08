Toronto Film Festival: il Tribute Awards a Pedro Almodóvar e Spike Lee

Pedro Almodóvar e Spike Lee premiati al Toronto Film Festival con il Tribute Awards. Primi vincitori annunciati, ecco tutti i dettagli

Due dei leggendari registi del panorama internazionale; annunciati come primi vincitori nella prossima edizione del Toronto Film Festival. Spike Lee e Pedro Almodóvar saranno difatti premiati con il Tribute Awards, durante il quinto gala annuale di finanziamento in programma domenica 10 settembre al Fairmont Royal York Hotel.

Evento di premiazioni molto sentito al Toronto Film Festival; rappresenta per un trampolino di successo per molte figure del cinema. Tra le figure premiate nel passato, non possiamo non citare: Michelle Yeoh, Brendan Fraser, Jessica Chastain, Roger Deakins, Sir Anthony Hopkins, Joaquin Phoenix, Taika Waititi e Chloé Zhao.

Toronto Film Festival: la premiazione di Pedro Almodóvar e Spike Lee

Agli antipodi eppure vicini. Come prima anticipato, i registi di successo Spike Lee e Pedro Almodóvar; saranno premiati il Tribute Awards nel corso della prossima edizione del Toronto Film Festival, il 10 settembre. Pedro Almodóvar noto come uno dei registi europei di maggior successo; verrà premiato con il Jeff Skoll Award in Impact Media, presentato da Participant. Tra i tanti titoli di successo, impossibile non menzionare il Premio Oscar ottenuto grazie alla sceneggiatura originale di Parla con lei (2002).

Spike Lee invece, regista di Fa’ la cosa giusta e Da 5 blood – Come fratelli riceverà il Tribute Awards Ebert Director Award al gala, nel Fairmont Royal York Hotel. Anche lui regista di spicco, ha vinto l’Oscar per B]lacKkKlansman alla miglior sceneggiatura adattata ed è stato vincitore dell’Oscar onorario nel 2016.

I Tribute Awards 2023 si svolgeranno domenica 10 settembre, durante la 48esima edizione del del Toronto Film Festival, al Fairmout Royal York Hotel. Il festival di quest’anno presenterà oltre 60 film in rappresentanza di 70 paesi in tutto il mondo , in programma dal 7 al 17 settembre.

