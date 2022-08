Mercoledì, arriva il teaser trailer della nuova serie Netflix

Cresce l’attesa per Mercoledì, serie tv firmata da Tim Burton e prodotta da Netflix in arrivo questo autunno: il teaser trailer

Tra i prodotti più attesi dei prossimi mesi su Netflix c’è senza ombra di dubbio Mercoledì, serie tv incentrata sul famosissimo personaggio della famiglia Addams e firmata da un regista di punta come Tim Burton. Non ci sono ancora dettagli precisi sul giorno d’uscita, ma sicuramente Mercoledì vedrà la luce questo autunno. In attesa dunque di scoprire ulteriori dettagli sull’attesissima serie di Tim Burton, Netflix ha rilasciato il teaser trailer dell’opera.

Mercoledì: la trama e il cast della serie

Mercoledì porta la firma del regista Tim Burton ed è creata da Alfred Gough e Miles Millar, creatore già di una serie cult come Smallville. Al centro della trama c’è naturalmente Mercoledì Addams, la quale dopo diversi tentativi falliti trova il luogo giusto per la sua formazione: la Nevermore Academy. La ragazza ha alle spalle ben otto espulsioni da altre scuole e alla Nevermore, nonostante sia il posto adatto a lei, deve superare altre difficili prove.

La giovane si troverà alle prese con i suoi nascenti poteri paranormali, che deve tenere sott’occhio. Inoltre, dovrà sventare una serie di mostruosi omicidi che spaventeranno a morte la comunità locale e risolvere un mistero vecchio di ben 25 anni e che coinvolge anche i suoi genitori. Il tutto mentre si ambienta nella nuova scuola, vivendo tutti i drammi dell’età adolescenziale.

Mercoledì Addams ha il volto di Jenna Ortega, volto protagonista di Scream e della seconda stagione di You. Insieme a lei, ci saranno nel cast Gwendoline Christie (preside Larissa Weems), Jamie McShane (Sheriff Galpin), Percy Hynes White (Xavier Thorpe), Hunter Doohan (Tyler Galpin), Emma Myers (Enid Sinclair), Joy Sunday(Bianca Barclay), Naomi J Ogawa (Yoko Tanaka), Moosa Mostafa (Eugene Ottinger), Georgie Farmer (Ajax Petropolus), Riki Lindhome (Dr.ssa Valerie Kinbott), e Christina Ricci (Marilyn Thornhill). Infine, nei panni di Morticia Addams vedremo Catherine Zeta-Jones, in quelli di Gomez Luis Guzman e Issac Ordonez presterà il volto a Pugsley Addams.

