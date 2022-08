GPU AMD Navi 3X: ecco come potrebbero apparire

In quest’articolo andremo a vedere come potrebbero apparire le nuovissime GPU AMD Navi 3X e conosceremo le loro caratteristiche

La scorsa settimana Angstronomics ha rivelato un numero considerevole di dettagli sull’architettura AMD (clicca qui per maggiori informazioni sull’azienda) RDNA3. Il sito sostiene di conoscere l’esatta configurazione di ciascuno dei tre processori grafici Navi 3X. E non si tratta solo delle specifiche dei core, ma anche delle dimensioni esatte dei die e persino delle dimensioni della Infinity Cache, diverse dalle stime precedenti.

Maggiori info sulle prossime GPU AMD Navi 3X

Queste nuove informazioni trapelate sono state sicuramente utili all’utente Twitter “Wild_C” per realizzare nuovi rendering della GPU, forse la rappresentazione più accurata dei prossimi chip fino ad oggi. È bene notare che si tratta di un layout leggermente diverso rispetto ai rendering precedenti dello stesso autore. Sebbene i nuovi rendering siano più accurati grazie alle informazioni aggiornate, si tratta ancora di interpretazioni dei fan senza alcuna conferma fisica.

Inoltre, solo perché conosciamo le dimensioni del die, non significa che conosciamo la larghezza o l’altezza del GCD. Secondo le indiscrezioni, la GPU AMD Navi 31 ha una dimensione di circa 533 mm quadrati, di cui 308 mm quadrati GCD (Graphics Die) e sei 37,5 mm quadrati MCD (Memory Dies). Il chip di fascia media superiore, noto come Navi 32, dovrebbe avere una dimensione di 350 mm quadrati (con quattro MCD), mentre il Navi 33 potrebbe avere un die di 203 mm quadrati.

I dettagli di Navi 33

Va anche detto che la GPU Navi 33 probabilmente utilizzerà l’interfaccia PCIe Gen5 x8 e non x16 come indicato nei rendering. Inoltre, le dimensioni aggiornate del die per Navi 33 ci spingono a pensare che AMD utilizzerà un layout angolato della GPU. Cosa che l’azienda utilizza da anni per le sue SKU entry-level. Su 3DCenter.org è possibile trovare un elenco di probabili SKU Navi 3X. Alcune di queste varianti sono state menzionate dai leaker, altre no. Questi elenchi speculativi possono aiutarci a visualizzare l’intera gamma di prodotti prima del lancio, ma di solito non sono molto accurati. Dopotutto, tutto ciò non è stato ancora confermato.

E voi? Cosa ne pensate di queste probabili GPU AMD Navi 3X ? Fatecelo sapere con un commento qui sotto e rimanete sintonizzati su tuttoteK per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).