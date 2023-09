Hisense: presentato il nuovo frigorifero cross door RQ760N4IFE

Hisense presenta il nuovo frigorifero cross door RQ760N4IFE. Con le sue quattro porte, le avanzate funzioni smart e una capienza di 477 litri, il nuovo frigorifero risponde alle esigenze di tutta la famiglia

Hisense ha presentato il suo nuovo frigorifero cross door, il RQ760N4IFE; caratterizzato da quattro porte e dotato di avanzate funzioni smart, offrendo una capacità di 477 litri per soddisfare le esigenze di famiglie numerose e garantire la freschezza e la genuinità degli alimenti. Questo frigorifero si distingue per la sua versatilità nell’organizzazione e disposizione degli alimenti; oltre che per la connettività wireless e un display multimediale innovativo, offrendo un’esperienza d’uso premium e innovativa.

Dettagli sul nuovo frigorifero Hisense cross door RQ760N4IFE

La principale caratteristica del frigorifero è il sistema di raffreddamento Triple Cooling, che controlla in modo indipendente la temperatura e l’umidità nei tre comparti; impedendo agli odori di mescolarsi tra frigorifero e congelatore. Questo sistema contribuisce a mantenere il cibo fresco e genuino per un periodo più lungo. Inoltre, una guarnizione antibatterica impedisce la crescita di funghi e batteri che potrebbero contaminare gli alimenti.

La funzione My Fresh Choice consente di convertire uno dei comparti da congelatore a frigorifero, adattando gli spazi in base alle esigenze; contribuendo così a prolungare la freschezza e la qualità del cibo. Il sistema di ventilazione multipla garantisce una distribuzione uniforme dell’aria in tutti i comparti frigo, mantenendo gli alimenti sempre alla temperatura ideale. Il rivestimento Metal Cooling nella parte posteriore migliora la distribuzione del freddo e conferisce un aspetto elegante agli interni del frigorifero. Altre funzionalità includono un allarme che avvisa se la porta è rimasta aperta, un sistema di sbrinamento automatico e una funzione di congelamento rapido.

Novità

Il frigorifero dispone anche di un distributore di ghiaccio e acqua; questo è in grado di produrre fino a 2,2 kg di ghiaccio in mezza giornata e offre opzioni per ghiaccio a cubetti o tritato, oltre all’acqua refrigerata, tutto senza dover aprire la porta del frigorifero. La facilità d’uso si estende all’organizzazione degli alimenti grazie ai ripiani regolabili, tra cui due in vetro; questi consentono di personalizzare lo spazio per ospitare alimenti di diverse dimensioni. Con una capacità totale di 477 litri, di cui 345 litri per il frigorifero e 188 litri per il congelatore con quattro cassetti, c’è abbondante spazio per conservare cibi e bevande.

Per quanto riguarda l’esperienza d’uso, il frigorifero RQ760N4IFE offre funzionalità smart attraverso il Wi-Fi, consentendo di regolare le impostazioni anche da remoto tramite l’app Connect Life. È anche compatibile con Amazon Alexa e Google Assistant, consentendo il controllo vocale della temperatura e di altre funzioni. Un punto forte di questo modello è il display touch multimediale; questo consente di guardare film, serie TV, eventi sportivi e riprodurre fotografie, attivando anche la funzione di mirroring da smartphone e tablet, rendendo l’esperienza in cucina più divertente e coinvolgente.

E voi? Cosa ne pensate di questo nuovo frigorifero cross door RQ760N4IFE di Hisense ? Fatecelo sapere con un commento qui sotto e rimanete sempre sintonizzati su tuttotek.it per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).