The Legend of Zelda: Tears of The Kingdom, come aumentare la durata delle armi

In questa guida andremo a scoprire come aumentare la durata delle armi in The Legend of Zelda: Tears of The Kingdom per non farle rompere subito

Il nuovo titolo Nintendo è ormai arrivato sulle nostre Switch e con lui alcune nuove meccaniche che, sebbene non si possano eliminare del tutto, sarà possibile ridimensionare per farci vivere un’avventura più serena e senza troppe complicazioni. Una fra tutte riguarda la durabilità delle armi che gli sviluppatori hanno deciso di immettere in questo capitolo.

Sebbene la fabbricazione di armi può produrre risultati interessanti, il sistema di fusione si basa principalmente sulla resistenza di base dell’arma prescelta. Ciò gioca sicuramente un ruolo cruciale sulla loro “vita”, ma ci sono alcuni metodi che possono incrementarla, sebbene marginalmente. Dopo un po’ infatti tutte le armi tenderanno a rompersi irrimediabilmente, fatta eccezione per la Spada Suprema. In questa guida andremo quindi a vedere come aumentare la durata delle armi in The Legend of Zelda: Tears of The Kingdom per utilizzarle il più possibile.

Come aumentare la durata delle armi in The Legend of Zelda: Tears of The Kingdom

Per creare un’arma che abbia una durabilità elevata, sicuramente vorrete evitare di utilizzare un oggetto decaduto come base, includendo armi composte da metallo. Il ritorno di Ganondorf ha generato un miasma che corrode buona parte degli oggetti, rendendoli più fragili e quindi meno durevoli nel tempo. Ciò vale soprattutto per le armi in metallo e cioè tutte le spade e le lance trovate nel mondo, fatta eccezione, in linea di massima, per le armi Zonau.

Se recuperate una di queste spade che sia abbastanza forte, possono essere trovate sulle isole del cielo, e la fondete con un diamante, sarete in grado di creare un’arma piuttosto potente che vi durerà per una discreta quantità di tempo. Utilizzare un’arma ormai decomposta come secondo componente di un’altra arma a volte causerà la rottura e la distruzione di entrambe. Fondere ad esempio una Claymore con un altro oggetto causa quasi sempre la rottura della Claymore, anche se il secondo aveva ancora un po’ di integrità.

Sarete anche in grado di controllare quando un’arma sta per rompersi tramite l’inventario. Qui un bagliore rosso sull’arma o sul materiale indicherà che questa è arrivata alla fine della sua vita e tenderà a rompersi molto presto. Per salvare uno dei due dovrete recarvi a Villaggio Daccapo e parlare con Popunda. Qui potremo salvare i materiali più rari come i rubini, i diamanti e gli zaffiri.

In definitiva, non saremo in grado di eliminare l’instabilità delle armi, ma potremo evitare che queste ci si frantumino nelle mani. Usare i diamanti come materiali può essere una buona idea perché, oltre ad aumentare la durata delle armi, aumenteremo anche l’attacco di 20 punti. Vi consigliamo di tornare quindi a Villaggio Daccapo ogni volta che la vostra arma sta per rompersi per salvare il diamante utilizzato nella fusione.

Un po’ più resistenti

