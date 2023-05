Riff Raff: anche Dustin Hoffman nel cast della crime comedy

Riff Raff, crime comedy di Dito Montiel, svela il suo incredibile cast, composto da Jennifer Coolidge, Brian Cox, Dustin Hoffman e Gabrielle Union

Presto al cinema vedremo una serie di stelle nella stessa pellicola. Si tratta del nuovo progetto Riff Raff, il cui cast è stato svelato in queste ore. La crime comedy vanterà la presenza di Jennifer Coolidge, Brian Cox, Dustin Hoffman e Gabrielle Union, oltre a chissà chi ancora.

Le riprese dell’ambizioso lungometraggio dovrebbero cominciare a settembre, con la regia di Dito Montiel, vincitore del Leone d’argento al Festival di Venezia, nel 2006. Basato su una sceneggiatura scritta da John Pollono, Riff Raff racconta la storia di un ex criminale, la cui vita ormai tranquilla viene sconvolta dall’arrivo della sua famiglia, da sempre alla ricerca di una resa dei conti. Al momento non sono stati rivelati i dettagli dei ruoli assegnati alle star coinvolte, né è stata definita una data d’uscita.

L’incredibile cast della crime comedy Riff Raff

A commentare per primo la notizia del casting è stato Marc Goldberg, produttore del progetto tramite Signature Films:

Siamo elettrizzati dall’idea di poter collaborare con i produttori coinvolti e con Dito nel realizzare questo progetto. Lo abbiamo amato sin da quando abbiamo letto la sceneggiatura. Incarna il tipo di crime comedy con cui siamo cresciuti: intelligente e in grado di intrattenere. Il cast è inoltre perfetto per portare in scena questi personaggi così pittoreschi.

Jennifer Coolidge, nota al grande pubblico per il ruolo di Jeanine Stifler nella saga American Pie e di Sophie Kaczynski nella sit-com 2 Broke Girls, è tornata di recente alla ribalta grazie alla serie The White Lotus, per la quale è stata candidata ad ogni premio possibile, vincendo poi un Emmy ed un Golden Globe. Brian Cox è invece tornato di recente nella quarta stagione dell’acclamata serie HBO Succession. Per quanto riguarda gli altri due protagonisti, Dustin Hoffman e Gabrielle Union, sono attesi rispettivamente in Megalapolis e in The Perfect Find, su Netflix dal 23 giugno. Per quanto riguarda Riff Raff, non resta invece che attendere ulteriori aggiornamenti.

