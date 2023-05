Loki 2: annunciata la data d’uscita della serie MCU

Loki 2: è sempre più vicina la seconda stagione della quale è stata annunciata la data d’uscita

È stata finalmente annunciata la data d’uscita della seconda stagione di Loki, che sarà distribuito su Disney+ e che vedrà tornare Tom Hiddlestone nei panni del dio dell’inganno nella veste di antieroe del multiverso Marvel. A sorpresa, ma non troppo, Kevin Faige ha optato per fare uscire la serie in contemporanea con Kraven il Cacciatore, che ormai è sempre più legata all’universo Marvel e alle produzioni distribuite da Disney+.

La notizia è di oggi, ed è ufficiale, che regala ai fan la data d’uscita del nuovo prodotto Marvel e allo stesso tempo ci svela quella che potrebbe essere una strategia di marketing piuttosto aggressiva da parte di Kevin Feige che non sembrerebbe aver scelto il 6 ottobre 2023 senza un motivo preciso.

L’uscita di Loki 2 corrisponderà a quella di un cinecomic targato Sony

Lo stesso giorno in cui uscirà Loki 2, infatti, la Sony presenterà nelle sale il suo adattamento di Kraven il Cacciatore, spin-off di Spider-man che presenterà un cast importante e che sta già facendo parlare i fan per il modo in cui sarà rappresentato il villain e per il rating del film che sarà vietato ai minori. Una scelta, quella della Marvel che potrebbe avere il duplice scopo di rallentare il successo degli avversari o di avere una scusa pronta nel caso in cui il debutto della nuova serie non dovesse andare come previsto.

In attesa di poter finalmente vedere quanto oscuro sarà davvero Kraven il Cacciatore e di scoprire la seconda stagione della serie Marvel, possiamo farci un’idea più precisa dei personaggi di Loki 2 sapendo che tornerà anche Jonathan Majors, che nonostante i problemi legali passati nell’ultimo periodo è atteso in numerose produzioni. Vi terremo aggiornati naturalmente su tutti i nostri canali dedicati al mondo del cinema e delle serie tv.

